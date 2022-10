BVB, News und Gerüchte: Gespräche wegen Verlängerung mit Hummels offenbar in Planung

Borussia Dortmund plant hat offenbar Gespräche mit Mats Hummels wegen einer Vertragsverlängerung. Edin Terzic hat derweil Jude Bellingham in den höchsten Tönen gelobt. News und Gerüchte zu den Schwarz-Gelben gibt es hier.

Alle weiteren wichtigen News zum BVB vom Vortag findet Ihr hier.

BVB, Gerücht: Gespräche wegen Hummels-Verlängerung wohl in Planung

Mats Hummels' Vertrag bei Borussia Dortmund läuft am Ende der Saison aus, nach Informationen der Bild sollen erste Gespräche wegen einer Ausdehnung der Zusammenarbeit aber bereits im Winter, spätestens aber nach der WM in Katar stattfinden. Denkbar soll ein Einjahresvertrag mit der Option auf eine weitere Spielzeit sein.

Bei der Borussia ist der 33-Jährige weiterhin ein geschätztes Mitglied der Mannschaft. Die Führungsetage des BVB um Hans-Joachim Watzke soll es zudem schätzen, dass der Innenverteidiger Klartext redet und kein Blatt vor den Mund nimmt, wenn die Leistung nicht stimmt.

So sprach der Innenverteidiger nach dem 1:1-Unentschieden gegen den FC Sevilla am Dienstag die schlechte Leistung der Mannschaft an, doch auch sein Trainer Edin Terzic zeigte sich für die Aussagen von Hummels verständnisvoll. "In der Vergangenheit hieß es: Wir sind zu nett zueinander, aber sobald wir was sagen, hört man nur: Das ist eine Wutrede. Mir was es wichtig, dass er das Wort 'wir' benutzt hat. Das hat er getan", erklärte der Coach.

