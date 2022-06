DFL-Supercup, FC Bayern München vs. RB Leipzig: Datum, Termin, Ort, Übertragung im TV und Livestream

Der FC Bayern München trifft zu Beginn der Saison 2022/23 im Kampf um den DFL-Supercup auf RB Leipzig. Datum, Termin, Ort, Übertragung im TV und Livestream - hier erfahrt Ihr die wichtigsten Infos zum Spiel.

Die bevorstehende Fußball-Saison 2022/23 wird in Deutschland wie üblich mit dem DFL-Supercup, also dem Wettbewerb, in dem der amtierende Deutsche Meister auf den amtierenden DFB-Pokalsieger trifft, eröffnet. Der FC Bayern München kriegt es also mit RB Leipzig zu tun.

DFL-Supercup, FC Bayern München vs. RB Leipzig: Datum, Termin, Ort

Der FC Bayern München und RB Leipzig treffen am 30. Juli 2022 im Rahmen des DFB-Supercups aufeinander. Gespielt wird dabei in der Leipziger Red Bull Arena, der Anpfiff soll um 20.30 Uhr erfolgen. Sollte der Sieger nach 90 Minuten noch nicht feststehen, geht es sofort ins Elfmeterschießen.

© getty FC Bayern München oder RB Leipzig - wer holt sich den DFL-Supercup 2022?

Der FC Bayern und Leipzig stehen sich zum ersten Mal überhaupt im deutschen Supercup gegenüber, da RB Leipzig mit dem Pokalsieg über den SC Freiburg seine erste Trophäe der Vereinsgeschichte gewann. Der FC Bayern auf der anderen Seite hat einen ganzen Trophäenschrank voll mit Meisterschalen und DFB-Pokals. Aber auch im DFL-Supercup sind die Münchner das Maß aller Dinge. Mit neun Siegen hat der FC Bayern die meisten, dahinter kommt Borussia Dortmund mit sechs Titeln.

DFL-Supercup, FC Bayern München vs. RB Leipzig: Übertragung im TV und Livestream

Die Eröffnung der Fußball-Saison in Deutschland wird live im Free-TV zu sehen sein. Der Privatsender Sat.1 zeigt den DFL-Supercup zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig live und in voller Länge.

Außerdem kümmert sich auch Sky, der Rechteinhaber zahlreicher Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga, um die Übertragung des Spiels, bietet die Partie jedoch nicht im Free-TV, sondern im Pay-TV an. Noch dazu wird Sky auch einen Livestream liefern, den Ihr parallel zur Übertragung im TV mit einem SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket freischalten könnt.

Neben Sky bekommt Ihr jedoch auch die Möglichkeit, den DFL-Supercup im kostenlosen Livestream zu verfolgen. Dies ermöglicht Euch der Stream bei ran.de.

