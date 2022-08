Lothar Matthäus: "Musiala erinnert mich an Lionel Messi"

Lothar Matthäus spricht auf einer Pressekonferenz vom Wettanbieter Interwetten über das Potenzial von Jamal Musiala zum Weltfußballer, die Transferperiode des FC Bayern und den Saisonstart in der Bundesliga.

Außerdem spricht Matthäus über die Probleme in Leverkusen und den schlechten Saisonstart von RB Leipzig.

Lothar Matthäus über...

... das Potenzial von Shootingstar Jamal Musiala: "Ich wünsche ihm den Weltfußballertitel, aber er ist noch in einer gewissen Entwicklung. Er erinnert mit an Lionel Messi mit seiner Freude, seinen Bewegungen, seinen Dribblings. Ihm traue ich zu, wenn die Entwicklung so weitergeht und im Verbund einer erfolgreichen Mannschaft, ganz Großes zu gewinnen. Er hat das Potenzial, dass man mit einem Ballon d´Or und dem Weltfußballertitel durchaus rechnen kann. Musiala ist geerdet. Er will sich immer verbessern. Dieser Ehrgeiz treibt ihn an. Wenn er das beibehält, kann er Nachfolger von Robert Lewandowski werden."

... die Transfers des FC Bayern: "Der FC Bayern hat sich so aufgestellt, wie ich mir das von einer europäischen Spitzenmannschaft vorstelle. Die Transfers im Sommer von Hasan Salihamidzic waren perfekt, auch positionell. Was ich noch höher einschätze: Die Verkäufe von Spielern, von denen man gar nicht merkt, dass sie weg sind. Die haben 100 Millionen Euro gebracht. Dafür bekommt er ein Häkchen hinten dran. Eine Eins mit Stern. Eine Eins für die Transfers. Den Stern für die Verkäufe. Julian Nagelsmann kann jetzt das spielen lassen, was er bereits in Leipzig spielen hat lassen - das 4-2-2-2-System. Sehr variabel. Der Kader ist auch in der Breite gut aufgestellt. Mit dem FC Bayern ist nicht nur national, sondern vor allem auch international zu rechnen. Salihamidzic hat berechtigte Kritik einstecken müssen. Jetzt bekommt er das Lob. Er trifft die Entscheidungen nicht allein, ist aber der Hauptverantwortliche. Nach der Kritik, die er vor sieben, acht Monaten meiner Meinung nach zurecht einstecken musste, bekommt er jetzt das Lob, das ihm zusteht."

... die Entwicklung nach der vergangenen Saison: "Julian Nagelsmann wollte im Vergleich zur vergangenen Saison einiges verändern. Das ist ihm anscheinend gelungen. Jetzt hat er vielleicht auch die Spielertypen im Kader, die er sich vorgestellt hat. Diese Geschwindigkeit in der Offensive findest du kaum in anderen Vereinen. In der vergangenen Rückrunde hat die Leistung nicht immer gestimmt, beispielsweise beim blamablen Aus in der Champions League gegen Villarreal. In der Bundesliga haben sie sich zu den nötigen Punkten gequält. Dann waren zehn Mann auf Mallorca. Zehn Mann in München. Daraus kannst du keine Teambuildinggeschichte machen. Die Bayern haben sich schlecht verkauft. Das war nicht Bayern-like. Daraus haben die Verantwortlichen und die Mannschaft gelernt. Deshalb wird es dieses Jahr ein Feuerwerk geben."

... die Titelambitionen des FC Bayern: "Erstmal gibt es die Hausaufgaben in der Bundesliga zu erledigen. Jedoch lässt national die Konkurrenz Federn. Es wird keinen anderen Meister geben außer dem FC Bayern. Die Qualität des Kaders der Bayern ist zu stark. Trotz der Transfers, trotz des Trainerwechsels, trotz der veränderten Stimmung bei Borussia Dortmund wird der Rekordmeister keine anderen Meister zulassen. In den Pokalwettbewerben ist immer alles möglich. Mal ein schwacher Tag, mal ein lustloser Tag kann das Aus bedeuten. Aber da glaube ich auch, dass die Spieler aus den vergangenen Niederlagen gelernt haben. Diese Spiele gegen vermeintlich schwächere Gegner werden viel konzentrierter und intensiver angegangen werden."