BVB-Legenden von A bis Z: Was macht denn ein Fanshop-Mitarbeiter da? © imago images 1/28 Lediglich ein Spieler, dessen Nachname mit dem Buchstaben X beginnt, fehlt in der Ahnengalerie der Bundesligaspieler von Borussia Dortmund. Für alle anderen Buchstaben haben wir die größten BVB-Legenden ausgewählt. © imago images 2/28 Manche Entscheidungen waren leicht, andere nicht oder gar alternativlos - siehe beispielsweise den Buchstaben U. Wichtig: Hier geht es nur um Spieler, die ab der Saison 1947/48 mindestens ein Ligaspiel für den BVB absolviert haben. © getty 3/28 PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG: Der Gabuner setzte sich gegen die harte Konkurrenz von Marcio Amoroso, der auch viele Tore für den BVB schoss, durch. Auba aber traf 98 Mal in 144 BL-Spielen und wurde 2017 Pokalsieger sowie Torschützenkönig. © imago images 4/28 MANFRED BURGSMÜLLER: Am 2019 verstorbenen BVB-Rekordtorschützen (135 Tore) führt freilich kein Weg vorbei. Konkurrenz gab es dennoch: Lucas Barrios, Sven Bender, Jakub Blaszczykowski oder aktuell Jude Bellingham könnte man auch nehmen. © imago images 5/28 STEPHANE CHAPUISAT: Der Torjäger der 1990er Jahre. Der Schweizer kickte acht Jahre für die Borussia und traf 102-mal in 218 Partien. Er gewann zwei Mal die Deutsche Meisterschaft und die Champions League. Hat die Nase gegenüber Julio Cesar vorn. © getty 6/28 DEDE: Mit dem Buchstaben D gibt es in der Geschichte nur 19 BVB-Spieler, davon drei echte Legenden - der brasilianische Linksverteidiger setzte sich gegen den heutigen Stadionsprecher Norbert Dickel und Keeper Teddy de Beer durch. © imago images 7/28 LOTHAR EMMERICH: Noch geringer war die Auswahl beim Buchstaben E - elf Spieler kamen in Frage. Ohne Zweifel kann da nur der langjährige Torjäger genannt werden, der 126 Mal in 215 Partien einnetzte. Emmerich verstarb 2003 mit nur 61 Jahren. © getty 8/28 ALEXANDER FREI: Eine ganz enge Geschichte - der Schweizer Stürmer behält die Oberhand gegenüber Steffen Freund, der mit dem BVB sechs Titel abräumte. Doch Frei traf 34 Mal in 74 Spielen und war in einer schwierigen Zeit ein Torgarant für Dortmund. © getty 9/28 KEVIN GROSSKREUTZ: Der Fan von der Südtribüne erlebte beim BVB eine Zeit wie im Traum. Wurde Meister und Doublesieger, stand im CL-Finale und wurde Weltmeister. Riss insgesamt 236 Pflichtspiele ab und war nie wieder so gut. Alternativlos! © getty 10/28 MATS HUMMELS: Nur zwei Spieler spielten öfter für den BVB, zusammen mit Michael Zorc gewann Hummels am meisten Revierderbys - und ist weiterhin aktiv. Lothar Huber, Sigfried Held, Jörg Heinrich und Heiko Herrlich wären auch noch zu nennen. © imago images 11/28 EIKE IMMEL: Friedrich Ibel, Victor Ikpeba, Ciro Immobile, Alexander Isak - neben dem langjährigen Torhüter (1978-1986) stehen nur vier andere Spieler zur Auswahl, die Immel (trotz Dschungelcamp-Aufenthalt) aber locker in die Tasche steckt. © imago images 12/28 NICLAS JENSEN: Nur fünf Spieler zur Auswahl (Paul Janowski, Adnan Januzaj, Andrij Jarmolenko, Milos Jojic), keiner davon mit mehr als 50 Partien - da bekommt der "Erfahrenste" der Fünf den Vorzug. Der dänische Linksverteidiger war 2003 bis 2005 aktiv. © getty 13/28 STEFAN KLOS: Der mit weitem Abstand schwierigste Buchstabe. Kehl, Koller, Konietzka, Kwiatkowski, Kurrat, Kringe, Kohler, Kelbassa, Kagawa - alles reine BVB-Legenden. Doch Keeper "Stoffel" war wichtiger Bestandteil in den glorreichen 1990er Jahren. © getty 14/28 ROBERT LEWANDOWSKI: August Lenz, Legende aus den 1940er Jahren und Dortmunds erster Nationalspieler sowie 89er-Pokalsieger Michael Lusch hatten gegen Lewandowskis 74 Tore in 131 BL-Spielen keine Chance. © getty 15/28 ANDREAS MÖLLER: Der Techniker kickte zweimal für den BVB (1988-1990 und 1994-2000) und war an den Titelgewinnen der 90er Jahre entscheidend beteiligt. Frank Mill und Max Michallek (1947-1960) ziehen trotz Möllers Transfer-Sakrileg (Schalke) den Kürzeren. © imago 16/28 ALFRED NIEPIEKLO: 2014 gestorben war Niepieklo Deutscher Meister 1956 und 1957. Er bildete mit Alfred Kelbassa und Alfred Preißler die legendäre Kombo "Die drei Alfredos". Im Verein von 1951 bis 1960 - 175 Spiele, 104 Tore. © imago images 17/28 PATRICK OWOMOYELA: Sieben Spieler mit O oder Ö gab es zur Auswahl, doch Owomoyela, der noch heute als Repräsentant für den Verein arbeitet, hat gegenüber David Odonkor und Sunday Oliseh deutlich erfolgreichere Zeiten in Dortmund mitgemacht. © getty 18/28 LUKASZ PISZCZEK: Auch eine ganz knifflige Nummer, bei der Gegenwart über Vergangenheit siegte. Die historisch gesehen größeren Legenden als der Pole sind nämlich der vorhin erwähnte Preißler sowie Wolfgang Paul (Kapitän der Europapokalsieger-Elf 1965). © imago images 19/28 PETER QUALLO: Der Quallo hat's leicht, denn außer ihm gab es keinen Spieler mit Q in Dortmunds Geschichte. Machte Anfang der Neunziger 22 BL-Spiele und spielt heute in der Traditionself. Arbeitete in einem BVB-Fanshop in Dortmund. © imago images 20/28 LARS RICKEN: Ricken oder Marco Reus, beides Dortmunder Jungs - das war hier die Frage. Doch Rickens Heber im CL-Finale 1997 gegen Juventus, der den Titel bescherte und zum BVB-Jahrhunderttor gewählt wurde, bleibt von Reus (vorerst) unerreicht. © imago images 21/28 MATTHIAS SAMMER: Wurde in Dortmund zwei Mal Meister, CL-Sieger und Europas Fußballer des Jahres. Die Meisterschaft 2002 war sein größter Streich als Coach. Damals war er 34 - jünger war kein Meistertrainer. Dagegen kann Nuri Sahin nichts ausrichten. © imago images 22/28 HANS TILKOWSKI: Während bei S die Auswahl riesig ist, gibt es mit T nur 16 Akteure. Der Torwart, der zwischen 1963 und 1967 81 BL-Spiele machte und beim Wembley-Tor im deutschen Kasten stand, holte 1965 den DFB-Pokal und 1966 den Europapokal mit dem BVB. © getty 23/28 KLAUS ULLRICH: Wie bei Quallo wird es nun ganz einsam - Ullrich ist tatsächlich der einzige BVB-Spieler ab der Saison 1947/48, dessen Nachname mit U beginnt. Nur eine Partie machte er, in der Saison 1953/54. © imago images 24/28 MIRKO VOTAVA: Bei V ist auch nicht viel los, sechs andere Spieler standen neben Votava zur Auswahl. Der erhält den Zuschlag, weil er zwischen 1974 und 1982 267 Mal für den BVB auf dem Feld stand (28 Tore). © getty 25/28 ROMAN WEIDENFELLER: Klare Sache auch beim Buchstaben W, wenngleich Christian Wörns und Reinhold Wosab ernsthafte Konkurrenz darstellen. 349 BL-Spiele und die Titel der Ära von Jürgen Klopp sind allerdings schon ein Brett. © getty 26/28 X: Bei zwölf Spielern kommt der Buchstabe X im Vornamen vor - so wie bei Axel Witsel -, doch bei keinem im Nachnamen. Wenig überraschend natürlich, aber es ist der einzige Buchstabe, der ohne Spieler auskommen muss. © imago images 27/28 MALLAM YAHAYA: Der Ghanaer mit der Rückennummer 16 kam 1993 aus Turin zu den BVB-Amateuren und wurde 1994/95 Dortmunds erster afrikanischer Spieler der Vereinsgeschichte. Kam zwischen 1994 und 1997 fünf Mal zum Einsatz. © imago images 28/28 MICHAEL ZORC: Gaaanz unten im Alphabet wartet die vermutliche allergrößte BVB-Legende auf. "Susi" war von 1981 bis 1998 ganze 463 Mal in der BL für die Borussia im Einsatz (131 Tore). Nach 44 Jahren am Stück im Verein legte er im Sommer sein Amt nieder.

