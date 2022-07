Bundesliga-Testspiele: Werder Bremen mit Remis in Geheimtest - Gladbach erstmals sieglos

Die Bundesligisten befinden sich mitten in der Testphase. Hier findet Ihr alles Wissenswerte zu den Spielen vom Samstag.

Werder Bremen - Twente Enschede 3:3

Werder Bremen hat in einem geheim gehaltenen Test bei Twente Enschede 3:3 (1:1) gespielt. Marvin Ducksch (27.), Mitchell Weiser (79.) und Niklas Schmidt (100.) trafen in der über 2x60 Minuten geführten Begegnung für den Aufsteiger. Die Partie fand aufgrund einer polizeilichen Anordnung unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf dem Trainingsgelände des FC Twente statt.

"Ich bin überhaupt kein Freund von solchen geheimen Testspielen. In diesem Fall waren uns jedoch die Hände gebunden. Sowohl wir als auch Twente hatten die Auflage von der Polizei in Hengelo erhalten, dass wir das Spiel aus Sicherheitsgründen im Vorfeld nicht kommunizieren dürfen", sagte Clemens Fritz, Leiter Profifußball und Scouting bei den Hanseaten.

Gladbach - Standard Lüttich 1:1

Borussia Mönchengladbach ist im vierten Test unter dem neuen Trainer Daniel Farke erstmals ohne Sieg geblieben. Beim zehnmaligen belgischen Meister Standard Lüttich mussten sich die Fohlen in einer hart geführten Partie mit einem 1:1 (1:0) begnügen.

Christoph Kramer traf zunächst zur Gladbacher Führung, der Rio-Weltmeister war nach einer Ecke (24.) am langen Pfosten zur Stelle. Renaud Emond (50.) glich nach der Pause aus. Der zuletzt mit einem Wechsel nach Nizza in Verbindung gebrachte Torhüter Yann Sommer führte die Borussia als Kapitän aufs Feld.

RB Leipzig - FC Southampton 3:1

DFB-Pokalsieger RB Leipzig hat einen Sieg gegen Ex-Trainer Ralph Hasenhüttl gefeiert. Vor 917 Fans in Wolfsberg gewannen die Sachsen das Testspiel gegen den englischen Premier-League-Klub FC Southampton mit 3:1 (0:0).

Das 1:0 erzielte Angelino (54.) per Freistoß aus 20 Metern, Adam Armstrong (65.) gelang der Ausgleich. Emil Forsberg (67.) brachte die Leipziger wieder in Führung, Ilaix Moriba (90.) sorgte mit einem herrlichen Distanzschuss für die Entscheidung.

Die Partie wurde über 105 Minuten ausgetragen. Nach der regulären Spielzeit gab es noch eine "Zusatzschicht" von 15 Minuten für beide Teams.

SC Freiburg - Rayo Vallecano 3:0

Der SC Freiburg hat zum Auftakt seines Test-Doppelpacks den spanischen Erstligisten Rayo Vallecano klar bezwungen. Das Team von Trainer Christian Streich gewann im Rahmen der Saisoneröffnung im heimischen Europa-Park-Stadion mit 3:0 (2:0).

Auffälligster Mann war Hugo Siquet: Der 20 Jahre alte Belgier köpfte zunächst das 1:0 (17.), ehe er die weiteren Treffer durch Nils Petersen (43.) und Kimberly Ezekwem (55.) auflegte.

VfB Stuttgart - FC Brentford 2:1

Der VfB Stuttgart hat im Testspiel gegen den Premier-League-Aufsteiger FC Brentford in Friedrichshafen ein 2:1 (0:1) erzielt. Thomas Kastanaras (71.) traf für die Schwaben, die durch Bryan Mbeumo (12.) in Rückstand geraten waren, zum Ausgleich. Für das Siegtor zeichnete Tanguy Coulibaly (90.+2, Handelfmeter) verantwortlich.

Union Berlin - Udinese Calcio 3:3

Treffer von Rani Khedira (45.), Sheraldo Becker (49.) und Robin Knoche (63.) bescherten Union Berlin im Testspiel in Lienz gegen Udinese Calcio ein 3:3 (1:2). Der Hauptstadtklub war gegen den Tabellenzwölften der vergangenen Saison in der Serie A in der ersten Hälfte mit 0:2 in Rückstand geraten.

Der SC Freiburg hat binnen weniger Stunden gleich zwei Siege gegen internationale Gegner gefeiert. Das Team von Trainer Christian Streich bezwang bei der Saisoneröffnung im heimischen Europa-Park-Stadion nach Rayo Vallecano im direkten Anschluss Stade Rennes mit 1:0 (0:0).

Auffälligster Mann gegen Rayo war Hugo Siquet: Der 20 Jahre alte Belgier köpfte zunächst das 1:0 (17.), ehe er die weiteren Treffer durch Nils Petersen (43.) und Kimberly Ezekwem (55.) auflegte.

Gegen Rennes mit dem Ex-Freiburger Baptiste Santamaria sorgte anschließend Michael Gregoritsch (71.) für die Entscheidung. Der Vierte der vergangenen Ligue-1-Saison könnte dem SC auch als Gruppengegner in der kommenden Europa-League-Saison zugelost werden.

Alle Ergebnisse der Testspiele vom 16. Juli