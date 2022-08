BVB vs. Werder Bremen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Werder Bremen ist zurück in der Bundesliga, damit steht auch das Traditionsduell zwischen dem BVB und den Werderanern wieder an. Alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream sowie zum SPOX-Liveticker bekommt Ihr hier.

Der 3. Spieltag in der Fußball-Bundesliga steht auf dem Programm - im Zuge dessen kommt es zu einem echten Klassiker der deutschen Fußballhistorie: Vizemeister Borussia Dortmund trifft auf den in die Bundesliga zurückgekehrten SV Werder Bremen.

Eine Saison mussten Fußballfans in Deutschland auf dieses Duell verzichten, da die Werderaner sich mit einem Jahr Abstinenz von der großen deutschen Fußballbühne anfreunden mussten. Mit dem am Ende souveränen Wiederaufstieg in die oberste Spielklasse allerdings sicherte sich das Team von Coach Ole Werner auch wieder traditionsreiche Aufeinandertreffen wie jenes mit dem BVB.

Die neue Saison wurde derweil mit zwei Remis begonnen, nach den Duellen mit dem VfL Wolfsburg (2:2) und dem VfB Stuttgart (2:2) wartet nun mit Borussia Dortmund der eindeutig hochkarätigste Gegner.

Der wiederum startete optimal in die neue Spielzeit, an den ersten beiden Spieltagen wurden dabei mit Bayer Leverkusen (1:0) und dem SC Freiburg (3:1) durchaus namhafte Gegner aus dem Weg geräumt. Auch wenn noch nicht alles rund läuft - es funktioniert bisher auch ohne Haaland-Nachfolger Sebastién Haller, der mit einer Tumorerkrankung noch auf unbestimmte Zeit fehlen wird.

© getty Youngster Jamie Bynoe-Gittens drängt nach seinem Sahnetag gegen den SC Freiburg auf einen Startelfeinsatz.

Ob der BVB gegen Werder Bremen den starken Start in die Saison 2022/23 vergolden kann, wird sich am Samstag zeigen. Wie Ihr im TV, Livestream oder Liveticker dabei sein könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

BVB vs. Werder Bremen, Bundesliga: Alle Infos zum Spiel

Spiel: BVB vs. Werder Bremen

BVB vs. Werder Bremen Spieltag: 3

3 Datum: Samstag, 20.08.2022

Samstag, 20.08.2022 Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Signal Iduna Park, Dortmund

BVB vs. Werder Bremen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV

Für alle Partien des Samstagnachmittags ist auch in dieser Woche wieder der Pay-TV-Sender Sky verantwortlich. Das Spiel Borussia Dortmund vs. Werder Bremen könnt Ihr im Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) verfolgen. Zudem wird das Spiel im Zuge der klassischen Samstagskonferenz übertragen. Beide Optionen starten um 15.15 Uhr in die Ausstrahlung, Ihr könnt Euch aber schon ab 14.00 Uhr auf Sky mit Vorberichten auf die Nachmittagsspiele einstimmen.

BVB vs. Werder Bremen, Übertragung: Bundesliga heute im Livestream

Auch per Livestream könnt Ihr sowohl das Einzelspiel als auch die Konferenz verfolgen. Alle Kundinnen und Kunden von Sky können dazu am besten die Option SkyGo nutzen, allen anderen ist WOW ans Herz gelegt. Darüber könnt Ihr auch ohne langfristiges Abonnement live dabei sein.

BVB vs. Werder Bremen, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Wie es sich gehört, sind wir von SPOX mit dem Liveticker für all diejenigen live mit dabei, die keine der oben genannten Möglichkeiten nutzen können oder wollen. Ihr verpasst dabei garantiert keine spielentscheidende Szene.

Hier kommt Ihr direkt zum Liveticker des Spiels.

BVB vs. Werder Bremen, Bundesliga: Der 3. Spieltag im Überblick