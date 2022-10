Weiter geht's am neunten Spieltag der Bundesliga, am heutigen Samstag stehen sich der VfL Bochum und Eintracht Frankfurt gegenüber. Verfolgt die Begegnung hier im Liveticker!

Die Samstagsspiele jetzt live im Konferenz-Ticker!

Schlusslicht gegen Champions-League-Teilnehmer - die Kräfteverhältnisse sind klar. Ob Eintracht Frankfurt seiner Favoritenrolle auswärts gegen den VfL Bochum gerecht werden kann, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Bundesliga: VfL Bochum vs. Eintracht Frankfurt - 0:0 Tore / Aufstellung Bochum Riemann - Gamboa, Masovic, Ordets, Danilo Soares - Losilla, P. Förster, Osterhage, Zoller, Holtmann - P. Hofmann Aufstellung Frankfurt Trapp - Jakic, Tuta, Ndicka, Pellegrini - Dina Ebimbe, Sow, Lindström, M. Götze, Borré - Alario Gelbe Karten Bochum: Zoller (42.)

Zoller (42.) Frankfurt: -

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klickt hier für den Refresh der Seite!

Bochum vs. Frankfurt: Bundesliga JETZT im Liveticker - 0:0

Halbzeit | Nach Minuten entspricht das 0:0 dem überschaubaren Spielniveau. Frankfurt hatte durch Alario zwar die etwas besseren Möglichkeiten, wirklich hochkarätig waren aber auch diese Abschlüsse nicht. Bochum agiert defensiv kompakt, da scheint Thomas Letsch die richtigen Hebel gefunden zu haben.

Bochum vs. Frankfurt: Bundesliga - Statistiken zur Halbzeit

Ballbesitz: 48,5% : 51,5%

48,5% : 51,5% Torschüsse: 3 : 6

3 : 6 Ecken: 3 : 3

Bochum vs. Frankfurt: Bundesliga - Pause!

44. | Holtmann setzt sich stark an der Strafraumkante durch und schließt durch die Beine von Ndicka ab. Doch der Schuss ist nicht sonderlich platziert. Trapp taucht ab und hat den Ball sicher.

42. | Eine kurz ausgeführte Ecke kommt hinten herum zu Götze, der aus 19 Metern den Abschluss sucht, aber klar rechts am Kasten vorbei schlenzt.

40. | Simon Zoller will den Neun-Meter-Abstand beim Freistoß nicht einhalten und holt sich eine überflüssige Gelbe Karte ab.

Bochum vs. Frankfurt: Bundesliga - Gelbe Karte Zoller (Bochum)

39. | Das Spiel schleicht sich ein wenig in Richtung Pause, das ist im zweiten Durchgang noch deutlich Luft nach oben für beide Seiten.

37. | Hofmann kann zentral vor dem Tor die scharfe herein gebrachte Ecke nicht klären. Am zweiten Pfosten ist Borre aber zu überrascht und verpasst den Abschluss.

35. | Losilla stoppt das hohe Zuspiel mit der brust und sucht den Abschluss, der aus 16 Metern aber deutlich das Ziel verfehlt.

33. | Ndicka und Hofmann liefern sich immer wieder hart geführte Zweikämpfe. Bislang hat der Frankfurt Verteidiger die Oberhand in diesem Duell.

31. | Pellegrini versucht es aus über 30 Metern, der Schuss geht aber deutlich am Tor vorbei.

29. | Bochum wartet nach einer halben Stunde weiter auf eine erste echte Möglichkeit, agiert nun aber auf Augenhöhe mit den Gästen aus Frankfurt, die ja durch Alario schon zwei Mal gefährlich vor Riemann auftauchte.

27. | Förster bringt aus dem Halbfeld einen Freistoß in den Strafraum, Ndicka klärt auf Kosten einer Ecke.

25. | Förster stoppt auf der linken Seite Lindström und hat Glück, dass die Gelbe Karte nicht gezückt wird. Der anschließende Freistoß durch Pellegrini kommt nicht durch.

23. | Lindström passt durch die Abwehrlinie hindurch auf Alario, der aber frei vor dem Tor zu zentral abschließt, so dass Riemann beim Rauskommen den aussichtsreichen Schuss mit dem Körper abwehrt.

