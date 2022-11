BVB-Transferziel Mohammed Kudus: Die perfekte Fusion aus Belligham und Moukoko

Mohammed Kudus ist einer der Shootingstars der aktuellen Saison. Bei seinem Klub Ajax Amsterdam hat der Ghanaer mit starken Leistungen einige Top-Klubs auf sich aufmerksam gemacht, unter anderem soll Borussia Dortmund anklopfen. Wir stellen den 22-Jährigen vor.

Zwischen dem BVB und einem der Shootingstars dieser Saison soll es heiß sein: Mehrfach wurde Mohammed Kudus von Ajax Amsterdam in den vergangenen Wochen als Neuzugang bei den Borussen gehandelt. Im Oktober soll seine Beraterin sogar zu Gesprächen in Dortmund geweilt haben.

Es ist nicht das erste Mal, dass der 22-Jährige beim BVB ein Thema ist: Bereits im Mai 2020 schrieb die belgische Zeitung Het Belang van Limburg, dass mehrere namhafte Klubs an dem Nationalspieler Ghanas Interesse gezeigt hätten - darunter auch die Borussia.

Im Poker um Kudus sollen die Schwarz-Gelben nun ein heißes Eisen im Feuer haben. Als möglichen Faustpfand bei einem Werben um Kudus nennt die Bild Otto Addo. Der Ex-Profi arbeitet aktuell in einer Doppelfunktion als Talentetrainer beim BVB und Nationalcoach Ghanas.

Die ghanaische Auswahl wird er auch bei der Weltmeisterschaft in Katar betreuen, Kudus gilt als sicherer Kandidat für ein Ticket zur WM-Endrunde. Bislang erzielte er fünf Tore in 16 Länderspielen. Was gibt es sonst über den neuen Star von Ajax zu wissen?

© imago images Mohammed Kudus spielt aktuell für Ajax Amsterdam.

Mohammed Kudus: Sein sportlicher Werdegang

Geboren am 2. August 2000 in Ghanas Hauptstadt Accra, schloss sich Kudus im Alter von zwölf Jahren der renommierten Right to Dream Academy an, wo er zwischen 2012 und 2017 seine fußballerische Grundausbildung genoss.

Im Anschluss wechselte er zum dänischen Erstligisten FC Nordsjælland, bei dem er zunächst in der Reservemannschaft zum Einsatz kam. Durch gute Leistungen schaffte er jedoch schnell den Sprung zu den Profis - nur ein Jahr nach seinem Transfer debütierte er in der ersten Mannschaft und entwickelte sich im Laufe der Saison 2018/19 zum Stammspieler. Interessant dabei: Kudus hatte noch keine feste Position. Mal lief er für Nordsjælland im Sturm auf, mal im offensiven Mittelfeld und zeitweise sogar als zentraler Mittelfeldmann.

Insgesamt 57 Einsätze (14 Tore, drei Assists) absolvierte er für die Dänen bis Sommer 2020, ehe der niederländische Rekordmeister Ajax Amsterdam auf Kudus aufmerksam wurde, ihn für eine Ablösesumme in Höhe von neun Millionen Euro verpflichtete und mit einem Vertrag bis Juni 2025 ausstattete.

Bei Ajax erwischte er nicht den besten Start und brauchte eine gewisse Zeit, um seine Leistungen konstant abzurufen. In seiner ersten Saison in der Eredivisie war er aufgrund einer hartnäckigen Meniskusverletzung lange Zeit außen vor, ein Jahr später plagte er sich mit einer Verletzung des Knöchels sowie mit einem Rippenbruch lange herum.

Doch auch nach seinen Verletzungen sammelte er unter dem damaligen Trainer Erik ten Hag zunächst nur wenig Spielzeit. Oft durfte er allenfalls als Joker nur wenige Minuten ran. Dennoch verweigerte der Klub Kudus im Sommer 2022 die Freigabe, obwohl dieser mit einem Wechsel nach England liebäugelte und sogar zeitweise nicht zum Training erschien, um einen Transfer zum FC Everton durchzudrücken.

Ajax' Sturheit sollte sich auszahlen. Seit diesem Jahr scheint Kudus endlich bei den Niederländern angekommen zu sein, was sich vor allem in seinen Leistungen widerspiegelt. Stolze zehn Treffer erzielte der mittlerweile 22-Jährige in seinen bisherigen 19 Saisoneinsätzen, hinzu kommen zwei weitere Torvorlagen.

