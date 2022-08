Schalke 04: Ärztlicher Notfall auf Schalke - abgestürzter Fotograf sorgt für Aufklärung

Beim 6:1 von Union Berlin auf Schalke kam es zu einem Zwischenfall, als sich ein Fotograf bei einem Sturz verletzte. Dieser hat sich inzwischen gemeldet und für Aufklärung gesorgt.

Union Berlin siegte am Samstag mit 6:1 beim FC Schalke 04. Während der ersten Halbzeit der Partie kam es zu einem Schreckmoment, als die Gästespieler ihren Torjubel unterbrachen und stattdessen hektisch nach ärztlicher Hilfe riefen. Sheraldo Becker hatte gerade das 2:1 für die Eisernen erzielt und jubelnd zur Eckfahne abgedreht, da brach der Stürmer plötzlich seinen Jubel ab. Er und Mitspieler Jordan Siebatcheu hatten beobachtet, wie der Fotograf Matze Koch gestürzt war.

Zur Erklärung: Der Rasen auf Schalke befindet sich rund zwei Meter über dem Boden, Koch fiel nach dem Tor hinter der Bande in den kleinen Graben. Laut Sky kümmerte sich der Schalker Mannschaftsarzt in der Folge um den Fotografen, dieser wurde später ins Krankenhaus gebracht. Koch selbst gab dann am späten Abend via Twitter Entwarnung.

"Leider beim Arbeiten abgestürzt: 2 gebrochene Rippen und eine Kopfwunde. Bin in Ge (Gelsenkirchen) im Krankenhaus. Vielen Dank für die Hilfe und Grüße von #S04, #fcunion, Fanbetreung, Ärzten, Sanis, Schwestern, Spielern, Trainern, Kollegen und Fans. Schalkes Peter Nahke brachte mir sogar Sachen!"

Auch die Trainer der beiden Teams wünschten dem Fotografen bereits nach dem Spiel auf den jeweiligen PKs alles Gute. "Ich möchte beste Genesungswünsche ins Spital schicken", sagte Union-Coach Urs Fischer. "Auch von unserer Seite gute Besserung und schnelle Genesung demjenigen, dem dieses Unglück widerfahren ist", ergänzte Schalkes Trainer Frank Kramer.