Bayerns bester "Coup", Skandalprofi: Die schlechtesten Transfers seit 2012 © getty 1/43 Der Sommer hat einige prominente Namen in die Bundesliga gespült, doch Spektakel im Transferfenster gab es früher auch schon. SPOX blickt auf die Transferfenster der letzten zehn Jahre mit den spektakulärsten, teuersten und schlechtesten Deals zurück. © getty 2/43 Merke: Die Auswahl ist rein subjektiv. In die Bewertung eines Transfers fließen viele Faktoren, in dieser Bewertung geht es auch um die Tragweite des Wechsels für den entsprechenden Verein. © getty 3/43 TRANSFERSOMMER 2012/13 - Note: 2. 2012 mangelte es nicht an großen Namen. Da wäre zum Beispiel ein Rafael van der Vaart, der zum zweiten Mal beim HSV unterschrieb. Der BVB holte Marco Reus, Frankfurt Kevin Trapp oder Wolfsburg Bas Dost. © getty 4/43 Spektakulärster Transfer: JAVI MARTÍNEZ zu Bayern München (40 Mio. Euro) | Für das Highlight und den teuersten Transfer sorgte aber standesgemäß der Rekordmeister. Für den Spanier blätterte der FCB damals eine Rekordablöse hin, es sollte sich lohnen. © getty 5/43 Bester Transfer: MARCO REUS zu Borussia Dortmund (17,1 Mio. Euro) | Der BVB legte für den Mittelfeldmann nicht ganz so viel Kohle auf den Tisch wie die Bayern. Dennoch kam ein langjähriger Schlüsselspieler, der mit Dortmund zweimal den Pokal gewann. © getty 6/43 Schlechtester Transfer: LUUK DE JONG zu Gladbach (12 Mio. Euro) | Der Angreifer kam mit einem Bewerbungsschreiben von 25 Treffern in der Eredivisie in die BL, doch in Gladbach lief es nicht. Nur eineinhalb Jahre später war das Missverständnis vorbei. © getty 7/43 SOMMER 13/14 - Note: 3. Es wurde innerhalb der Bundesliga gewildert. Bayern schnappte dem BVB Mario Götze weg, Schalke sicherte sich Goretzka (Bochum), Leverkusen Son (HSV) und Gladbach Kruse (Freiburg). Doch auch aus Spanien kam ein Kracher. © getty 8/43 Spektakulärster Transfer: THIAGO zu Bayern München (25 Mio. Euro) | Der damalige Barca-Youngster war im Nachhinein ein Schnäppchen. Mit Bayern räumte er Meisterschaften am Fließband sowie 2020 den Champions-League-Titel ab. © getty 9/43 Bester Transfer: PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG zum BVB (13 Mio. Euro) | Der BVB versuchte mit Auba und Henrikh Mkhitaryan (27,5 Mio.) mit Bayern mitzuhalten. Ersterer ließ 141 Tore in fünf Jahren folgen und brachte 2018 ein sattes Transferplus (50 Mio.). © getty 10/43 Schlechtester Transfer: MARIO GÖTZE zu Bayern (37 Mio. Euro) | Drei Jahre später sollte er bei seiner Rückkehr zum BVB zu Protokoll geben, die Bayern-Entscheidung zu bereuen. Es war ein teures Missverständnis, Götze schlug in München nie richtig ein. © getty 11/43 SOMMER 14/15 - Note: 2. Gefühlt ging es die Bundesliga im Jahr 2014 etwas ruhiger an - wäre da nicht ein entscheidender ablösefreier Wechsel. Robert Lewandowski zu Bayern sollte die Vormachtstellung des FCB weiter festigen … © getty 12/43 Spektakulärster Transfer: XABI ALONSO zu Bayern (9 Mio. Euro) | … und nicht nur das. Trainer Pep Guardiola lotste mit dem spanischen Mittelfeldmann einen Real-Leistungsträger der Vorsaison nach München. Mit dem FCB gewann er drei Meisterschaften. © getty 13/43 Bester Transfer: ROBERT LEWANDOWSKI zu Bayern (ablösefrei) | Keine Frage, Lewy ist nicht nur der beste Transfer dieses Sommers, sondern einer der besten aller Zeiten. 