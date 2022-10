Hertha BSC kriegt es heute in der Bundesliga mit dem SC Freiburg zu tun. Bei SPOX wird der gesamte Spielverlauf ausführlich im Liveticker beschrieben.

Sieben Partien ist der SC Freiburg in der Bundesliga bereits ungeschlagen. Heute soll die Serie gegen Hertha BSC nicht nur verlängert werden, es soll wieder Sieg her. Favoriten sind die Freiburger gegen die Berliner auf jeden Fall. Während der SCF ganz oben mitspielt, ist die Hertha auf der anderen Seite der Tabelle auffindbar. Im Liveticker wird die Partie heute von SPOX live getickert.

Hertha BSC vs. SC Freiburg: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Beim SC Freiburg läuft es aktuell sowohl international als auch national ausgezeichnet. In der Europa League führen die Breisgauer die Gruppe G ohne Punktverlust an, in der Bundesliga ist man sogar Tabellenzweiter - vor Teams wie den FC Bayern München oder Borussia Dortmund. Union Berlin ist lediglich wegen der besseren Tordifferenz in Front. Hertha BSC auf der anderen Seite befindet sich im unteren Tabellendrittel und gilt deshalb als Underdog im heutigen Spiel.

Vor Beginn: Gespielt wird im Berliner Olympiastadion, der Anstoß erfolgt um 17.30 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Bundesligaspiel am 9. Spieltag zwischen Hertha BSC und dem SC Freiburg.

Hertha BSC vs. SC Freiburg: Bundesliga heute im TV und Livestream

Wer Hertha BSC vs. SC Freiburg heute live und in voller Länge schauen möchte, kann dies nur mit DAZN tun. Dort werden nämlich alle Sonntagsspiele der Bundesliga gezeigt. Um 16.45 Uhr werden die ersten Livebilder gezeigt. Lukas Schönmüller übernimmt dabei die Rolle des Kommentatoren, Sascha Bigalke fungiert als Experte, Freddy Harder ist Moderator.

Um das Livestream-Angebot von DAZN nutzen zu können, braucht man ein Abonnement, das entweder 29,99 Euro im Monat oder 274,99 Euro im Jahr kostet.

Hertha BSC vs. SC Freiburg, Bundesliga: Voraussichtliche Aufstellungen

Hertha BSC: Christensen - Kenny, Rogel, Kempf, Plattenhardt - Sunjic - Tousart, S. Serdar - Lukebakio, Kanga, Ejuke

Christensen - Kenny, Rogel, Kempf, Plattenhardt - Sunjic - Tousart, S. Serdar - Lukebakio, Kanga, Ejuke SC Freiburg: Flekken - Sildillia, Ginter, Lienhart, Günter - M. Eggestein, Höfler - Doan, Kyereh, Grifo - Petersen

