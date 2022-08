Borussia Dortmund: Cristiano Ronaldo möchte offenbar unbedingt zum BVB wechseln

Cristiano Ronaldo (37) möchte in der laufenden Transferperiode offenbar unbedingt in die Bundesliga zu Borussia Dortmund wechseln. Das berichtet der US-amerikanische TV-Sender CBS Sports.

Demnach hätten Quellen aus dem engeren Umfeld des Portugiesen bestätigt, dass dieser den Wunsch habe, sich dem BVB anzuschließen. Ronaldo-Berater Jorge Mendes hatte in den vergangenen Wochen und Monaten seinen Schützling bei einigen Top-Klubs angeboten, unter anderem wohl auch den Dortmundern.

Bei Manchester United will Ronaldo indes auf keinen Fall bleiben. Zum einen würde er mit den Red Devils in der kommenden Saison lediglich in der Europa League auflaufen, zum anderen soll das Verhältnis zwischen Klub und Spieler zerrüttet sein.

Nach Informationen von SPOX und GOAL wären die Red Devils mittlerweile auch durchaus bereit, Ronaldo ziehen zu lassen. Ursprünglich hatte Coach Erik ten Hag betont, mit dem Stürmer zu planen.

Ob sich der BVB aber tatsächlich mit Ronaldo befasst, darf bezweifelt werden. Mit etwa 29 Millionen Euro kassiert CR7 beim PL-Klub ein Netto-Gehalt, welches die Dortmunder in keinem Fall stemmen könnten.

Darüber hinaus würde Ronaldo mit seinen 37 Jahren nicht in die Altersstruktur der Schwarz-Gelben passen. In der Offensive würde man eigenen Talenten wie Youssoufa Moukoko oder Jamie Bynoe-Gittens wichtige Spielzeit verbauen.