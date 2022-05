Die Bundesliga-Saison 2021/22 steht kurz vor dem Abschluss. Und wann beginnt dann die Spielzeit 2022/23? Hier gibt es die Antwort.

33 Spieltage sind absolviert, ein einziges Wochenende steht in der Bundesliga-Saison 2021/22 also noch aus. Ausgetragen wird der 34. Spieltag mit seinen neun Begegnungen komplett am Samstag, den 14. Mai ab 15.30 Uhr.

Rund zwei Stunden später wird es das dann mit einer weiteren Spielzeit wieder mal gewesen sein - und nach der durch den FC Bayern München gewonnenen Meisterschaft dementsprechend feststehen, wer sich für die europäischen Wettbewerbe qualifiziert, wer sich im Abstiegskampf retten kann und wer in die Relegation geht.

Bundesliga: Wann beginnt die Saison 2022/23?

Spätestens danach wird vermehrt die Frage aufkommen: Wann beginnt dann eigentlich die Saison 2022/23? Erst recht, weil man ja weiß, dass die Weltmeisterschaft dieses Jahr nicht wie gewohnt im Sommer, sondern ausnahmsweise im Winter ausgetragen wird. Grund dafür ist der Schauplatz Katar mit seinen im Sommer viel zu hohen Temperaturen.

© getty Die Trophäe zum Gewinn der deutschen Meisterschaft.

Wann es in der höchsten deutschen Spielklasse wieder losgeht, steht bereits fest: Das Eröffnungsspiel ist für den 5. August angesetzt, ein Freitag. Ein unüblich früher Auftakt in eine Bundesliga-Saison, in der Tat hat das aber eben mit der erwähnten Unterbrechung durch die WM zu tun. Diese wird rund zwei Monate andauern.

Der letzte Spieltag der Bundesliga (15) im Jahr 2022 wird vom 11. bis zum 13. November ausgetragen. Im Anschluss an die WM geht es in die Winterpause, die Bundesliga startet dann wieder am 20. Januar 2023. Interessant zu wissen ist auch: Der 34. Und damit letzte Spieltag der Bundesliga-Saison 2022/23 ist für Samstag, 27. Mai 2023, terminiert.

Ob der FC Bayern München spätestens an diesem Tag erneut den Thron der Bundesliga besteigen wird? Die Mannschaft von Julian Nagelsmann hat dem Klub am 23. April die zehnte Meisterschaft in Folge beschert, wird diese Serie jetzt sicherlich unbedingt fortsetzen wollen.

Bundesliga: Wann beginnt die Saison 2022/23? Die wichtigsten Eckdaten

Hier nochmals die erst einmal relevantesten Termine der kommenden Bundesliga-Saison im Überblick. Die Weltmeisterschaft in Katar findet vom 21. November bis 18. Dezember statt.