BVB, News und Gerüchte: Hudson-Odoi will wohl nach Dortmund -fordert Akanji zu viel Geld?

Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea kann sich einen Wechsel zum BVB angeblich gut vorstellen. Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund gibt es hier.

BVB, Gerüchte: Hudson-Odoi kann sich Wechsel vorstellen

Callum Hudson-Odoi kann sich nach Informationen der englischen Zeitung The Guardian einen Wechsel vom FC Chelsea zu Borussia Dortmund vorstellen. Die Borussia ist dem Bericht zufolge am 21 Jahre alten Flügelspieler interessiert.

Hudson-Odoi drängt bei Chelsea auf einen Abschied, da er am Wochenende beim 1:0-Auswärtssieg in Everton nicht einmal zum 20 Spieler starken Kader gehörte.

Er steht bei den Blues noch bis 2024 unter Vertrag, sodass ein Kauf durch den BVB aufgrund der hohen Ablösesumme eher unwahrscheinlich ist. Ein Leihgeschäft ist allerdings durchaus denkbar. Bereits im vergangenen Sommer sollen die Dortmunder dem Bericht zufolge kurz vor einer Ausleihe Hudson-Odois gestanden haben.

BVB, Gerüchte: Akanji fordert wohl zu viel Gehalt

Der von Borussia Dortmund angestrebte Verkauf von Innenverteidiger Manuel Akanji ist immer noch nicht über die Bühne gegangen. Grund dafür sollen laut Sport1 die Gehaltsforderungen des Schweizers sein, die die Interessenten bislang immer abgeschreckt hätten.

So habe Akanji von Juventus Turin 13 Millionen Euro pro Jahr gefordert. Auch Inter Mailand wird seit längerem ein Interesse am Schweizer nachgesagt, doch auch mit den Nerazzurri konnte er sich bislang nicht einigen. Durch den potenziellen Abgang von Milan Skriniar könnte aber wieder Bewegung in die Sache kommen.

Die Borussia versucht, Akanji in diesem Sommer für einen zweistelligen Millionenbetrag loszuwerden, da der Vertrag des Abwehrspielers im kommenden Sommer ausläuft und der Klub mit Niklas Süle und Nico Schlotterbeck bereits zwei neue Innenverteidiger für die nun beginnende Saison verpflichtet hat.

