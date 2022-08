Borussia Mönchengladbach: Jonas Hofmann verlängert bis 2025

Jonas Hofmann hat seinen Vertrag bei Bundesligist Borussia Mönchengladbach vorzeitig bis 2025 verlängert. Das gab der Klub am Montag bekannt. "Jonas ist bei uns zu einem der Gesichter unserer Mannschaft geworden", sagte Sportdirektor Roland Virkus.

Er habe "eine beeindruckende Entwicklung genommen - erst zum Stammspieler und Führungsspieler bei uns und mittlerweile auch zu einer festen Größe in der Deutschen Nationalmannschaft", betonte Virkus.

Hofmann spielt seit 2016 für Gladbach, wechselte für 8 Millionen von Borussia Dortmund an den Niederrhein.

In den vergangenen sechs Spielzeiten kommt der 30-Jährige auf 76 Torbeteiligungen in 182 Spielen für den VfL. Im Oktober 2020 gab der gebürtige Heidelberger sein Debüt in der Nationalmannschaft.

Dort ist Hofmann aufgrund seiner Vielseitigkeit inzwischen unverzichtbar und laut Bundestrainer Hansi Flick "eine feste Größe".