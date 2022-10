BVB, News und Gerüchte: Wird Orkun Kökcü der Nachfolger von Jude Bellingham?

Borussia Dortmund beobachtet angeblich Orkun Kökcü. Während Union-Trainer Urs Fischer Innenverteidiger Nico Schlotterbeck lobt, schwärmt der vom BVB. Hier gibt es News und Gerüchte zu den Schwarz-Gelben.

BVB, Gerücht: Kökcü als Bellingham-Nachfolger?

Ist Borussia Dortmund bereits auf der Suche nach einem Nachfolger für Jude Bellingham, sollte der den Verein im Sommer 2023 tatsächlich verlassen? Jedenfalls berichtet das niederländische Portal voetbalzone, dass der BVB Orkun Kökcü unter die Lupe nimmt.

Der zentrale Mittelfeldspieler von Feyenoord Rotterdam sei am Donnerstag beim Europa-League-Spiel zwischen Feyenoord und dem FC Midtjylland (2:2) von BVB-Scouts beobachtet worden.

Der 21-jährige Nationalspieler der Türkei hat sich bei Feyenoord überragend entwickelt. Kökcü ist mittlerweile Kapitän und Anführer der Niederländer.

In der laufenden Saison kam er bislang in 12 Pflichtspielen zum Einsatz. Er erzielte dabei vier Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor.

BVB, News: Union-Coach Fischer lobt Schlotterbeck

Am Sonntag gastiert Dortmund bei Union Berlin (17.30 Uhr im LIVETICKER). Dabei kommt es auch zum Wiedersehen zwischen Union-Trainer Urs Fischer und BVB-Innenverteidiger Nico Schlotterbeck, der in der Saison 2020/2021 als Leihgabe vom SC Freiburg für die Berliner aufgelaufen war.

"Er spielt das sehr solide. Er ist ein junger Spieler, der versucht, dazuzulernen, aber auch eine eigene Meinung hat", sagte Fischer: "Die Mischung passt. Mit seinen Mitspielern Mats Hummels und Niklas Süle kann er einiges auf den Weg bekommen."

BVB, News: Schlotterbeck vom BVB begeistert

Nico Schlotterbeck hat seinen Wechsel vom SC Freiburg nach Dortmund im Sommer nicht bereut - ganz im Gegenteil. "Die Stadt lebt für diesen Verein. Das merkst du auf der Straße, das merkst du im Stadion, das merkst du beim Training. Gefühlt gibt es das nicht in Deutschland. Deswegen bin ich brutal stolz, ein Teil dieses Vereins zu sein und Teil dieses Teams zu sein", sagte der 22-Jährige in einem Interview auf dem YouTube-Kanal des BVB.

Neben dem 1:0-Sieg im Derby gegen Schalke sei bislang das 2:2 gegen den FC Bayern mit dem Ausgleich in letzter Sekunde der emotionale Höhepunkt gewesen. "Für solche Momente wie am Wochenende gegen Bayern oder für diesen Derbysieg ist es etwas Besonderes, für diesen Klub aufzulaufen", so Schlotterbeck: "Das hatte ich noch nie so! Der Ausgleichstreffer hat sich angefühlt wie ein Sieg, so wie die Leute explodiert sind. Es war etwas sehr, sehr Besonderes, so was Lautes habe ich noch nie gehört."

Schlotterbeck steht beim BVB bis 2027 unter Vertrag. In der laufenden Saison kam er in 14 Pflichtspielen zum Einsatz.

BVB, News: Voraussichtliche Aufstellung gegen Union

Trainer Edin Terzic muss in Berlin auf Anthony Modeste (Magen-Darm-Virus), Jamie Bynoe-Gittens, Mahmoud Dahoud (beide Schulter-OP), Sébastien Haller (Tumorerkrankung) und Mateu Morey (Knie-OP) verzichten.

Während der Einsatz von Thomas Meunier (Leistenprobleme) nicht zu 100 Prozent sicher ist, dürfte Kapitän Marco Reus zumindest wieder im Kader stehen.

Union Berlin: Rönnow - Baumgartl, Knoche, Diogo Leite - Ryerson, Khedira, Gießelmann - Schäfer, Haberer - Jordan, Becker

Rönnow - Baumgartl, Knoche, Diogo Leite - Ryerson, Khedira, Gießelmann - Schäfer, Haberer - Jordan, Becker Borussia Dortmund: Kobel - Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro - Bellingham, Can - Adeyemi, Brandt, Malen - Moukoko

BVB: Die kommenden Spiele von Borussia Dortmund