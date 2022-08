BVB: Sportdirektor Sebastian Kehl spricht über Modeste-Transfers und weitere Abgänge

Neuzugang Anthony Modeste feiert nur wenige Tage nach seinem Wechsel bereits sein Debüt für den Bundesligisten Borussia Dortmund. Sportdirektor Sebastian Kehl äußerte sich vor dem Spiel zu dem Transfer und zu weiteren Aktivitäten auf dem Markt.

Modeste steht beim Gastspiel beim SC Freiburg gleich in der Startelf, dafür muss Youngster Youssoufa Moukoko auf die Bank (hier geht's zum Liveticker).

"Ich glaube, dass beide voneinander profitieren. Wir werden nicht unser Spiel auf Modeste ausrichten. Aber mit Tony bekommen ein Element, das wir gut nutzen können. Sei es aus dem Halbfeld mit Flanken, sei es auch mal mit diagonalen Bällen", sagte Kehl bei DAZN über den Transfer des Franzosen, der den an Hodenkrebs erkrankten Sébastien Haller ersetzt, und führte aus: "Also wir haben mit ihm eine Waffe hinzugewonnen, die unserem Kader sehr guttut, die dem Trainer auch mehrere Möglichkeiten im vorderen Bereich gibt. Und trotzdem wird Anthony natürlich auch von uns profitieren, weil wir ihn sehr häufig in der Box füttern werden und dass er treffen kann, hat er in den letzten Jahren häufig bewiesen."

Trainer Edin Terzic schlug in die gleiche Kerbe: "Wir haben Tony geholt, um zu spielen und er hat es letztes Jahr hervorragend gemacht, konnte beim 1. FC Köln die ganze Vorbereitung absolvieren, wirkt auf uns sehr fit und hat gut trainiert. Wir erhoffen uns, dass er einen richtigen Impuls setzen kann. (...) Wir haben unseren Kader sehr genau analysiert, wir wollen uns einfach nicht zu ähnlich werden auf den jeweiligen Positionen. Wir wollen ganz viele Stärken haben. Wir wollten auf den Positionen nicht die gleichen Stärken und Schwächen haben. Und Tony bringt uns jetzt Stärken, die in der letzten Zeit gefehlt haben."

Kehl: Keine "ganz großen Dinger" mehr beim BVB

Für die Verpflichtung von Modeste hatte der BVB ungeplantes Budget frei räumen müssen, ergänzte Kehl: "Wir mussten versuchen, dass wir ein bisschen kreativ sind. (...) Denn das Profil, das wir gesucht haben, in den Rahmenbedingungen, in denen wir uns bewegt haben, das ist nicht ganz einfach, einen guten Neuner zu finden. Aber ich glaube, dass wir da eine sehr gute Wahl getroffen haben, dass wir vor allem einen Spieler haben, der die Bundesliga kennt, der Deutsch spricht, der sich schnell integriert, der unglaublich torgefährlich ist, ein gutes Kopfballspiel hat. Wir haben verschiedenste Qualitäten bei ihm ausgemacht, aber er muss es hier beweisen. Das ist für einen Jungen in seinem Alter eine große Chance."

Zu möglichen Abgängen sagte Kehl: "Wir wissen auch noch nicht so genau, was auf der Abgabeseite noch passiert. Demnach sind wir vorbereitet auf unterschiedliche Szenarien." Weitere Neuzugänge seien hingegen unwahrscheinlich: "Ganz große Dinger werden wir nicht mehr drehen."

Gerüchten zufolge dürfen Manuel Akanji, Nico Schulz, Thorgan Hazard, Emre Can oder Julian Brandt den Verein bei passenden Angeboten verlassen. Auch die Zukunft von Raphael Guerreiro gilt als ungewiss.