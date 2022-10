SPOX-Voting: Welches ist das beste Stadion der Bundesliga?

Die Bundesliga hat einige echte Fußball-Tempel in petto, die unter den Fans auf der ganzen Welt großes Ansehen genießen. Jetzt wollen wir von Euch wissen: Welches ist das beste Stadion der Bundesliga?

Keine Diskussionen gibt es, wenn es um die Frage des größten Stadions der Bundesliga geht. Der Signal Iduna Park in Dortmund fasst 81.365 Zuschauer und ist damit in dieser Hinsicht die Nummer eins in Deutschlands höchster Spielklasse.

Doch ist die Heimspielstätte des BVB auch das beste Stadion? Da werden die Bayern-Fans mit der Allianz Arena sicherlich ein paar Einwände haben. Oder schlägt Tradition nicht doch alles und bei Euch landet das Stadion An der Alten Försterei (eröffnet 1920) auf Platz eins?

Um das ein für alle Mal zu klären, könnt Ihr jetzt abstimmen. Welches ist das beste Stadion der Bundesliga? App-User bitte hier entlang!