344 Treffer reichen zu Platz 2 in der Vereinsgeschichte, dazu 6x Torschützenkönig. © getty 14/43 Schlechtester Transfer: CIRO IMMOBILE zu Borussia Dortmund (18,5 Mio. Euro) | Als Lewandowski-Nachfolger geholt, konnte er diese Rolle nie erfüllen. Nach nur einem Jahr war Schluss in Dortmund, später drehte der BVB-Flop aber für Lazio wieder auf. © imago images 15/43 SOMMER 15/16 - Note: 2. Claudio Pizarro unterschrieb zum dritten Mal bei Werder. Anthony Modeste heuerte in Köln an. Dazu brachten Chicharito und Arturo Vidal internationale Erfahrung mit in die Liga. Auch ligaintern gab es brisante Wechsel. © getty 16/43 Spektakulärster Transfer: JULIAN DRAXLER zu Wolfsburg (43 Mio. Euro) | Zugleich der teuerste Deal. Wurde auf Schalke als Verräter beschimpft, zwei Jahre zuvor verkündete S04 seine Vertragsverlängerung noch groß auf Plakaten. Ging Anfang 2017 zu PSG. © getty 17/43 Bester Transfer: JOSHUA KIMMICH zu Bayern (8,5 Mio. Euro) | Der damals 20-Jährige spielte sich in Leipzig ins Rampenlicht und sollte sich auch bei Bayern etablieren. Auch in der Nationalelf ist Kimmich als Leader gesetzt. © getty 18/43 Schlechtester Transfer: JOHANNES GEIS zu Schalke (10,5 Mio. Euro) | Seine hohe Ablöse rechtfertigte er lediglich in Ansätzen. Nach solidem Start sorgte ein übles Foul an André Hahn für einen Knick. Im zweiten Jahr vermehrt außen vor, ging nach Sevilla. © getty 19/43 SOMMER 16/17 - Note: 2,5. Die Bayern holten "nur" Mats Hummels und den späteren Flop Renato Sanches, Dortmund sorgte für Aufsehen. Und es gab neben Max Kruse, der wieder bei seinem Jugendklub Werder Bremen unterschrieb, eine spektakuläre Rückkehr. © getty 20/43 Spektakulärster Transfer: MARIO GÖTZE zu Dortmund (22 Mio. Euro) | Nachdem der WM-Held von 2014 bei den Bayern nicht glücklich wurde, kehrte er zum BVB zurück. Doch an frühere Glanzzeiten konnte er nicht anknüpfen. Blühte in Eindhoven wieder auf. © getty 21/43 Bester Transfer: OUSMANE DEMBÉLÉ zu Dortmund (35 Mio. Euro) | 32 Scorerpunkte gelangen dem Flügelstürmer in 50 Einsätzen. Die 140 Mio. Ablöse des FC Barcelona entschädigten auch dafür, dass er seinen Abgang per Streik erzwang. © getty 22/43 Schlechtester Transfer: ANDRÉ SCHÜRRLE zu Dortmund (30 Mio. Euro) | Der BVB gab insgesamt 132,5 Mio, doch die 30 Mio. für Schürrle waren letztlich verbrannt. Kam nie wirklich in Fahrt (8 Tore in 2 Jahren) und beendete 2020 seine Karriere. © getty 23/43 SOMMER 17/18 - Note: 3. Bayern präsentierte Corentin Tolisso für 41,5 Mio. als neuen Rekordeinkauf. Dortmund setzte hingegen auf Talente und holte einen bis dato unbekannten Engländer. © getty 24/43 Spektakulärster Transfer: JAMES RODRÍGUEZ zu Bayern (Leihe) | Von Real Madrid lockte FCB-Coach Ancelotti den kolumbianischen Offensivstar an. Die zweijährige Leihe verlief überschaubar, 15-mal traf er in 67 Spielen. Seit 2021 in Katar unterwegs. © getty 25/43 Bester Transfer: JADON SANCHO zu Dortmund (20,6 Mio. Euro) | Der BVB bewies mal wieder ein goldenes Händchen bei Talenten. Aus der ManCity-Jugend gekommen, startete Sancho durch (50 Tore in 137 Spielen) und ging für ein sattes Plus zu United (85 Mio.). © getty 26/43 Schlechtester Transfer: NABIL BENTALEB zu Schalke (19 Mio. Euro) | Nach vorheriger Leihe verpflichtete S04 den Algerier fest. Doch Bentaleb erarbeitete sich den Ruf als Skandalprofi, wurde insgesamt fünfmal suspendiert. 2021 lief sein Vertrag aus. © getty 27/43 SOMMER 18/19 - Note: 4. Die großen Toptransfers fehlten. Abdou Diallo, der für 28 Mio. von Mainz nach Dortmund ging, war der teuerste Transfer des Sommers. Ansonsten lieh der BVB noch Christian Pulisic von Chelsea aus. © getty 28/43 Spektakulärster Transfer: NURI SAHIN zu Bremen (1 Mio. Euro) | Der früherer Dortmunder hatte seinen Zenit schon überschritten, war in seinem ersten Jahr aber feste Größe. Doch in der zweiten Saison wurden die Einsätze weniger. Es ging in die Türkei. © getty 29/43 Bester Transfer: LEON GORETZKA zu Bayern (ablösefrei) | Für Bayerns einzigen Transfer war keine Ablöse fällig. Der aus Schalke gekommene