21. | Bochum gewinnt über 60 Prozent der bisherigen Zweikämpfe und hat nun auch einen Ballbestzanteil von knapp über 50 Prozent.

19. | Die Hausherren sind nun drin in der Partie, Frankfurt hat erst einmal einen Gang rausgenommen. Und wieder unterläuft Jakic ein zu leichter Ballverlust. Hofmann nimmt Holtmann über die linke Seite mit, die Flanke ist aber ein wenig überhastet.

17. | Das war ein zu leichter Ballverlust von Pellegrini am eigenen Strafraum. Doch Zoller macht dann viel zu wenig daraus. Er trifft den Ball nicht richtig, der Schuss geht nicht einmal in Richtung des Tores.

15. | Gamboa sucht aus dem Halbfeld Hofmann im Strafraum, der sich im Luftduell aber nicht gegen Ndicka durchsetzen kann.

13. | Hofmann lässt sich auf die linke Seite fallen und kommt an Jakic vorbei zum Flanken. In der Mitte fehlt er dann natürlich für diese Art der Hereingaben, Trapp packt sicher zu.

11. | Frankfurt dominiert die Anfangsphase mit frühem Pressing, der VfL hat mit dieser aggressiven Spielweise der Gäste sichtbare Probleme.

9. | Bochum bekommt in dieser Anfangsphase noch keine gefährlichen Bälle ins letzte Drittel. Hofmann findet sich nach dem Zuspiel von Zoller im Abseits wieder.

7. | Frankfurt kombiniert sich in Schussposition, Götze legt auf Alario quer, der die Lücke sieht und aus 18 Metern nur hauchzart links am Pfosten vorbei abschließt.

4. | Die von Pellegrini in die Mitte geschlagene kurze Ecke wird vor die Füße von Ebimbe geklärt, der aus 17 Metern den Abschluss sucht, der im Gewühl des Strafraums geblockt wird.

3. | Frühes Pressing bringt Frankfurt den Ballgewinn. Die Kugel kommt im Strafraum direkt zu Borre, die er sich aber in der Drehbewegung zu weit vorlegt.

1. | Los geht's. Der Ball rollt.

Bochum vs. Frankfurt: Bundesliga - Anpfiff

Vor Beginn: Frankfurt hat sechs der letzten sieben Pflichtspiele gegen Bochum gewonnen. Nur beim letzten Heimspiel vor knapp einem Jahr siegte der VfL mit 2:0. Riemann konnte dabei beim Stand von 1:0 einen Elfmeter parieren.

Vor Beginn: Doch Frankfurt tanzt natürlich im Moment auch auf mehreren Hochzeiten, unter der Woche konnte Tottenham in der Königsklasse ein 0:0 abgetrotzt werden, am Dienstag steht schon das Rückspiel auf dem Programm. Das Achtelfinale ist aus eigener Kraft möglich.

Vor Beginn: Und mit Frankfurt kommt dann auch noch das derzeit formstärkste Team der Liga ins Ruhrstadion. Die Eintracht gelangen zuletzt vier Siege in den letzten fünf Bundesligaspielen ? kein anderes Team holten ligaweit in den letzten fünf Partien so viele Punkte wie die SGE. Ebenfalls Ligahöchstwert sind die 13 erzielten Treffer in diesem Zeitraum.

Vor Beginn: Bochum hat nach der Niederlage in Leipzig weiterhin nur einen Saisonpunkt auf dem Konto - mit einer Torbilanz von -18 (5-23 Tore) ist das die schwächste Saisonbilanz aller Teams in der Bundesligahistorie (zuvor Greuther Fürth 2021/22 mit 1 Punkt und -15 Toren). Nur vier Teams waren historisch nach acht BL-Spielen ebenso schwach nach Punkten - alle vier stiegen am Saisonende ins Unterhaus ab.

Vor Beginn: Gelingt dem VfL endlich ein kleiner Befreiungsschlag? Für Thomas Lesch ging das Debüt in Leipzig mit 0:4 ordentlich in die Hose. Noch ist das rettende Ufer in Sichtweite, doch langsam müssen dafür auch erste Siege her.

