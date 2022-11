BVB - Streit um Jude Bellingham: "Wir waren alle ein wenig verärgert"

Während des kleinen Revierderbys zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Bochum ist es beim BVB trotz des deutlichen 3:0-Sieges zum Streit gekommen. Im Fokus stand dabei Jude Bellingham, der laut Bild nach einer Diskussion mit Mats Hummels und Nico Schlotterbeck kaum zu bändigen gewesen sei.

Ursache für die Auseinandersetzung war ein zu hohes Aufrücken Bellinghams in der 60. Spielminute, während Salih Özcan am Spielfeldrand behandelt wurde. Hummels und Schlotterbeck sollen den 19-Jährigen zurückgepfiffen haben, da dessen Pressing in Abwesenheit seines Nebenmanns Özcan zu große Lücken in die Verteidigung der Borussen riss.

"Wir haben zu hoch gepresst, sind hinten in Unterzahl. Wir waren da alle ein wenig verärgert", kommentierte Schlotterbeck die Situation gegenüber der Bild im Nachhinein. Bellingham revanchierte sich in der 66. Minute lautstark bei Schlotterbeck, der einen ungenauen Pass gespielt hatte - und musste in der Folge von Vize-Kapitän Hummels und Torwart Gregor Kobel beruhigt werden.

"Das gehört dazu. Wir sind eine Mannschaft", ordnete Schlotterbeck das Geschehen ein: "Danach ist alles gut. Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Es gibt keine Differenzen mit einem Spieler."

Die taktische Disziplin des Engländers sei laut der Bild intern hin und wieder ein Thema. Den 19-Jährigen umgaben in letzter Zeit viele Wechselgerüchte, der FC Liverpool ist offenbar bereit, bis zu 100 Millionen Euro Ablöse für den Jungstar auszugeben.