Mittelfeldspieler sollte sich schnell bei den Bayern etablieren. Aktuell aber häufig von Verletzungen geplagt. © getty 30/43 Schlechtester Transfer: SEBASTIAN RUDY zu Schalke (16 Mio. Euro) | Für die Bayern ein Coup (kam ablösefrei), für S04 ein absoluter Reinfall. Ging schließlich wieder zurück nach Hoffenheim, wo er stets funktioniert. © getty 31/43 SOMMER 19/20 - Note: 2. Die Bayern bestimmten die Schlagzeilen, neben Rekordeinkauf Lucas Hernández (80 Mio.) kam Barça-Star Philippe Coutinho per Leihe. RB holte Christopher Nkunku. Erling Haaland kam auch nach Dortmund, aber erst im Winter. © getty 32/43 Spektakulärster Transfer: MATS HUMMELS zu Dortmund (30,5 Mio. Euro) | Erst von Bayern nach Dortmund, dann zurück, um nach drei Jahren wieder beim BVB zu landen. "Pendler" Hummels bekam zuletzt jüngere Konkurrenz, als Routinier aber noch immer gefragt. © getty 33/43 Bester Transfer: FILIP KOSTIC zu Frankfurt (6,3 Mio. Euro) | Nach vorheriger Leihe blieb der Außenverteidiger fest bei der SGE - und prägte eine Ära, gekrönt vom Europa-League-Sieg in diesem Jahr. Ging für 12 Mio. zu Juve. © getty 34/43 Schlechtester Transfer: NICO SCHULZ zu Dortmund (25,5 Mio. Euro) | Die hohe Ablöse rechtfertigte der Ex-Hoffenheimer zu keinem Zeitpunkt. Hat aktuell auch keine Zukunft mehr beim BVB, trotz seines bis 2024 laufenden Vertrags. © getty 35/43 SOMMER 20/21 - Note: 3. Den teuersten Deal schlossen mal wieder die Bayern ab: Leroy Sané kostete 60 Mio. Leverkusens 26,5 Mio. für Patrik Schick sollten sich bezahlt machen. In Kai Havertz und Timo Werner verließen aber auch bekannte Namen die Liga. © getty 36/43 Spektakulärster Transfer: ALEXANDER NÜBEL zu Bayern (ablösefrei) | Ähnlich wie bei Manuel Neuer, sorgte auch Nübels Abgang auf Schalke für Wirbel. Wird Nübel Neuer irgendwann beerben? Aktuell ist er an Monaco verliehen. Und Neuer hat verlängert. © getty 37/43 Bester Transfer: JUDE BELLINGHAM zu Dortmund (25 Mio. Euro) | Aus der zweiten englischen Liga auf die große Bühne. Bellingham stieg beim BVB gerade zum dritten Kapitän auf und dürfte noch eine große Karriere vor sich haben. © getty 38/43 Schlechtester Transfer: ALEXANDER SÖRLOTH zu Leipzig (20 Mio. Euro) | Kam von Crystal Palace und sollte Werner bei RB ersetzen. Doch nach nur einem Jahr ging’s per Leihe zu Real Sociedad. Könnte Leipzig in diesem Sommer noch verlassen. © getty 39/43 SOMMER 21/22 - Note: 3. Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie waren auch auf dem Transfermarkt spürbar, investiert wurde trotzdem. Bayern holte Dayot Upamecano als Toptransfer für 42,5 Mio. - "Hype-Train" Ricardo Pepi kam erst im Winter. © getty 40/43 Spektakulärster Transfer: KEVIN-PRINCE BOATENG zu Hertha (ablösefrei) | Der Prince ist wieder da! Der Offensivstar schloss sich wieder seinem Jugendklub an - und rettete ihn in der Relegation als Spielertrainer. Nach dieser Saison ist für ihn Schluss. © getty 41/43 Bester Transfer: DAVID RAUM zu Hoffenheim (ablösefrei) | Fürth führte der Außenverteidiger zum Aufstieg und bei der TSG schaffte Raum den Sprung zum Nationalspieler. Im Sommer holte ihn Leipzig für 26 Mio. - bärenstarker Deal für Hoffenheim. © getty 42/43 Schlechtester Transfer: ILAIX MORIBA zu Leipzig (16 Mio.) | Der beim FC Barcelona ausgebildete Mittelfeldspieler blieb bei RB hinter den Erwartungen zurück, auch die halbjährige Leihe nach Valencia führte nicht zum Erfolg. Seine Zukunft ist offen. © getty 43/43 SOMMER 22/23 - Keine Bewertung. Große Namen gingen (Erling Haaland und Robert Lewandowski), große Namen kamen (Sadio Mané und Matthijs de Ligt) oder kehrten zurück (Timo Werner und Mario Götze). Noch ist es zu früh für ein abschließendes Fazit.