Krach mit Eto'o, keine Chance für Ibra: Peps prominente "Opfer" © getty 1/29 Kun Aguero hat eine schillernde Karriere hinter sich, das Verhältnis zu Pep Guardiola war aber wohl dann doch nicht so gut, wie es lange Zeit schien. © getty 2/29 Anlässlisch des 34. Geburtstages des Argentiniers am 2. Juni zeigt SPOX die namhaftesten "Opfer" von Pep Guardiola, der als Trainer von Barca, Bayern und Manchester City alles gewann, was man gewinnen kann, verkrachte sich schließlich mit einigen Stars. © getty 3/29 SAMUEL ETO’O: Guardiola richtete seinen Fußball auf Messi aus, doch der selbstbewusste Kameruner hatte dazu eine klare Meinung: "Ich habe Guardiola gesagt, dass er sich bei mir entschuldigen wird, weil ich es bin, der Barcelona zu Siegen führen wird." © getty 4/29 Nach dem Streit musste er 2009 nach einer 36-Tore-Saison gehen. "Mein damaliger Berater sagte mir, dass der Klub mich auf dem Transfermarkt anbietet." Sein Berater beantwortete die Frage, ob das sein Ernst sei, mit: "Ja, auf Guardiolas Bitte hin." © getty 5/29 PHIL FODEN und JACK GREALISH: Die beiden Engländer lieferten das jüngste Beispiel, dass mit Pep nicht gut Kirschen essen ist, wenn man gegen seine Regeln verstößt. Die beiden erlaubten sich Ende 2021 ein Tag vor einem Ligaspiel einen Ausflug ... © getty 6/29 Wie Bilder zeigten, hielten sich die Angreifer in einem Nachtclub auf. Alkohol floss allem Anschein ebenfalls. Es grüßte der Platz auf der Bank - für ein Spiel - und eine klare Ansage von Pep. Inzwischen ist aber alles wieder im himmelblauen Bereich. © getty 7/29 GIANLUCA ZAMBROTTA: Als Guardiola 2008 von Barcelona B ins Cheftrainer-Amt der Katalanen geholt wurde, startete er gemeinsam mit Präsident Joan Laporta eine große Aufräumaktion. Dem fiel auch der 31-jährige frisch gebackene Weltmeister zum Opfer, ... © imago images 8/29 ... der zwei Jahre zuvor noch für 14 Millionen Euro von Juve geholt wurde. Im ersten Spiel unter Guardiola wurde er frühzeitig ausgewechselt, im zweiten saß er nur noch auf der Bank. Immerhin feierte er mit Milan später noch zwei Titel. © getty 9/29 CESC FABREGAS: Der so hoch veranlagte Spanier hatte Probleme mit Guardiolas System. "Ich verstand sein System einfach nicht", klagte Fabregas. "Ich kam aus einem anderen Typ Fußball." © getty 10/29 Schließlich arbeiteten die beiden nur ein Jahr zusammen, zu den Vorfällen wollte sich Fabregas aber nicht äußern: "Es sind Dinge passiert, über dich ich nicht sprechen möchte." © getty 11/29 ALEKSANDR HLEB: In Guardiolas erster Saison sammelte er 36 Einsätze und wechselte plötzlich nach Stuttgart. Warum? "Ich hatte oft Stress mit Pep Guardiola. Ich spürte kein Vertrauen", sagte der Weißrusse und gab zu, dass er Spanisch hätte lernen müssen. © getty 12/29 "Mit Leuten wie Messi, Xavi oder Iniesta zu spielen ist einfach geil. Ich will wieder Spaß haben auf dem Fußballplatz, dafür brauche ich nur einen Trainer, der auf mich baut“, erklärte Hleb, sollte das Vertrauen aber bei keinem Topklub mehr bekommen. © getty 13/29 ZLATAN IBRAHIMOVIC: Mit Zlatan im Angriff neben Messi und Henry schien Barca 2009 endgültig unschlagbar. Fünf Spiele, fünf Tore, zwei Vorlagen lautete seine Bilanz in den ersten Spielen. Doch diese Quote flachte im Saisonverlauf ordentlich ab, ... © getty 14/29 ... weil Guardiola mehr auf Messi setzte. "Er ist ein fantastischer Trainer. Aber als Mensch? Er ist feige", sagte Ibra rückblickend dem Spiegel. "Guardiola hat keine Eier! Ich wurde für Messi geopfert. Aber er hatte nicht den Mut, mir das zu sagen." © imago images 15/29 Als Ibrahimovic den Trainer damit konfrontierte, flüchtete sich