Vor Beginn: Oliver Glasner hatte eine ordentliche Roation angekündigt und bringt mit Pellegrini, Dina Ebimbe, Borre, Götze und Alario für Hasebe, Knauff, Rode, Kamada und den gesperrten Kolo Muani gleich fünf neue Spieler.

Vor Beginn: Frankfurt ist mit dieser Elf angereist: Trapp - Jakic, Tuta, Ndicka, Pellegrini - Dina Ebimbe, Sow - Lindström, Götze, Borre - Alario

Vor Beginn: Thomas Lesch wechselt im Vergleich zur Vorwoche dreifach: Masovic, Hofmann und Förster ersetzen Oermann, Goralski und Horn.

Vor Beginn: Bochum startet wie folgt: Riemann - Gamboa, Masovic, Ordets, Danilo Soares - Losilla, Osterhage, Zoller, Förster, Holtmann - Hofmann.

Vor Beginn: Einen Traumstart hat der VfL Bochum sicherlich nicht hingelegt, nach acht Spieltagen hat der Ruhrpott-Klub lediglich einen Zähler auf seinem Konto. Die Frankfurter Gäste haben zwar ebenfalls mehr als durchwachsen begonnen, sich jedoch mittlerweile gefangen und sind nach einem 2:0-Sieg über Tabellenführer Union Berlin am vergangenen Spieltag auf Platz sechs geklettert - mit nur drei Punkten Rückstand auf die Spitze. Die Rollen dürften also klar verteilt sein.

Vor Beginn: Das Hinspiel am 9. Spieltag wird im Vonovia-Ruhrstadion in Bochum ausgetragen. Los geht es dort um 15.30 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen dem VfL Bochum und Eintracht Frankfurt.

© getty Eintracht Frankfurt ist am neunten Spieltag nur drei Zähler von der Spitze entfernt.

Bundesliga, Bochum vs. Frankfurt: Offizielle Aufstellungen

Bochum: Riemann - Gamboa, Masovic, Ordets, Danilo Soares - Losilla, P. Förster, Osterhage, Zoller, Holtmann - P. Hofmann

Riemann - Gamboa, Masovic, Ordets, Danilo Soares - Losilla, P. Förster, Osterhage, Zoller, Holtmann - P. Hofmann Frankfurt: Trapp - Jakic, Tuta, Ndicka, Pellegrini - Dina Ebimbe, Sow, Lindström, M. Götze, Borré - Alario

Bochum vs. Frankfurt: Bundesliga im TV und Livestream

Es ist Samstag und das bedeutet, dass Sky für die Übertragung der Bundesliga verantwortlich ist. Auf Sky Sport Bundesliga 4 geht es um 15.15 Uhr mit Kommentator Marcus Lindemann los, auf Sky Sport Bundesliga 1 gibt es ab 14 Uhr zunächst Vorberichterstattungen für alle Spiele sowie im Anschluss die Konferenzschaltung.

Wenn Ihr das Ganze lieber online verfolgen möchtet, könnt Ihr zu zwei Plattformen greifen: SkyGo und WOW.

Das Bundesliga-Topspiel live erleben: Jetzt WOW streamen.

