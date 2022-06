BVB: Borussia Dortmund kurz vor Verpflichtung von Ajax-Talent Prince Aning

Nach Informationen der Ruhr Nachrichten sichert sich Borussia Dortmund die Dienste von Prince Aning. Der 18-Jährige kommt von Ajax Amsterdam zum BVB.

Demnach habe der BVB die Verhandlungen mit Aning, die die RN als "langwierig" bezeichnen, zu einem Abschluss gebracht und eine Einigung über einen Vierjahresvertrag erzielt.

Aning soll in der U23 in der 3. Liga für die Borussia auflaufen, aufgrund seines Alters könnte er auch noch in der U19 kicken.

Dortmund zahlt für den Linksverteidiger eine Ausbildungsentschädigung. Aning könnte schon am kommenden Wochenende erstmals mit der zweiten Mannschaft trainieren.

Bereits im Januar war Aning in Dortmund zugegen, um sich das Trainingsgelände in Brackel anzuschauen. Ajax hätte den auslaufenden Vertrag mit dem Eigengewächs gerne verlängert, schaut nun jedoch wie schon bei Julian Rijkhoff, der sich im Januar 2021 für Dortmunds U17 entschied und mittlerweile in der U19 spielt, in die Röhre.

Aning wurde in Amsterdam geboren und kickt seit 2012 in der Ajax-Jugend. In der vergangenen Spielzeit kam der Abwehrmann, der aktueller U18-Auswahlspieler der Niederlande ist, auf 23 Pflichtspiele (zwei Assists). In der Youth League traf er bereits zweimal auf den BVB.