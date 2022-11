BVB, News und Gerüchte: Berater-Zerren um Youssoufa Moukoko - Vertragsverlängerung in Gefahr?

Die Vertragsverlängerung von Youssoufa Moukoko könnte in Gefahr sein. Jürgen Klopp verrät, dass er Heung-min Son gerne zum BVB geholt hätte und Mats Hummels und Niklas Süle bemängeln die Anfangsphase gegen Wolfsburg. Die wichtigsten News und Gerüchte zu Borussia Dortmund gibt es hier.

BVB: Berater-Zerren um Youssoufa Moukoko

Die Vertragsverlängerung von Youssoufa Moukoko beim BVB zieht sich weiter hin. Wie die Sport Bild berichtet, wollten mehrere große Beraterfirmen den 17-Jährigen abwerben, der jedoch seinem Agenten Patrick Williams und der Agentur "Wassermann" treu bleiben will.

Moukoko soll bei mehreren Top-Klubs auf dem Zettel stehen und könnte für den BVB teuer werden. Ein Paket für den Stürmer bestehend aus Gehalt, Handgeld und Beraterhonorar könnte dem Bericht zufolge bis zu 30 Millionen Euro umfassen.

Der BVB hat Medienberichten zufolge Moukoko ein Angebot zur Verlängerung mit einem Jahressalär von fünf Millionen Euro angeboten, die Gegenseite fordert aber wohl sieben Millionen Euro.

Spannend dürfte es am 20. November werden. Dann wird der BVB-Akteur volljährig und dürfte eine Vertragsverlängerung selbst unterzeichnen.

Youssoufa Moukoko: Leistungsdaten für den BVB in dieser Saison

Wettbewerb Spiele Tore Minuten Bundesliga 13 6 677 Champions League 6 - 241 DFB-Pokal 2 - 180

© getty Youssoufa Moukoko wird am 20. November volljährig.

BVB: Jürgen Klopp wollte Heung-Min Son nach Dortmund holen

Der ehemalige BVB-Trainer Jürgen Klopp wollte Heung-Min Son zu Borussia Dortmund holen. Wie Klopp dem südkoreanischen TV-Sender KBS sagte, bereue er heute, dass der Transfer nicht geklappt habe.

"Es ist einer der größten Fehler meines Lebens, dass ich ihn nicht verpflichtet habe. Ein überragender Spieler. Ein Weltklassemann und einer der besten Stürmer der Welt", sagte Klopp.

Son war 2013 ins Visier der Schwarz-Gelben geraten, als er beim HSV unter Vertrag stand. "Ich wollte damals in der Bundesliga bleiben. Leverkusen und Dortmund wollten mich. Beide spielten in der Champions League, aber ich dachte, in Dortmund gäbe es mehr Rotation. In meinem Alter war es mir sehr wichtig, regelmäßig zu spielen", erklärte der Südkoreaner seine Entscheidung für Leverkusen und gegen den BVB.

Son stürmte zwei Jahre für die Werkself, ehe es ihn 2015 für 30 Millionen Euro Ablöse auf die Insel zu den Spurs zog.

© getty Jürgen Klopp wollte Heung-min Son zum BVB holen.

BVB: Mats Hummels und Niklas Süle bemängelen schläfrige Anfangsphase

Mats Hummels und Niklas Süle haben die schläfrige Anfangsphase des BVB bei der Niederlage gegen Wolfsburg bemängelt. "Die ersten fünf Minuten haben mir nicht gefallen, ansonsten, finde ich, war viel Gutes dabei. Wir hatten fünf schlechte Anfangsminuten, lagen schnell 0:1 hinten, und dann fehlte die Effektivität", sagte Hummels.

Süle stimmte seinen Mannschaftskollegen zu: "Wir haben gefühlt in den ersten fünf bis zehn Minuten nicht einmal den Ball gesehen, sind wieder sehr schlecht ins Spiel gekommen, was relativ unerklärlich ist, weil das doch sehr, sehr häufig passiert."

Die Erkenntnisse zu BVB gegen den VfL Wolfsburg findet Ihr hier.