Bayerns Sondertrikot geleakt! Die kuriosesten Outfits der Kicker © getty / imago images 1/60 Fußballtrikots können wunderschön, kurios oder auch gnadenlos hässlich sein. Wir haben uns hier Exemplaren gewidmet, die zumindest gewöhnungsbedürftig sind. © https://www.footyheadlines.com/ 2/60 Das Sondertrikot, das Adidas und der FC Bayern anlässlich des 50. Geburtstages des Olympiastadions in München herausbringen, ist geleakt worden. So soll das gute Stück aussehen. © https://www.footyheadlines.com/ 3/60 Von 1972 bis 2005 war das Olympiastadion die Heimat der Bayern. Die Farben des Sondertrikots erinnern allerdings so gar nicht an den Rekordmeister. © getty 4/60 Der SSC Neapel spielte am vergangenen Wochenende beim 3:1-Sieg gegen den FC Turin in besonderen Trikots. © getty 5/60 Aufsteigende Fledermäuse ohne Ende. Es ist eine etwas verfrühte Halloween-Edition. © Twitter 6/60 Schaurig oder schön - das kennt man von Napoli schon! Das ist die frühere Auflage des Halloween-Trikots vom SSC Neapel. Kann man so machen, muss man aber nicht. © Twitter 7/60 Ein recht gruseliger Anblick. © Instagram/FC Liverpool 8/60 Das war das dritte Liverpool-Trikot für die Saison 2021/22. Während einige Fans sich über das gelbe Schmuckstück freuten, machten sich die meisten LFC-Anhänger über die Farbkombination lustig ... © Instagram/FC Liverpool 9/60 Das Trikot erinnert wohl eindeutig an ein beliebtes Schnellrestaurant. "Willkommen bei McDonald's, darf ich Ihre Bestellung aufnehmen" oder "Inspiriert bei McDonalds" - der Name der Fast-Food-Kette fällt reihenweise unter den Instagram-Posts. © getty 10/60 Pünktlich zur närrischen Jahreszeit liefen die Mainzer einst gegen Union Berlin mit einem Fastnachts-Sondertrikot auf - und zwar knallbunt. Es funktionierte: Am Ende gewannen die Mainzer mit 1:0. © getty 11/60 Nettes Detail: Auf dem Rücken waren die Namen aller Fans abgedruckt, die auf eine Preisrückerstattung bereits gekaufter Dauerkarten verzichtet hatten. © imago 12/60 Ähnlich bunte Jerseys präsentierte Mainz auch schon 2019. Da fiel der Startschuss für den Countdown zur "fünften Jahreszeit" auf den 8. Februar. 20 Tage vor der Fastnacht stand gegen Leverkusen das "Fastnachtsspiel" an. © instagram.com/fsvmainz05 13/60 Geschmückt mit den Fastnachtsfarben Rot-Weiß-Blau-Gelb ging es für Daniel Brosinski und Co. gegen die Werkself. Doch das Sondertrikot brachte kein Glück: Die Rheinhessen gingen damals mit 1:5 gegen furiose Leverkusener unter. © getty 14/60 Pfiffe gab es nach Abpfiff aber keine. Das Mainzer Publikum feierte die Mannschaft lautstark trotz des Debakels. Mainz bleibt eben Mainz und singt und lacht - und sogar Fox Sports berichtete anschließend über die gewöhnungsbedürftigen Sondertrikots. © Thomas Niedermueller/Getty Images 15/60 Der VfB spielte gegen Mainz zum "Erinnerungstag im Deutschen Fußball" in Sondertrikots und setzte ein Zeichen für Vielfalt. Das Jersey vom heutigen BVB-Keeper Gregor Kobel erinnerte jedoch mehr an die Sitzfläche eines Schulbusses in den 90er-Jahren. © Instagram/queensparkfc 16/60 Der FC Queen’s Park, seines Zeichens der älteste Fußball-Klub Schottlands (Gründungsjahr 1867) und einer der traditionsreichsten aller Zeiten, hat sich für sein Heimtrikot etwas ganz Besonderes überlegt. © Instagram/queensparkfc 17/60 Jeder Sieg (grüner Punkt), jedes Unentschieden (orangener Punkt) und jede Niederlage (roter Punkt) des Klubs in der Liga seit 1900 ist farblich auf dem Trikot abgebildet, um auf die stolze Klubgeschichte aufmerksam zu machen. © twitter.com/pescaracalcio 18/60 Unter dem Motto "Gestalte ein besonderes Delfino-Trikot" veranstaltete Pescara einen Mal-Wettbewerb unter Kindern. Das Bild