Pep Guardiola stichelt gegen BVB-Ärzte: Erling Haaland "oft verletzt"

Pep Guardiola, Trainer von Manchester City, hat vor der Partie beim BVB leichte Kritik am medizinischen Stab von Borussia Dortmund geübt. Grund: Der Gesundheitszustand von City-Neuzugang Erling Haaland.

"Dank unserer großartigen Physios und Ärzte ist er gesund und kann alle drei bis vier Tage spielen", schwärmte Guardiola auf der Pressekonferenz vor dem Spiel (ab 21 Uhr im Liveticker) sowohl von seinem Staff wie auch vom Spieler selbst und schob nach: "In Dortmund war er in der letzten Saison oft verletzt."

In der Tat: Während der norwegische Stürmer in der aktuellen Spielzeit noch keine Ausfallzeiten zu beklagen hat und nach 15 Einsätzen bereits bei unfassbaren 22 Toren und drei Vorlagen steht, musste er in der Vorsaison beim BVB mehrfach aussetzen - unter anderem wegen Problemen im Hüftbeuger und muskulären Beschwerden. Haaland verpasste insgesamt 16 Spiele in 2021/22 (29 Tore in 30 Einsätzen).

Generell häuften sich beim BVB in den vergangenen Jahren die Verletzungen der Spieler, insbesondere im muskulären Bereich. Im März erklärte der jetzige Sportdirektor Sebastian Kehl in der Sport Bild: "Die große Zahl von Verletzungen hat uns in diesem Jahr natürlich sehr beschäftigt. Im Wissen, dass jeder Fall individuell zu betrachten ist, versuchen wir dennoch, Muster zu erkennen, befinden uns fachübergreifend inmitten der Analyse und werden anschließend Ableitungen treffen." Nach der abgelaufenen Spielzeit trennte sich der Klub vom langjährigen Physio Thomas Zetzmann.

