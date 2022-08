VfL Wolfsburg: Niko Kovac macht Skandal-Profi Marin Pongracic klare Ansage

Trainer Niko Kovac vom VfL Wolfsburg hat seinem Spieler Marin Pongracic nach dessen Klage vor dem Arbeitsgericht eine klare Ansage gemacht.

"Der Punkt ist der: Marin wird bei uns hier nur eine Möglichkeit haben, Fußball zu spielen, wenn er denn die Klage fallen lässt. Ansonsten wird er nur trainieren", sagte Kovac auf der VfL-Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den FC Schalke 04.

Der in der vergangenen Saison an Borussia Dortmund verliehene Verteidiger hatte im November 2021 in einem Interview mit dem Comedian SSYNIC auf der Streaming-Plattform Twitch gegen seinen Stammverein gewettert. Anfang dieses Jahres verklagte Pongracic zudem den VfL, da ihm seiner Meinung nach die Zahlung einer Prämie für das Erreichen der Champions League zustehe.

Aktuell darf Pongracic, dessen Vertrag bei den Niedersachsen noch bis 2024 läuft, zwar am Training teilnehmen, doch Trainer Kovac berief ihn in den bisherigen drei Pflichtspielen nicht in den Kader. "Es ist normal, dass der Junge Training braucht. Er ist hier Angestellter, das ist klar", meinte Kovac. "Aber erklären sie doch mal jedem, wie das sein kann: Du verklagst jemanden und spielst dann? Das geht in dieser Form nicht. Und das weiß er. Dementsprechend liegt es an ihm wie er das händelt."

Womöglich findet sich noch ein Ausweg für Pongracic. "Das Transfer ist ja noch offen. Es kann also noch passieren, dass er bis zum 1.9. vielleicht noch den Verein verlässt", sagte Kovac.