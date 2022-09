BVB - News und Gerüchte: Kehl über Haaland-Situation: "Belastung für die Kabine"

Sebastian Kehl nennt die Haaland-Situation zum Ende der letzten Saison eine Belastung. Der BVB soll erneutes Interesse an Denis Zakaria gezeigt haben. Die News und Gerüchte zur Borussia.

BVB - News: Kehl über Haaland-Situation

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hat die Situation rund um Erling Haaland als "Belastung in der Kabine, im Klub und im Umfeld" bezeichnet. Im Interview mit der SportBild erklärte er das Szenario und nahm den Norweger dabei in Schutz. Alles habe sich "einfach auf ihn konzentriert", obwohl es andere wichtige Themen bei der Borussia gegeben habe, die davon "überdeckt" worden wären.

Beim BVB freue man sich sehr für Haaland, "dass er weiterhin so erfolgreich ist. Er ist ein richtig guter Typ." Doch ein Manko gab es beim Wechsel zu Manchester City trotzdem. "Wir hätten gerne etwas früher Gewissheit gehabt, da das Thema unsere Planungen eingeschränkt hat", kritisierte Kehl den Transferablauf.

Doch der Sportdirektor richtet seinen Fokus auf die Zukunft: "Die Zeit ohne ihn bietet uns nun die Möglichkeit, dass andere Spieler mehr Raum bekommen." Der fehlende Fokus auf einen Spieler sehe er als Chance für das Team. Und den ersten Beweis hat er dafür auch parat: "Unsere ersten zehn Pflichtspieltore wurden durch zehn verschiedene Spieler erzielt."

© getty Doppelpacker: Bei seinem Champions League-Debüt für Manchester City erzielte Erling Haaland direkt zwei Tore.

BVB - Gerüchte: Erneutes Interesse an Zakaria

Bereits vor dem Wechsel von Denis Zakaria zu Juventus Turin im Januar soll der BVB am ehemaligen Gladbacher interessiert gewesen sein. Laut der italienischen Tuttosport erneuerte die Borussia das Interesse wohl diesen Sommer. Auch Ex-Dortmunder Jürgen Klopp und sein FC Liverpool sollen auf der Jagd nach Zakaria gewesen sein. Bei den Reds wurde sogar von konkreten Verhandlungen gesprochen, doch man sei sich nicht einig geworden.

Zudem seien auch die AS Rom und die AS Monaco am Juve-Mittelfeldspieler dran gewesen. Doch am Ende ging es zwar auf die Insel, aber nicht zu Klopp: Der FC Chelsea schnappte sich Denis Zakaria per Leihe. Der FC Liverpool holte sich, ebenfalls von Juventus Turin, Arthur Melo. Und die Borussia kaufte Salih Özcan vom 1. FC Köln als Mittelfeldverstärkung.

BVB - Spielplan: Die nächsten Spiele