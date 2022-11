Robin Gosens in der Transferanalyse: Zu welchem Bundesliga-Klub würde er passen?

Bei der Weltmeisterschaft in Katar wird Robin Gosens nicht mit von der Partie sein. Der 28-jährige Linksverteidiger von Inter Mailand wurde von Bundestrainer Hansi Flick nicht in das 26 Mann starke Aufgebot nominiert und muss zuhause bleiben. Aus der Bundesliga soll es dennoch mehrere Klubs geben, die sich nach dem Nationalspieler erkundigt haben. Doch zu welchem deutschen Klub würde Gosens überhaupt passen? Wir machen zusammen mit den Smart-Data-Spezialisten von Createfootball den Check.

Nach übereinstimmenden Medienberichten sind vor allem Bayer 04 Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt an Robin Gosens interessiert. Ab Januar könnte der 28-Jährige somit zum ersten Mal in seiner Karriere in der Bundesliga auflaufen, wenn es zu einem Wechsel kommt. Doch zu welchem Klub würde er am besten passen?

Robin Gosens: Sein Spielstil

Gosens hat den Begriff des Schienenspielers in Deutschland erst so richtig definiert und war einer der ersten Spieler, die bei der Rückkehr der Dreierkette vor einigen Jahren richtig gut auf dieser Position funktionierten. So wurde er auch zum Nationalspieler.

Besonders beeindruckend war seine Spielzeit 2020/21, als er elf Tore und fünf Assists für Atalanta Bergamo in der Serie A beisteuerte. Die Chancen kreiert er dabei eher seltener selbst: Vielmehr rückt er bei Angriffen über rechts von seiner linken Seite mit viel Zug und Physis in die Mitte, um dort abzuschließen.

Bei Angriffen über links kommt er mit vielen Tempoläufen in Richtung Grundlinie. Von dort schlägt er dann gerne Flanken ins Zentrum. Seltener geht er dagegen in Eins-gegen-eins-Duelle, da seine Technik nicht wirklich überragend ist.

Darüber hinaus absolviert er viele intensive Läufe nach vorne und hinten, ist in der Rückwärtsbewegung aber immer wieder anfällig, wenn er zu hoch aufrückt. Eine gute Absicherung durch den linken Innenverteidiger ist für ihn elementar wichtig.

Gosens hat seine Stärken ganz klar offensiv und im Aufbau von Angriffen (seine Passqualität ist sehr ordentlich). Er ist aber kein gelernter Außenverteidiger und hat daher teils Probleme in defensiven Eins-gegen-eins-Duellen.