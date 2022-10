Das Topspiel am 12. Bundesliga-Spieltag bestreiten am heutigen Abend Eintracht Frankfurt und der BVB. Alle Informationen zu der Übertragung der Partie und wo Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Eintracht Frankfurt und der BVB haben eine erfolgreiche Champions-League-Woche hinter sich. Nach den kräftezehrenden Spielen in der Königklasse, steht für die beiden Mannschaften heute wieder der Bundesliga-Alltag auf dem Programm. Welches Team kann die Woche mit einem Sieg im Topspiel krönen?

Eintracht Frankfurt vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Am heutigen Samstagabend, den 29. Oktober, duellieren sich Eintracht Frankfurt und der BVB in der Bundesliga. Das Topspiel des 12. Spieltags der Bundesliga beginnt um 18.30 Uhr im Deutsche Bank Park in Frankfurt.

Der BVB kann mit Zufriedenheit auf die Europapokalwoche zurückblicken. Ein 0:0 gegen Manchester City reichte dem Team von Edin Terzic, um vorzeitig das Ticket für das Champions-League-Achtelfinale zu buchen - von dem zweiten Platz in der Gruppe G kann dem BVB nicht mehr verdrängt werden. In der Bundesliga konnte der BVB zudem am vergangenen Spieltag ein Ausrufezeichen setzen. Gegen den VfB Stuttgart gewann Borussia Dortmund dank einer tollen Leistung mit 5:0. In der Bundesliga leistete der BVB sich in dieser Saison jedoch immer wieder Nachlässigkeiten, wie beim 2:3 gegen den 1. FC Köln am 8. Spieltag oder beim 0:2 gegen Union Berlin am 10. Spieltag. Und mit Eintracht Frankfurt wartet auf den BVB am heutigen Abend ein schwerer Gegner.

© getty Auch dank Randal Kolo Muani konnte Eintracht Frankfurt die vergangenen vier Pflichtspiele gewinnen.

Denn die Eintracht konnte in dieser Saison bislang einen Zähler mehr als der BVB sammeln und liegt als Tabellenvierter aktuell direkt vor dem Borussia Dortmund, die auf Platz fünf weilen. Zusätzliches Selbstvertrauen dürfte der 2:1-Sieg am vergangenen Mittwoch in der Champions League gegen Olympique Marseille geben. Nach einem eher durchwachsenen Saisonstart, ist das Team von Oliver Glasner richtig in Fahrt gekommen, vier Pflichtspiele in Folge konnte Eintracht Frankfurt zuletzt gewinnen. Vor allem SGE-Stürmer Randal Kolo Muani zeigt sich in bestechender Form, er führt die Scorerwertung der Frankfurter aktuell an. Kann Eintracht Frankfurt gegen den BVB heute den fünften Erfolg in Serie einfahren?

Eintracht Frankfurt vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Sky überträgt am heutigen Abend das Bundesligaspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem BVB exklusiv im TV und Livestream. Der Pay-TV-Sender besitzt nämlich die Übertragungsrechten an allen Bundesliga-Topsielen am Samstag.

Auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Bundesliga UHD und auf Sky Sport Top Event könnt Ihr am heutigen Abend die Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und dem BVB live und in voller Länge im TV verfolgen. Um 17.30 Uhr beginnt Sky die Übertragung des Topspiels, der Anpfiff erfolgt eine Stunde später um 18.30 Uhr. Für den Pay-TV-Sender ist heute Wolff Fuss als Kommentator im Einsatz.

Sky bietet Euch, neben seiner Übertragung im TV, gleich zwei Möglichkeiten die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem BVB live und vollumfänglich im Livestream zu erleben. Auf den Livestream von Sky könnt Ihr zum einen über die Sky-Go-App zugreifen. Alternativ könnt Ihr bei dem Pay-TV-Sender das Angebot von WOW buchen, mit dem Ihr das Topspiele heute ebenfalls im Livestream verfolgen könnt.

Eintracht Frankfurt vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Spieltag: 12. Spieltag, Bundesliga

12. Spieltag, Bundesliga Partie: Eintracht Frankfurt vs. BVB

Eintracht Frankfurt vs. BVB Datum: 29. Oktober

29. Oktober Anpfiff: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Spielort: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Deutsche Bank Park, Frankfurt Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky

Liveticker: SPOX

Eintracht Frankfurt vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Eintracht Frankfurt: Trapp - Tuta, Jakic, Ndicka - Dina Ebimbe, C. Lenz - Kamada, Sow - Lindström, M. Götze - Kolo Muani

Trapp - Tuta, Jakic, Ndicka - Dina Ebimbe, C. Lenz - Kamada, Sow - Lindström, M. Götze - Kolo Muani BVB: Kobel - Süle, Hummels, N. Schlotterbeck, Guerreiro - Bellingham, Özcan - Adeyemi, Brandt, Malen - Moukoko

Eintracht Frankfurt vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Hier bei SPOX verfolgen wir für Euch das Topspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem BVB in einem ausführlichen Liveticker. Bei uns verpasst Ihr keine Sekunde der Partie. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

