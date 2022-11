Wenn sich am Dienstag in der Bundesliga der FC Bayern München und Werder Bremen gegenüberstehen, wird es eine Übertragung im Free-TV geben. Hier erfahrt Ihr, warum das Spiel live im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt wird.

Vor der Weltmeisterschaft in Katar, die am 20. November eröffnet wird, geht es in der Bundesliga noch so richtig ab, innerhalb von zehn Tagen sollen drei volle Spieltage über die Bühne gehen. Morgen muss etwa der FC Bayern München im Rahmen des 14 Spieltags gegen Hertha BSC ran, danach geht es für die Münchner am Dienstag, den 8. November, direkt weiter mit dem nächsten Bundesliga-Spiel, wenn der SV Werder Bremen zu Besuch in die Allianz Arena kommt. Der Anpfiff zum Spiel gegen die Werderaner ertönt um 20.30 Uhr.

Obwohl in dieser Saison fast alle Spiele der höchsten deutschen Spielklasse entweder im Pay-TV oder im Livestream zu sehen sind, wird die Partie zwischen dem FC Bayern und Werder Bremen im Free-TV übertragen. SPOX erklärt Euch im Folgenden den Grund dafür.

FC Bayern München vs. Werder Bremen im Free-TV: Warum wird das Bundesliga-Spiel im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt?

Grundsätzlich sieht die Rechtesituation in der Bundesliga-Spielzeit 2022/23 folgendermaßen aus: Der Pay-TV-Sender Sky überträgt alle Samstagsspiele, DAZN kümmert sich um die Freitags- und Sonntagsspiele. Nun findet FC Bayern vs. Werder Bremen aber am Dienstag statt, gemeinsam mit drei weiteren Spielen. Auch hierfür zeichnet Sky verantwortlich, doch daneben wird zudem eine Übertragung im Free-TV angeboten. Gezeigt wird die Begegnung nämlich beim Privatsender Sat.1, der auch schon beim Eröffnungsspiel vor Monaten im Einsatz war.

© getty Der FC Bayern München liegt in der Bundesliga-Tabelle nur noch einen Punkte hinter Union Berlin.

Ermöglicht wird dies mithilfe der Kooperation zwischen der Seven.One Entertainment Group, zu der Sat.1 dazugehört, und Sky Deutschland. Diese Kooperation beinhaltet insgesamt vier Bundesligaspiele in dieser Saison. Die 90 Minuten in München könnt Ihr aber auch im kostenlosen Livestream bei ran.de schauen.

Wenige Tage nach FC Bayern vs. Werder Bremen, am 11. November, wird übrigens auch das Freitagsspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund bei Sat.1 angeboten.

Nichtsdestotrotz ist für FC Bayern vs. Bremen am Dienstag auch Sky weiterhin die richtige Anlaufstelle. Das Einzelspiel wird bei Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga 3 (HD) und Sky Sport Bundesliga UHD mit Frank Buschmann als Kommentator übertragen, die Bundesligakonferenz ist parallel dazu bei Sky Sport Bundesliga (HD) zu sehen.

Verfolgen lässt sich der Nord-Süd-Klassiker auch via Sky-Livestream, für den Ihr entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW benötigt.

FC Bayern München vs. Werder Bremen im Free-TV: Warum wird das Bundesliga-Spiel im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt? - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Bayern München vs. Werder Bremen

FC Bayern München vs. Werder Bremen Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 14

14 Datum: 8. November 2022

8. November 2022 Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Allianz-Arena, München

Allianz-Arena, München TV: Sat.1, Sky

Livestream: ran.de, SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