Mohammed Kudus: Steckbrief

Name Mohammed Kudus Geburtsdatum 02.08.2000 Alter 22 Geburtsort Accra Nationalität Ghana Vereine Right to Dream, FC Nordsjælland, Ajax Amsterdam Vertrag bis Juni 2025 Position Zentrales/Offensives Mittelfeld, Sturm Fuß Links Größe 1,77 Meter

Mohammed Kudus: Was sind seine Stärken?

Während er bei Nordsjælland noch deutlich defensiver eingesetzt wurde, spielt er bei Ajax mittlerweile in der Spitze. In der aktuellen Saison wurde er größtenteils als Mittelstürmer aufgeboten, hier und da kam er auch als Zehner zum Einsatz.

Er selbst beschreibt die Position hinter der Spitze jedoch als seine bevorzugte. "Ich fühle mich als Zehner auf dem Platz immer noch am besten. Ich versuche auf jeder Position das Maximum für das Team zu geben. Aber ich weiß, dass ich persönlich auf der Zehn am besten bin", sagte er kürzlich in einem Interview.

Neben seiner Flexibilität und seiner bereits angesprochenen Torgefahr hat der 22-Jährige auch ein sehr gutes Gespür für den freien Raum. Zusätzlich zum Tore schießen kann Kudus also auch als Pass- und Assistgeber aus der Tiefe agieren.

Durch seine Zeit bei Nordsjælland ist er darüber hinaus in Sachen Defensivverhalten bestens ausgebildet. Kudus hat abseits seiner offensiven Qualitäten auch Stärken in der Balleroberung, im Zweikampf und im schnellen Umschaltspiel. Mit seinen 1,77 Metern ist er zudem sehr beweglich.

Mohammed Kudus: Was sind seine Schwächen?

Während ihm seine verhältnismäßig kleine Körpergröße im Spiel mit dem Ball zur Hilfe gereicht, ist sie im Spiel ohne die Kugel ein Nachteil. Mit seinen 1,77 Metern ist Kudus nicht der klassische Neuner, der in der Spitze Bälle festmachen kann. In Sachen Physis hat er ebenso Defizite wie im Kopfballspiel. Als einziger Stürmer kommt er daher eher nicht in Frage, vor allem wenn ein Team mit hohen Bällen arbeitet.

Auch auf den Außen - sowohl im Sturm als auch auf den Mittelfeldpositionen - ist er eher verschwendet. Kudus ist nicht sonderlich schnell, auch seine Qualitäten in Eins-Gegen-Eins-Situationen sind überschaubar. Viel lieber agiert er aus dem Zentrum heraus.

Mohammed Kudus: Wie könnte er dem BVB weiterhelfen?

Für den BVB könnte Kudus gleich in zweierlei Hinsicht interessant werden. Wegen seiner Flexibilität und Vielfältigkeit könnte der Ghanaer in Dortmund auf zwei Positionen zum Einsatz kommen - einmal im zentralen Mittelfeld und einmal als Stürmer. Und auf genau diesen Positionen könnte es im kommenden Sommer bei den Schwarz-Gelben Handlungsbedarf geben.

Jude Bellingham wird trotz laufenden Vertrags seit Monaten mit einem Wechsel nach England in Verbindung gebracht - Manchester City und der FC Liverpool gelten als stark interessiert. Dazu halten sich hartnäckig Gerüchte um ein Interesse Real Madrids. Als Bellinghams möglicher Nachfolger verbindet Kudus die Eigenschaften eines Balleroberers mit denen eines torgefährlichen Zehners. In Sachen Spielstil würde er dem Engländer also kaum etwas nachstehen.

Ähnlich unklar ist die Zukunft von Youssoufa Moukoko beim BVB. Dessen Arbeitspapier läuft im Juni 2023 sogar aus, auch hier gibt es wohl mehrere Interessenten. Der FC Bayern wurde zuletzt als Abnehmer genannt, auch der FC Barcelona klopfte wohl an. Hier sind die jeweiligen Spielertypen ebenfalls sehr ähnlich. Wie Moukoko glänzt Kudus vor allem mit seiner Abschlussstärke und Beweglichkeit.

Außerdem könnte Kudus im kommenden Jahr im Dortmunder Sturm an der Seite des bis dahin voraussichtlich genesenen Sébastien Haller agieren - beide würden sich ideal ergänzen. Dortmund könnte dann - wie das bereits in dieser Saison mit Anthony Modeste und Moukoko einige Male der Fall war - sogar mit einer Doppelspitze agieren. Für den BVB böte das neue taktische Möglichkeiten.