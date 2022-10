Mainz 05 vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der 1. FC Mainz 05 empfängt zum Auftakt des 11. Spieltags in der Bundesliga den 1. FC Köln. Wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erklärt Euch SPOX.

Am heutigen Freitag, den 21. Oktober, wird in der Bundesliga der 11. Spieltag eröffnet, der 1. FSV Mainz 05 empfängt den 1. FC Köln in der heimischen Mewa Arena (Mainz). Matthias Jöllenbeck wird dabei als Schiedsrichter eingesetzt, er pfeift das Spielgeschehen pünktlich um 20.30 Uhr an.

Es verspricht ein Spiel auf Augenhöhe zu werden, da die beiden Klubs in der Tabelle lediglich ein Punkt trennt. Köln ist Siebter mit 16 Zählern, Mainz Elfter mit 15. Ausgeruhter wird jedoch wahrscheinlich der 1. FC Köln sein, da die Geißböcke unter der Woche nicht im DFB-Pokal im Einsatz waren, weil sie bereits aus dem Wettbewerb ausgeschieden sind. Anders ist es bei den Mainzern, sie besiegten am Dienstag den Regionalligisten VfB Lübeck mit 3:0 und stehen somit im Achtelfinale des Pokals.

© getty Der 1. FC Köln ist bereits aus dem DFB-Pokal ausgeschieden und hatte somit unter der Woche Pause, während sich Mainz mit einem Sieg gegen Lübeck das Achtelfinalticket sicherte.

Mainz 05 vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Mainz gegen Köln ist ein Freitagsspiel, heißt also: DAZN ist die richtige Adresse. Die Übertragungsrechte sind in dieser Saison nämlich so verteilt, dass Sky alle Samstagsspiele, DAZN dafür alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga zeigt. Mainz vs. Köln ist demnach also bei DAZN zu sehen, der Streamingdienst beginnt um 19.45 Uhr zu übertragen. In dieser Zeit werden die Zuseherinnen und Zuseher vor ihren Bildschirmen mit Vorberichten auf das Spiel eingestimmt. Darum und um den Kommentar danach kümmert sich folgendes Personal:

Neben Spielen der Bundesliga bietet der Streamingdienst auch einige weitere Ligen und Pokalwettbewerbe an. Konkret: die Serie A, Ligue 1, Primera Division, Champions League und Länderspiele. Aber auch in Sachen Sportarten allgemein ist DAZN breit aufgestellt: Darts, Handball, Tennis, Radsport, Motorsport, Wrestling, MMA, Boxen, Wintersport und noch mehr ist zu sehen.

Zugriff auf all dies bekommt Ihr mit einem Abonnement, die Kosten dafür liegen bei 29,99 Euro pro Monat und 274,99 Euro pro Jahr.

Mainz 05 vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Mainz 05 vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Zu Mainz vs. Köln wird heute zudem auch ein Liveticker angeboten, SPOX kümmert sich dabei ums Tickern. So können auch die, die kein DAZN-Abo haben, live mit dabei sein.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Mainz 05 und dem 1. FC Köln.

Mainz 05 vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Mainz 05: Zentner - Fernandes, Hack, Caci - da Costa, Stach, Kohr, Aaron - Onisiwo, Burkardt - Ingvartsen

Zentner - Fernandes, Hack, Caci - da Costa, Stach, Kohr, Aaron - Onisiwo, Burkardt - Ingvartsen Köln: Schwäbe - Schmitz, Kilian, Hübers, Hector - Skhiri, Martel - Duda, Kainz - S. Tigges, Maina

Mainz 05 vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

