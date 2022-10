Der BVB empfängt heute den VfB Stuttgart zum Duell in der Bundesliga. Alle Informationen zu der Übertragung der Partie am 11. Spieltag der Bundesliga und wo Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Samstag, den 22. Oktober, gastiert der VfB Stuttgart am 11. Spieltag der Bundesliga beim BVB. Der Start der Begegnung ist für 15.30 Uhr terminiert. Als Austragungsort der Partie dient der Signal-Iduna-Park in Dortmund.

Beim BVB herrscht aktuell einiges an Unruhe im Verein. Am vergangenen Bundesliga-Spieltag musste Borussia Dortmund gegen Union Berlin eine empfindliche 0:2-Niederlage einstecken. Unter der Woche trat die Elf von Edin Terzic dann im DFB-Pokal gegen Hannover 96 an. Die Partie gewann der BVB zwar mit 2:0, die erhoffte Reaktion auf die durchwachsenen Leistungen aus den vergangenen Wochen blieb jedoch aus. Gegen den Zweitligisten mühte sich der BVB über 90 Minuten - Edin Terzic stellte nach dem Spiel daraufhin die Motivation seines Teams in Frage. Zeigt der BVB heute gegen den VfB Stuttgart eine bessere Leistung?

© getty Ist Michael Wimmer auch heute mit dem VfB Stuttgart erfolgreich?

Beim VfB Stuttgart zeigt die Formkurve hingegen aktuell nach oben. Nach der Trainer-Entlassung von Pellegrino Matarazzo, holten die heutigen Gäste zwei Erfolge in Serie. VfB-Interimscoach Michael Wimmer scheint den VfB wieder Leben eingehaucht zu haben. Einem 4:1-Sieg gegen den VfL Bochum , folgte unter der Woche im DFB-Pokal ein furioser 6:0-Erfolg über Arminia Bielefeld. Wenn der VfB auch in Zukunft solche Leistungen zeigt, kann sich Interimstrainer Wimmer berechtigte Hoffnungen auf eine Weiterbeschäftigung in Stuttgart machen. Gelingt dem VfB Stuttgart heute gegen den BVB der dritte Erfolg in Serie?

BVB vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Spieltag: 11. Spieltag, Bundesliga

PreZero-Arean, Sinsheim Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky

Übertragung im Liveticker: SPOX

BVB vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Sky zeigt am heutigen Samstag die Partie zwischen dem BVB und dem VfB Stuttgart live und in voller Länge im TV und Livestream. Im Pay-TV könnt Ihr das Spiel auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) und auf Sky Sport Bundesliga UHD live ab 15.15 Uhr sehen. Als Kommentator ist für Sky heute Martin Groß im Einsatz.

Ebenfalls im TV könnt Ihr das Spiel zwischen dem BVB und dem VfB Stuttgart am heutigen Nachmittag auf Sky Sport Bundesliga (HD) und Sky Sport Bundesliga 1 (HD) verfolgen. Dort könnt Ihr die Begegnung in der Konferenz, zusammen mit den anderen Bundesligapartien am Nachmittag live erleben.

Mit der Sky-Go-App und WOW bietet Euch der Pay-TV-Sender alternativ zwei Optionen das Duell zwischen dem BVB und dem VfB Stuttgart im Livestream zu sehen. Dort könnt Ihr die Partie ebenfalls live und vollumfänglich sehen.

BVB vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

BVB: Kobel - Süle, Hummels, N. Schlotterbeck, Guerreiro - Özcan, Bellingham - Adeyemi, Brandt, Malen - Modeste

Kobel - Süle, Hummels, N. Schlotterbeck, Guerreiro - Özcan, Bellingham - Adeyemi, Brandt, Malen - Modeste VfB Stuttgart: F. Müller - Mavropanos, Anton, Zagadou - Silas, W. Endo, Sosa - Ahamada, Millot - Führich, Guirassy

BVB vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Ihr könnt die Begegnung zwischen dem BVB und dem VfB Stuttgart heute nicht live im TV oder im Livestream verfolgen? Dann seid Ihr hier bei SPOX goldrichtig. Wir verfolgen für Euch das Bundesligaduell in einem ausführlichen Liveticker. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

