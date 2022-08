Die Bundesliga startet in die Saison 2022/23. Die Sticker der Stars gibt aber nicht mehr Panini, sondern Topps heraus. SPOX verrät, ob, wo und zu welchen Preisen Ihr Euch diese für die neue Spielzeit kaufen könnt.

Nach dem Auftakt im DFB-Pokal rollt der Ball nun auch in der Bundesliga wieder. Angesichts der Unterbrechung des Vereinsfußballs durch die Weltmeisterschaft in Katar (21. November bis 18. Dezember) fällt der Startschuss im deutschen Oberhaus dieses Jahr bereits etwas früher.

Die alljährlichen Sticker und Sammelhefte zur Bundesliga werden nicht von Panini, sondern von Topps herausgegeben. Dabei handelt es sich um ein Unternehmen aus New York City zur Herstellung von Süßwaren und Sammlerobjekten vor allem in den Bereichen Sport, Film und Fernsehen sowie Zeichentrick.

Topps ist bereits seit der Saison 2008/09 offizieller Lizenznehmer der Bundesliga, löste die Kult-Firma Panini damit ab und hält auch nach wie vor die Rechte an der Vermarktung von Bundesliga-Stickern und Sammelkarten. Erst im Mai wurde der Lizenzdeal seitens der DFL bis zum Ende der Saison 2028/29 verlängert, übrigens hat sich Topps nun auch hinsichtlich der EM 2024 und der EM 2028 gegen Panini abgelöst, während die WM 2022 bei Panini bleibt.

SPOX erklärt Euch im Folgenden, ob und wie Ihr Euch die Sticker der Bundesliga-Stars und das Heft für die Saison 2022/23 sichern könnt.

© Topps Das Heft und die Sticker zur Bundesliga-Saison 2021/22 kann man nach wie vor erwerben.

Bundesliga, Sticker - Topps statt Panini: So sichert Ihr Euch jetzt die Sticker der Bundesliga-Stars

Kann man sich das neue Klebeheft und die neuen Sticker bereits passend zum Bundesliga-Auftakt sichern? Die Antwortet darauf lautet: nein. Es ist für eifrige Sammler noch einiges an Geduld gefragt, die Veröffentlichung erfolgt nämlich erst im Januar 2023.

Wenn Ihr beim Sammeln dafür noch Eure Hefte der Saison 2021/22 komplettieren wollt, dann könnt Ihr Euch bei Amazon bequem ein umfangreiches Pack bestellen. Dieses besteht aus gleich zwei Sammelheften: eines für den persönlichen Gebrauch mitsamt erster 36 Sticker, ein zweites Album gratis zum Beispiel zum Teilen mit der Familie oder Freunden.

Oben drauf erhaltet Ihr hierbei ein Display, in dem sich 50 Tüten zum Öffnen befinden. Und: Ebenso gibt es 40 Hüllen zur Aufbewahrung der Karten. Wer sich umgehend gut eindecken und vorlegen möchte, zahlt dafür bei Amazon aktuell 66,18 Euro - hier geht's zum Einkauf. Versand und Lieferung erfolgen in der Regel binnen zwei Tagen.

Übrigens kann man sich auch jeweils speziell mit Stickern und einem Album der Mannschaft des FC Bayern München und von Borussia Dortmund eindecken - interessant gerade für die Fans beider Klubs. Diese Variante gibt es bei Amazon für 14,99 Euro und beinhaltet unter anderem ein XXL-Poster, auf dem die persönliche Top-Elf mit den aktuellen Profis aufgeklebt werden kann.

Bundesliga 2022/23: Duelle zum Auftakt am 1. Spieltag

Die Bundesliga-Saison 2022/23 wird mit dem Duell zwischen Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt und Meister FC Bayern München eröffnet. Am Samstagnachmittag geht es dann mit den nächsten fünf Partien weiter, das erste Top-Spiel am Samstag dürfen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen austragen. Zwei Begegnungen am Sonntag runden den 1. Spieltag ab.

Werder Bremen und Schalke 04 sind neu in der Liga, haben jeweils den direkten Wiederaufstieg geschafft. Hertha BSC setzte sich in der Relegation gegen den Hamburger SV durch. Abgestiegen und nicht mehr dabei sind Arminia Bielefeld und Greuther Fürth.