FC Schalke: Ex-Nationaltrainer Vladimir Petkovic wohl S04-Kandidat neben Thomas Reis

Neben Thomas Reis ist offenbar ein weiterer Trainerkandidat auf den Zettel von Schalke 04 geraten. Verschiedene Medien berichten, dass Vladimir Petkovic die Nachfolge des kürzlichen entlassenen Frank Kramer antreten könnte. Nach Informationen von Sport1 hat dieser ein gutes Verhältnis zu Schalke-Sportvorstand Peter Knäbel.

Petkovic ist derzeit vereinslos, gilt aber als Respektsperson und spricht verschiedene Sprachen. Zwischen 2014 und 2021 trainierte er die Nationalmannschaft der Schweiz und feierte dort einige Achtungserfolge - unter anderem den Einzug ins Viertelfinale der vergangenen Europameisterschaft. Als Trainer von Girondins Bordeaux lief es hingegen weniger gut. Dort wurde der 59-Jährige nach 25 Spielen im Februar entlassen.

Wer das Rennen macht, ist derzeit vollkommen offen. Klar sei laut Sport1 nur, dass Interimscoach Matthias Kreutzer wieder in die zweite Reihe rücken soll. Reis und Petkovic scheinen derzeit die Top-Kandidaten zu sein. "Es wird nicht mehr lange dauern, bis wir eine Entscheidung haben", sagte Sportvorstand Peter Knäbel am Sonntag bei Bild TV zum aktuellen Stand der Dinge. Die Bemühungen befänden sich "in den letzten Zügen".

Weiter sagte er: "Man hat natürlich noch mehrere Kandidaten. Es ist nicht so, dass man sagt, man hat nur noch einen, auf den man sich dann schon festgelegt hat. Und wir haben uns entschieden, dass dieser Prozess länger geht als dieses Wochenende." Anstehende Veränderungen würden auch den Kader betreffen. Es sei "unsere allererste Pflicht, diesen Kader im Winter aufzuforsten und zu verstärken".