Matthäus: Leipzig? "Rose könnte durchaus ein Kandidat sein"

... den Saisonstart von Borussia Dortmund: "Sie hatten in den ersten beiden Spielen keine gute Leistung gezeigt. Beim Auftaktspiel gegen Leverkusen waren sie nicht die bessere Mannschaft, haben aber gekämpft und hinten die Null gehalten. In Freiburg sind sie lange zurückgelegen und haben das Spiel gedreht. Nach zwei Spielen hatten sie die optimale Punktausbeute. Also war schon damit zu rechnen, dass Dortmund dieses Jahr ein bisschen mehr dagegenhalten kann. Doch das Meisterrennen liegt ganz allein am FC Bayern, weil wenn man das sieht, was sie bisher abgeliefert haben, ist das natürlich höchste Qualität auf internationalem Niveau. Das wird in Deutschland auch dieses Jahr reichen, die nationalen Titel zu gewinnen."

... das Tabellenschlusslicht Bayer 04 Leverkusen:

"Leverkusen hat gute Leistungen gezeigt. Beim Auftaktspiel in Dortmund haben sie sogar besser gespielt als der BVB. Ich habe keine Angst um Leverkusen. Mit der Qualität des Kaders können sie national, aber auch international, zwar nicht um die Titel, aber oben mitspielen. Das traue ich der Mannschaft absolut zu. Sportdirektor Simon Rolfes hat auch einen großen Stellenwert in Leverkusen. Die Fußstapfen von Rudi Völler sind groß, aber er wird Stück für Stück hineinwachsen."

... die Probleme von RB Leipzig:

"Mich wundert es, dass bisher auf der Sportdirektorenposition keine klare Entscheidung getroffen wurde. Es könnte vielleicht so sein, dass man in Leipzig Max Eberl so viel Zeit gibt, wie er meint zu brauchen, damit er dann einsteigen kann. Es führen viele Spuren zu ihm. Er ist seit Monaten auf dem Markt, Leipzig verschiebt die eigene Deadline nach hinten und ein klares Nein zu ihm habe ich auch noch nicht gehört. Es spricht alles für Max Eberl bei RB Leipzig. Trainer Tedesco hat nicht mehr lange Vertrag. Da zählen jetzt die Ergebnisse. Leipzig hat sicher zu wenige Punkte. Ihr Spiel hat mir bisher auch nicht gefallen. Marco Rose könnte durchaus ein Kandidat sein. RB Leipzig möchte diesen aggressiven Spielstil spielen. Sie wollen Spektakel und das ist nicht der Fußball, für den Tedesco steht "