BVB, News: Terzic mit viel Lob für Bellingham

Jude Bellingham hat in der laufenden Saison bisher jedes Pflichtspiel für den BVB absolviert und überzeugte dabei mit starken Leistungen. Vor der Partie des BVB gegen Union Berlin am Sonntag lobte deshalb auch BVB-Coach Terzic ihn in den höchsten Tönen.

"Es ist außergewöhnlich, dass ein 19-Jähriger so spielt", erklärte der BVB-Coach. "Ich finde, er performt auf einem sehr konstanten Niveau in dieser Saison. Wir haben es auch schon letzte Woche thematisiert, dass es darum ging, so ein bisschen die Balance zu finden und nicht sein eigenes Spiel zu spielen. Das, finde ich, hat er deutlich verbessert, aber auch da müssen wir ihn häufiger dran erinnern, dass das so bleibt."

Trotzdem sieht Terzic bei dem Engländer auch noch Raum für Verbesserung: "Er hat sehr viele Tore für uns erzielt, besonders in der Champions League, in der Bundesliga noch nicht. Da hat er ein paar Sachen liegen gelassen." Gegen Hertha BSC ließ Bellingham noch einige Chancen liegen, dieses Mal dürfte er "es in Berlin ein bisschen besser machen", fügte sein Trainer augenzwinkernd hinzu.

© getty Jude Bellingham führte den BVB zuletzt sogar als Kapitän auf das Spielfeld.

BVB, News: Fakten zum Spiel gegen Union Berlin

Bei der Partie am Sonntag gegen Union Berlin trifft der BVB auf den Tabellenersten. Dabei sollte Dortmund besser das erste Tor schießen, wenn man am Ende siegreich sein möchte.

Der Hintergrund ist, dass bisher in allen acht Pflichtspielen zwischen den Berlinern und den Schwarz-Gelben die Mannschaft als Sieger vom Platz ging, die mit 1:0 in Führung gehen konnte.

Dortmund ist zudem neben dem FC Bayern und Eintracht Frankfurt die einzige Mannschaft in der Bundesliga gegen die Union Berlin bereits viermal als Verlierer vom Platz ging.

BVB: Die kommenden Spiele von Borussia Dortmund