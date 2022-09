BVB, News und Gerüchte: Dortmund plant offenbar Änderung von Gehaltsstrukturen

Der BVB plant wohl eine weitreichende Änderung der Spielergehälter. Ersatzkeeper Alexander Meyer ist froh über seinen Wechsel von Jahn Regensburg nach Dortmund. Außerdem: Youngster Youssoufa Moukoko fordert für eine Vertragsverlängerung deutlich mehr Gehalt. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

BVB, News: BVB plant Gehaltsrevolution

Borussia Dortmund plant wohl eine Änderung in den Strukturen der Spielergehälter. Nach Informationen der Ruhr Nachrichten sollen die Ausgaben für die Profis künftig flexibler gestaltet werden, um unnötige Kosten zu sparen.

Dabei sollen Spieler ein geringeres Grundgehalt, dafür im Gegenzug aber höhere Leistungsprämien bei erfolgreichem Abschneiden in verschiedenen Wettbewerben bekommen.

Dadurch sollen vor allem die Leistungen in den internationalen Wettbewerben verbessert werden. Im vergangenen Jahr kamen die Dortmunder in der Champion League nicht über Platz drei in der Gruppenphase hinaus, in der Europa League war dann in den Finalrunden-Playoffs Schluss.

Nichtsdestotrotz geht aus dem veröffentlichten Geschäftsbericht hervor, dass der BVB nach drei Jahren roten Zahlen in der laufenden Spielzeit wieder einen kleinen Gewinn erwartet. "Die Geschäftsführung geht derzeit für das Geschäftsjahr 2022/2023 von einem Jahresüberschuss von einer bis sechs Millionen Euro aus", erklärte die Borussia Dortmund KGaA.

BVB, Gerücht: Verhinderte Modeste Verpflichtung von CR7?

Mit der Verpflichtung von Anthony Modeste als Ersatz für den an einem Hodentumor erkrankten Neuzugang Sébastien Haller hat sich beim BVB offenbar eine mögliche Verpflichtung von Cristiano Ronaldo von Manchester United zerschlagen.

Der portugiesische Superstar hatte sich Mitte August angeboten, zu diesem Zeitpunkt hatte der BVB aber bereits Modeste verpflichtet.

Nach Informationen der Sport Bild hätte sich die Borussia intensiver mit CR7 beschäftigt, wenn Modeste eben nicht schon dagewesen wäre.

BVB, News: Ersatzkeeper Meyer ist glücklich in Dortmund

BVB-Keeper Alexander Meyer bereut seinen Wechsel von Jahn Regensburg zu Borussia Dortmund im abgelaufenen Sommer trotz seiner Rolle als Ersatzkeeper hinter Gregor Kobel nicht. "Es ist sensationell, einfach unbeschreiblich!", sagte der 31-Jährige gegenüber der Funke-Mediengruppe.

Meyer versuche, die Erfahrungen "zu genießen. Weil ich auch weiß, wie es anders laufen kann und dass es viele gute Fußballer gibt, die das vielleicht nicht schaffen - gerade auch wegen Verletzungen".

Er selbst hatte in der Vergangenheit immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und weiß sein BVB-Engagement daher sehr zu schätzen. "Klar kommen auch mal Zweifel. Auf der anderen Seite habe ich aber auch immer schnell versucht, das Positive zu sehen, für die Persönlichkeitsbildung etwa."

BVB, Gerücht: Moukoko fordert mehr Gehalt

Youssoufa Moukoko fordert von Borussia Dortmund angeblich eine Gehaltssumme in Höhe von sechs Millionen Euro, damit er seinen 2023 auslaufenden Vertrag verlängert. Das berichtet die Bild.

Der BVB versucht dem Vernehmen nach seit einiger Zeit, das Sturmjuwel von einem Verbleib zu überzeugen. Ein ablösefreier Abgang soll verhindert werden. Allerdings bieten die Dortmunder dem Bericht zufolge Moukoko derzeit nur ein Jahresgehalt vier Millionen Euro.

Neben dem Gehalt gehe es dem 17-Jährigen vor allem auch um eine sportliche Perspektive - er möchte mehr Spielzeit beim BVB zugesichert bekommen. In der vergangenen Saison kam der Youngster nur auf 22 Einsätze mit 358 Spielminuten (rund vier volle Partien über 90 Minuten) für die Profis. In dieser Saison sind es immerhin schon neun Spiele mit 270 Minuten (drei volle Partien) - Trainer Edin Terzic baut auf den Youngster.

