Werder Bremen: Die Gründe für die Suspendierung von Marvin Ducksch

Werder Bremen hat Marvin Ducksch für das DFB-Pokalspiel beim Zweitligisten SC Paderborn (Mittwoch, 18 Uhr) aus dem Kader gestrichen. Nun gibt es neue Informationen zu den angeblichen Hintergründen.

Wie die DeichStube berichtet, hat Ducksch in der Nacht auf Sonntag nach der 0:2-Niederlage gegen Mainz 05 ausgiebig in der Bremer Disco "La Viva" gefeiert. Dem Bericht zufolge sei auch Teamkollege Oliver Burke dabei gewesen.

Wohl auch deshalb habe der 28-jährige Stürmer am nächsten Morgen die Termine bei seinem Verein verpasst. Neben der englischen Woche, die den Norddeutschen ins Haus steht, ist den Verantwortlichen offenbar auch die Missachtung des Umgangs mit den klubinternen Coronaregeln sauer aufgestoßen.

Clemens Fritz, Leiter Profi-Fußball bei Werder, hatte erst am Donnerstag erklärt, die Spieler seien ausdrücklich darauf hingewiesen worden, auch im Privatleben auf ihre Kontakte zu achten und diese möglichst gering zu halten. Ein Besuch in der Disco ist da natürlich nicht vorgesehen.

"Marvin Ducksch verpasste am Sonntag den größten Teil der verpflichtenden Regenerationsmaßnahmen und nahm nicht an einer wichtigen Mannschaftsbesprechung teil", begründete Werder am Dienstag die vorläufige Suspendierung.

Trainer Ole Werner ergänzte: "Wir können als Mannschaft nur erfolgreich sein, wenn sich alle an die Regeln halten. Mit der Nichtnominierung ist das Thema für uns erledigt und Marvin wird sich dann ab Donnerstag mit der Mannschaft auf die Partie in Freiburg vorbereiten."

Ducksch kam in der laufenden Saison bislang in elf Pflichtspielen für Werder zum Einsatz. Dabei erzielte er zwei Tore und bereitete sechs weitere Treffer vor.