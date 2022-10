Xabi Alonso startet in Leverkusen: "Brauchen große Siegermentalität"

Xabi Alonso hat sich voller Leidenschaft in seine Arbeit als Trainer bei Bayer Leverkusen gestürzt. "Wir brauchen eine große Siegermentalität", sagte der hoch dekorierte Spanier bei seiner Vorstellung am Donnerstag. Man wolle "modernen Fußball spielen. Intensiv, mit und ohne Ball. Wir wollen dominant und aktiv sein", sagte der 40-Jährige. Dafür brauche Bayer "eine gute Mentalität" und Konzentration in jedem Spiel, "95 Minuten lang".

Sein Bundesligadebüt als Trainer gibt Alonso im Kellerduell mit Aufsteiger Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr). "Ich freue mich darauf", sagte der ehemalige Welt- und Europameister, der viel Deutsch sprach. Er sei "sehr motiviert". Für das Team, für den Klub und die Fans sei es jetzt wichtig, positiv zu sein. Für ihn selbst sei es "eine große Ehre" nach fünf Jahren in die Bundesliga zurückzukehren.

Alonso, der von 2014 bis 2017 beim FC Bayern gespielt hatte, unterschrieb in Leverkusen einen Vertrag bis Sommer 2024. Er folgt auf den Schweizer Gerardo Seoane, der am Mittwochabend nach nur zwei Siegen aus den bisherigen zwölf Pflichtspielen der Saison entlassen worden war.

Der Spanier verriet, gefragt nach Interesse aus Spanien: "Ja, es gab Anfragen. Aber bei mir ist es so, dass Dinge in meinem Kopf bleiben, bei denen ich ein gutes Gefühl habe. So war es bei Bayer. Ich kenne die deutsche Mentalität, ich kenne die Seriosität. Das hilft."

Der 41-Jährige ist nicht nur mit der deutschen Mentalität vertraut, sondern auch mit der Sprache. Trainingsanweisungen geben wolle er ein bisschen auf Deutsch, ebenso wie auf Spanisch und Englisch - nur Französisch könne er nicht. "Nach fünf Jahren habe ich bestimmt einiges an Deutsch vergessen. Aber ich werde es probieren. Es ist ein großes Projekt und wir haben große Ziele zu erreichen. Fragen müssen Sie aber bitte langsam stellen. Vielleicht wechsle ich zu Englisch manchmal."