der Katalane in Ausreden. "Guardiola hat rumgesäuselt: 'Ibra, du bist super, du machst alles richtig.' Trotzdem hat er mich auf die Bank gesetzt." Nach nur einem Jahr ging Zlatan zu Milan. © imago images 16/29 LUIZ GUSTAVO: Direkt nach dem Triple-Gewinn 2013 unter Heynckes ging der Brasilianer nach Wolfsburg. "Unglücklicherweise hatte er seine Idee von mir schon im Kopf, bevor er mich überhaupt kannte", sagte Gustavo der französischen L'Equipe. © imago images 17/29 Ähnlich wie bei Barca fiel der Abräumer Guardiolas Taktik zum Opfer: "Nach einer Weile erklärte mir mein Berater die Situation. Guardiola hatte nicht die Absicht, mit mir zu arbeiten. Im Grunde war es nichts Ernstes, aber er hätte es mir sagen können." © getty 18/29 MARIO MANDZUKIC: Ähnlich erging es auch dem Kroaten, der zuvor noch zum großen Final-Held geworden war. "Ich habe das Beste für den FC Bayern gegeben und hatte es nicht verdient, so behandelt zu werden", echauffierte sich Mandzukic später. © getty 19/29 Gegen Ende der Saison 13/14 habe Guardiola den Kroaten weniger spielen lassen, obwohl er sich mit Dortmunds Lewandowski um die Torjägerkrone duellierte. Mandzukic: "Guardiola wollte nicht, dass ich Torschützenkönig werde." © getty 20/29 Ein Wechsel war beinahe unumgänglich, obwohl er sich in München wohl fühlte: "Ich vermisse so viele nette Leute, die ich in München getroffen habe." Mandzukic ging zu Atletico - und wurde durch Torschützenkönig Robert Lewandowski ersetzt. © getty 21/29 YAYA TOURE: Er hätte zur ManCity-Legende werden können, doch Guardiola hatte einen anderen Plan. "Pep will dominieren und folgsame Spieler, die ihm die Hände lecken", sagte Yaya Toure über den Trainer. © getty 22/29 Noch aus Barca-Zeiten kannten sich beide. "Ich respektiere meinen Coach, aber ich bin nicht sein Spielzeug", stellte Toure klar und wechselte nach Piräus. In China ließ er später seine Karriere ausklingen. © getty 23/29 JOE HART: "Es wäre eine Lüge zu sagen, dass ich nicht meine ganze Karriere bei ManCity verbringen wollte, ich hätte gerne bis zum Ende für sie gespielt und nicht irgendwo anders", sagte Hart, nachdem er bei ManCity gegen Ederson getauscht wurde. © imago images 24/29 Guardiola sah keinen Platz für den langjährigen City-Rückhalt. "Wieso er das getan hat oder was seine Absichten waren, ist mir nicht wirklich wichtig. Es macht keinen Unterschied für mein Leben", so der damals 30-Jährige Torhüter. Hart ging zu West Ham. © getty 25/29 ELIAQUIM MANGALA: Für stolze 45 Mio. Euro kam der französische Innenverteidiger 2014 zu City. Ehe er fünf Jahre und immerhin 79 Spiele später den Klub entgültig verließ, hatte er bei Pep nur wenig Eindruck hinterlassen. © getty 26/29 Zwischenzeitlich zu Valencia und Everton verliehen, ehe er sich 2019 ablösefrei den Ches anschloss. Mittlerweile in St. Etienne. Über seine Zeit bei Pep sagte er: "Ich habe mich wie an der Universität gefühlt." © getty 27/29 SERGIO AGÜERO: 184 Tore erzielte die Vereinslegende für City, nach zehn Jahren war im Sommer Schluss. "Wir lieben ihn so sehr. Er ist ein ganz besonderer Mensch für uns alle", sagte Guardiola zum Abschied mit brüchiger Stimme. © getty 28/29 Agueros Vater nahm Pep diese Emotionen nicht ab: "Ich glaube Guardiola nicht. Er hat Kun nie gemocht. Er sagt, er sei unersetzlich, und dann steht er nicht im Kader." Agüero habe auf eine Verlängerung gehofft, aber "sie wollten ihn nicht". © getty 29/29 Aufgrund von starken Herzrhythmusstörungen verkündete Aguero unter Tränen kürzlich das Ende seiner aktiven Laufbahn. Nach seinem Abschied von ManCity war er zum FC Barcelona gewechselt.