des sechsjährigen Luigi D'Agostino gewann und Pescara kündigte an, das Trikot offiziell in den Verkauf zu bringen. © facebook.com/BleacherReportFootball 19/60 Real Madrid veröffentlichte 2019 ein Sondertrikot, dass es zum einen exklusiv bei FIFA 20 zu spielen gab und außerdem im Shop erhältlich war. Selbst spielen werden die Könglichen darin aber nicht. © Instagram/@ironmaiden 20/60 Iron Maiden als Trikotsponsor bei West Ham. Bassist Steve Harris ist leidenschaftlicher Fan. Bei einem Spiel gegen Arsenal trugen die Hammers bei Heimspielen den Schriftzug der Metal-Band erstmals auf der Burst. © getty 21/60 Die Alte Dame veröffentlichte 2019 ihr 4. Trikot und wartete dabei mit einem absoluten Hingucker auf. Im Spiel gegen Genua liefen die Juve-Spieler erstmalig in ihren brandneuen Adidas x Palace Trikots auf. © getty 22/60 Die Kooperation mit dem Londoner Skater-Label verlieh dem sonst klassischen schwarz-weißen-Look neongrüne und -orange Elemente, die sich über das gesamte Trikot verteilen. Unter dem Adidas-Logo ist zudem der Palace-Schriftzug abgebildet. © getty 23/60 Interessant auch die schwarzen Streifen auf der Brust, die in einem futuristischen Design nach unten hin auslaufen und verblassen. © twitter.com/f95 24/60 In Kooperation mit den Toten Hosen veröffentlichte Fortuna Düsseldorf ein Spezialtrikot, das auf den Namen "Alles aus Liebe" hörte und die Verbundenheit von Band und Verein zum Ausdruck bringen sollte. © shop.f95.de 25/60 Die Musiker sind selber seit Kindertagen Fortuna-Fans und griffen Düsseldorf auch finanziell schon einmal unter die Arme. Ein fester Betrag aus dem Verkauf eines jeden neuen Jerseys ging direkt in die Jugendarbeit der Fortuna. © Nike 26/60 Anlässlich der sechsjährigen Partnerschaft mit Nike kam 2019 ein ganz spezielles City-Trikot heraus. Das Sonderstück bestand aus Fragmenten von alten Trikots. © Nike 27/60 Das Trikot wurde jedoch nicht während einer Partie getragen, sondern diente als Aufwärmshirt. © twitter.com/brfootball 28/60 Der sonst in rot-weißen Shirts auflaufende Altrincham FC sorgte beim Einlauf vor dem Spiel gegen Bradford Park für Aufsehen. Denn anlässlich des Heimspiels trugen die Kicker des Sechstligisten Trikots in Regenbogenfarben. © twitter.com/altrinchamfc 29/60 Der Hintergrund der Trikotkuriosität war kein Machtwort eines abgedrehten Sponsors, sondern ein besonders respektabler: Mit dem Jersy in den Farben der LGBT-Prideflagge wollt der Klub seine Unterstützung für die Initiative "Football v Homophobia" zeigen. © twitter.com/FootyAccums 30/60 Anlässlich der Aktion des Vereins machte der Hashtag #footbALL die Runde. Die Shirts wurden nach dem Spiel (1:1) zugunsten des Neubaus eines LGBTI-Zentrums in Manchester versteigert. © twitter.com/ZCFoficial 31/60 Zeichen gegen Homophobie oder Einstimmung auf die Karnelvalszeit: Diverse Anlässe - ob wichtig oder eher unwichtig - können die Trikotdesigner anregen. Was hier beim Zamora CF passiert ist, wissen wir nicht. Zu viel Grey's Anatomy geschaut? © vk.com/fcrostov 32/60 Nach drei Auftaktpleiten musste sich beim FK Rostov etwas ändern. Also nahmen Fans statt der üblichen Utensilien einen Teppich mit ins Stadion. Rostov gewann mit 4:0. Seitdem kann man ein Vereinstrikot in Teppichoptik erwerben. Kein Scherz! © twitter.com/FCEnisey 33/60 Auch Ligakonkurrent Jenissei Krasnojarsk ist bei der Trikot-Gestaltung kreativ. Nach dem ersten Aufstieg in die Premjer Liga musste das Trikot natürlich dem Anlass entsprechend aussehen. Oh, Moment! Was bitte ist das? © Facebook/Foogle 34/60 Die Jungs vom FC Bedale liefen tatsächlich als Bratwurst im Brötchen auf den Platz. Man beachte die farblich passenden Stutzen. Chapeau