Gegen diese Teams traf Erling Haaland noch nicht © getty 1/22 Auch nach seinem Wechsel in die Premier League ist Erling Haaland on fire. Der Norweger ballert auch im Heimatland des Fußballs alles kurz und klein – bereits 20 Tore hat der Stürmer nach lediglich 13 Pflichtspielen auf dem Konto. © getty 2/22 Nur gegen ein einziges PL-Team, gegen das er auflief, traf er in dieser Saison nicht – am zweiten Spieltag gegen den AFC Bournemouth. Wir haben uns angeschaut, gegen wen der Norweger sonst noch ohne Torerfolg blieb. © getty 3/22 Voraussetzung ist dabei, dass er mindestens zwei Spiele gegen besagte Teams absolviert hat. Ausgeklammert wird zudem seine Zeit in Norwegen bis 2019. In Betracht gezogen werden deshalb nur seine Stationen in Salzburg, Dortmund und Manchester. © getty 4/22 Insgesamt kommen also nur drei Teams zusammen, gegen die der Norweger trotz mindestens zweier Einsätze keine Tore erzielte: den VfB Stuttgart, Arminia Bielefeld und Manchester City. SPOX beleuchtet die Partien etwas genauer. © getty 5/22 10.04.2021 - VfB Stuttgart vs. Dortmund 2:3 (gegnerischer Torwart: Gregor Kobel) © getty 6/22 Die Partie ging für den BVB schlecht los. Sasa Kalajdzic traf bereits nach 17 Minuten für die Schwaben, mit diesem Ergebnis ging es auch in die Pause. Erst danach drehten die Dortmunder auf und rissen die Partie an sich. © getty 7/22 Einen schnellen Doppelschlag von Jude Bellingham und Marco Reus konnte Daniel Didavi noch beantworten, letztlich sorgte aber Ansgar Knauff nach Haaland-Vorarbeit für die Entscheidung. Der Norweger selbst blieb jedoch eher ungefährlich. © getty 8/22 08.04.2022 - VfB Stuttgart vs. Dortmund 0:2 (gegnerischer Torwart: Florian Müller) © getty 9/22 Auch in dieser Partie fiel der Treffer relativ früh – dieses Mal jedoch für den BVB. Julian Brandt sorgte in der zwölften Minute für die Führung. Haaland sorgte für die Vorarbeit und hätte sogar vor der Pause nachlegen können, scheiterte aber an Müller. © getty 10/22 Nach der Pause blieb Dortmund tonangebend. Weitere Chancen von Haaland und Raphael Guarreiro blieben jedoch ungenutzt, ehe erneut Brandt auf 2:0 stellte. Ein späten Angriffslauf von Stuttgart war nicht erfolgreich, auch weil Kobel gut parierte. © getty 11/22 27.02.2021 - Borussia Dortmund vs. Arminia Bielefeld 3:0 (gegnerischer Torwart: Stefan Ortega) © getty 12/22 Torlos ist Haaland auch bislang gegen seinen heutigen Mitspieler Stefan Ortega. Obwohl die Dortmunder mit 3:0 über die Arminia drüberfuhren, steuerte der Norweger keinen einzigen Treffer bei. Nur das 3:0 durch Reinier bereitete er vor. © getty 13/22 Zuvor trafen bereits Mahmoud Dahoud und Jadon Sancho für die Borussen. Auch Haaland hätte sich ein paar Mal in die Torjägerliste eintragen können, scheiterte aber jedes Mal am sehr gut aufgelegten Ortega. © getty 14/22 13.03.2022 - Borussia Dortmund vs. Arminia Bielefeld 1:0 (gegnerischer Torwart: Stefan Ortega) © getty 15/22 Das Aufeinandertreffen sollte ganz im Zeichen der Rückkehr Haalands stehen. Der Norweger hatte zuvor verletzungsbedingt gefehlt und durfte daher auch nur für 27 Minuten ran. Er wurde für Donyell Malen eingewechselt. © getty 16/22 Den einzigen Treffer der Partie markierte Marius Wolf nach 27 Minuten. Haaland konnte während seines Kureinsatzes nur wenig Akzente setzen. Einen schönen Hackenpass nutzte Teamkollege Giovanni Reyna in der Schlussphase nicht. © getty 17/22 06.04.2021 - Manchester City vs. Borussia Dortmund 2:1 (gegnerischer Torwart: Ederson) © getty 18/22 Im ersten Aufeinandertreffen mit seinem heutigen Verein durfte sich Haaland zwar wieder über eine Torbeteiligung freuen (Assist für den Treffer von Marco Reus in Minute 84), ein Treffer sollte aber nicht gelingen. © getty 19/22 Der Norweger wurde von der Defensive der Citizens weitestgehend abgemeldet, wirkliche Torgefahr strahlte er nicht aus. Überschattet wurde die Parte aufgrund eines nicht gegebenen Tores von Jude Bellingham, dem ein Foul vorhergegangen sein soll. © getty 20/22 14.04.2021 - Borussia Dortmund vs. Manchester City 1:2 (gegnerischer Torwart: Ederson) © getty 21/22 Mit dem gleichen Ergebnis ging auch das Rückspiel im heimischen Signal Iduna Park aus. Ein frühes Tor von Jude Belligham beantwortete City mit zwei Treffern in Halbzeit zwei. Riyad Mahrez und Phil Foden trafen für die Skyblues. © getty 22/22 Haaland trat überhaupt nicht in Erscheinung. Wie schon im Hinspiel war die defensive der Citizens sehr gut auf den Norweger abgestimmt. Trotz 90 Minuten Spielzeit verzeichnete Haaland keinen einzigen Schuss aufs Tor.

Guardiola: Haaland? "Hätte ein Blinder erkannt"

Die aktuellen Ausfälle sind derweil vor allem mit unglücklichen Umständen zu erklären: Mahmoud Dahoud und Jamie Bynoe-Gittens fehlen mit Schulterverletzungen, Sébastien Haller nach seiner Krebserkrankung, Thomas Meunier aufgrund eines Jochbeinbruchs, Mateu Morey nach einer Knie-Operation.

Besser sieht es bei City und Haaland aus, der aufgrund seiner Fähigkeiten bei Guardiola ein hohes Ansehen genießt: "Ein Blinder auf dem Sofa hätte das erkannt, egal ob bei Spielen von Norwegen, Salzburg, dem BVB. Selbst ein Blinder hätte das sofort erkannt", sagte er beim norwegischen Sender Viaplay. "Was vielleicht so überraschend ist, ist, wie gut er sich in engen Räumen bewegt. Die Leute sagen, er ist eine Maschine auf die lange Strecke, er kann 20, 30 Meter mit Tempo machen. Ja, das kann er mit seiner natürlichen Gabe." Haaland bewege sich aber auch "im engen Raum unglaublich gut".

Haaland sei glücklich, wenn er Tore macht, wie das bei Stürmer eben so ist, aber: "Was bei Erling überrascht, ist wie glücklich er auch ist, wenn seine Kollegen ein Tor erzielen. Selbst wenn wir im Trainingsspiel sind, hat er ein riesiges Lächeln auf den Lippen, wenn ein Kumpel trifft. Das zeigt, wie großzügig er ist und welche Empathie er hat."