an alle Spieler für diese starken Nerven! © Facebook/Bedale Sports Club 35/60 Der Amateurklub hatte bereits in der Vergangenheit mit fragwürdigen Trikots für Aufsehen gesorgt. Der Hauptsponsor HECK Sausages sorgte jährlich für einen Augenschmauß beim Trikot-Design. © footyheadlines.com 36/60 Das Trikot des chinesischen Fußballverbandes im traditionellen Drachendesign war kurios. Ein absolutes Prachtexemplar! © wycombe wanderers 37/60 Okay, ein Trikot für einen Torwart kann man so designen - muss man aber nicht zwangsläufig. Ob die Farbwahl in Kombination mit dem Muster wirklich Gegentore verhindert, wird sich für die Wycombe Wanderers erst noch zeigen müssen © Facebook/Thai Futbol 38/60 Es ist nicht zu 100 Prozent klar, welchem Team wir dieses Kunststück verdanken. Aber: Gesichtet wurde die Hässlichkeit bei einem Turnier in Thailand, die unglücklich schauenden Kicker kommen wohl aus Vietnam. "Aroma House" wirbt mit Hello Kitty... © getty 39/60 Das vielleicht kultigste Heimtrikot der Bundesliga-Geschichte: Der VfL Bochum trug in den 90er Jahren Regenbogen-Hemden. Brutal © getty 40/60 Und das Geilste daran: Das Ding gab's auch noch in rot und blau © getty 41/60 Watt? Dat soll bunt sein? Da haben die Bochumer die Rechnung aber ohne Mexikos Kultkeeper Jorge Campos gemacht © getty 42/60 Campos beweist gleich mehrfach seinen Modegeschmack! Wilde Torwartnummer inklusive © getty 43/60 Wobei Torwarttrikots in den 90ern ohnehin ein, na ja, sagen wir mal schwieriges Thema waren. David Seaman kann ein Lied davon singen © getty 44/60 Ob Andoni Zubizarreta da neidisch ist? © getty 45/60 ...oder Oli Kahn. Das Schuppenoutfit war irgendwie auch nicht so richtig geil © getty 46/60 Muahahaha! Schon Jahre bevor Jörg Schmadtke den Effzeh auf Vordermann gebracht hat, war er eine Stilikone in Freiburg © getty 47/60 "Ey, Uli Stein, wie wär's eigentlich mit nem lilafarbenen Trikot, das auf der rechten Hüfte ein völlig willkürliches X in verschiedenen Farben hat?" - "Geile Idee! Machen wer!" © getty 48/60 Hannovers Jörg Sievers konnte im Gegensatz dazu seinen Ninja-Turtles-Look absolut tragen © cd palencia 49/60 Jetzt wird's völlig abgedreht! Alter, was zum Henker geht da bei CD Palencia? © deportivo lugo 50/60 Ja, wenn das so ist, dann Prost! Beziehungsweise Guten Appetit! Deportivo Lugo weiß, worauf es im Leben ankommt © 1. fc köln 51/60 Die Karnevalstrikots des Effzeh sind ja Jahr für Jahr nicht Jedermanns Sache. Aber dieses hier? Ääääääähm, weiter... © getty 52/60 Sorry, aber dieses Bild ist in jederlei Hinsicht unfassbar und eigentlich unerklärlich. Die grün-orangene Komposition, The Machine in rosa - nee, das müssen wir erstmal verdauen © getty 53/60 Die Dinger sind ja wohl Wettbewerbsverzerrung! Wie soll Napoli denn in den Camouflage-Trikots überhaupt gesehen werden? Unmöglich! Frechheit! © CYD Leonesa 54/60 Falls die Spieler von CYD Leonesa nach dem Spiel noch auf eine Hochzeit müssen, ersparen sie sich zumindest das umziehen... © Twitter CD Pinzon 55/60 Beim Anblick dieses Trikots bekommt man doch gleich mächtig Hunger auf Obstsalat © Twitter CD Pinzon 56/60 ...hier nochmal in Nahaufnahme. Hmm, lecker © getty 57/60 Was genau haben sich die Designer von Borussia Mönchengladbach dabei eigentlich gedacht? © Daen Sport 58/60 La Hoya Lorca CF weiß, wie man seinen Gegner in einem Spiel ablenken kann! Zur Saison 2015/16 erschien dieses Augenschmankerl an Trikot © Daen Sport 59/60 Ihr seid euch nicht sicher, was genau der CD Guijuelo auf ihren Trikots darstellen will? Wir verraten es euch: Es soll Schinken sein! © getty 60/60 Boah! Kommt schon, Löwen... Ernsthaft?

Bundesliga, 9. Spieltag: Die aktuelle Tabelle