Erkenntnisse zum Relegationshinspiel: HSV reif für die Bundesliga - Herthas Heldenfußball fehlen Helden

Der Hamburger SV gewinnt bei Hertha BSC mit 1:0. Felix Magath zeigt sich dennoch zufrieden - doch warum eigentlich? Während sein Team Heldenfußball ohne Helden zeigt, präsentiert sich der HSV in Bundesliga-Form. Die Erkenntnisse aus dem Hinspiel der Relegation.

"Wir sind aufgetreten wie ein Bundesligist", analysierte Magath nach 90 Minuten Relegationsfußball bei Sky. Wenn er damit die Fans meinte, hatte er wohl recht. Die Kulisse mit 75.500 Zuschauerinnen und Zuschauern, darunter auch um die 20.000 HSV-Fans, war sogar Champions-League-reif. Die Leistung der Herthaner auf dem Platz hatte mit der Bundesliga allerdings nicht viel zu tun.

Es ist geradezu ein Euphemismus, diesem Team erstklassigen Fußball zu unterstellen. Die Alte Dame wirkte altbacken, wie aus der Zeit gefallen und schien selbst keine konkrete Idee zu haben, wie sie ein Tor erzielen kann.

Hamburg wirkte dagegen modern, frisch, jung und vor allem vorbereitet. "Mit Leidenschaft und Kampf, zurück zu altem Glanz", stand es in der Choreografie der Gästefans vor Anpfiff geschrieben. Von altem Glanz ist der HSV zwar noch weit entfernt, doch der Sieg in Berlin ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung.

"Ein Ball rutschte ab, senkte sich ins Tor und das war der Unterschied heute Abend", sagte Magath, als wäre es ein Duell auf Augenhöhe gewesen. Doch die Unterschiede waren auf viel mehr Ebenen zu erkennen. Und das sollte sich Hertha so langsam eingestehen.

Noten zur Relegation: Hertha-Debütant geht unter - HSV-Kapitän glänzt © imago images 1/30 Zurück zu altem Glanz? Der Hamburger SV schlägt Hertha BSC auswärts mit 1:0 und verschafft sich fürs Rückspiel der Relegation eine gute Ausgangssituation. Wer überzeugt hat und wer nicht, erfahrt Ihr in unserer Einzelkritik. © imago images 2/30 Hertha BSC – OLIVER CHRISTENSEN: Hatte wenig zu tun, im Aufbauspiel kam gerade mal jeder vierte Ball an, wofür er aber wenig konnte. Die Mitspieler machten kaum Angebote. Sah beim Gegentor sehr unglücklich aus. Note: 4. © imago images 3/30 PETER PEKARIK: Mit vielen Laufwegen, forderte viele Bälle auf dem rechten Flügel und versuchte, sich ins Offensivspiel einzuschalten. Wurde dennoch oft wegen der langen Bälle ignoriert und blieb so unauffällig. Note: 3,5. © imago images 4/30 DEDRYCK BOYATA: Gegen den Ball stabil, Passspiel maximal solide. Wichtigster Defensivspieler der Hertha, weil er die Flanken des HSV meist souverän verteidigte. Tat sich dennoch schwer damit, Tempo reinzubringen. Note: 2,5. © imago images 5/30 MARC-OLIVER KEMPF: Fiel neben dem starken Boyata etwas ab, verlor einige Zweikämpfe und auch hin und wieder den Kontakt zum Gegenspieler. Im Aufbauspiel allenfalls durchschnittlich. Note: 4,5. © imago images 6/30 MARVIN PLATTENHARDT: Ähnliches Schicksal wie Pekarik. Sehr bemüht, sehr aktiv, machte prinzipiell keine Fehler und brachte die eine oder andere gefährliche Flanke. Dennoch nicht gut genug eingebunden. Note: 3,5. © imago images 7/30 LUCAS TOUSART: Vor allem als Zweikämpfer gefordert und da durchaus erfolgreich. Mit dem Ball hingegen kaum zu sehen, da Hertha das Mittelfeld immer wieder überbrückte. Note: 3,5. © imago images 8/30 NIKLAS STARK: Auch seine Aufgabe war es vor allem, Bälle zu gewinnen. Ihm gelang das aber deutlich schlechter als Tousart. Brachte zudem kaum Pässe an seine Mitspieler (unter 50 Prozent Passquote). Note: 5. © imago images 9/30 MAXIMILIAN MITTELSTÄDT: Musste viele Defensivzweikämpfe führen, gewann davon nur rund ein Drittel. Deutlich präsenter als Serdar und in mehr Angriffen involviert. Trotzdem viel zu zahnlos. Note: 4. © imago images 10/30 SUAT SERDAR: Im Pressing immer einen Schritt zu spät, offensiv ohne Punch. Über seine Seite entstand kaum Gefahr. Zu viele Ballverluste, zu wenig sinnvolle Aktionen. Note: 5. © imago images 11/30 LUCA WOLLSCHLÄGER: 12 Ballkontakte, 50 Prozent Passquote, kein gewonnener Bodenzweikampf, Auswechslung zur Pause – für den Startelf-Debütanten war das eine Nummer zu groß. Auch weil Hertha vorne kaum stattfand. Note: 5. © imago images 12/30 ISHAK BELFODIL: Bester Offensivspieler der Hertha. Erzielte ein Tor aus knapper Abseitsposition (44.). Sichere Anspielstation, versuchte, Druck aufs gegnerische Tor auszuüben, scheiterte aber an fehlender Unterstützung. Note: 3. © imago images 13/30 STEVAN JOVETIC: Kam zur Pause. Belebte die Offensive der Hertha etwas. Ließ sich ins Mittelfeld zurückfallen, unterstützte aber auch Belfodil besser als Wollschläger. Trotzdem glücklos in seinen Aktionen. Note: 3,5. © imago images 14/30 MARCO RICHTER: Kam in der 70. für Serdar. Ohne Bewertung. © imago images 15/30 LINUS GECHTER: Kam in der 70. für den wenig starken Stark. Ohne Bewertung. © imago images 16/30 MYZIANE MAOLIDA: Kam nach 80 Minuten für Belfodil. Ohne Bewertung. © imago images 17/30 HAMBURGER SV - DANIEL HEUER FERNANDES: Leichte Unsicherheit bei einer Ecke (19.), blieb aber ohne Konsequenzen. Hatte ansonsten eher wenig zu tun. Versuchte sich auch oft ins Aufbauspiel zu integrieren. Klärte gut gegen Belofidil. Note: 3. © imago images 18/30 MORITZ HEYER: Starker Ballgewinn sorgt für die erste HSV-Mini-Chance (22.). Insgesamt sehr gute Zweikampfwerte. Er führte die meisten für sein Team und gewann auch die meisten. Ein weiteres Zahnrad in der guten Verteidigung. Note: 2,5. © imago images 19/30 MARIO VUSKOVIC: Mit einer starken Grätsche gegen Tousart. Sein Freistoß aus aussichtsreicher Position landete nur in der Mauer (50.). Hinter Schonlau die zweitmeisten klärenden Aktionen. Note: 2,5. © imago images 20/30 SEBASTIAN SCHONLAU: Die Abwehr des HSV war heute zu stark für die Hertha. Der Abwehrchef war Schonlau. Die meisten klärenden Aktionen. Gute Partie des Kapitäns. Löste entscheidend das Abseits in der 44. Minute aus. Note 2. © imago images 21/30 MIRO MUHEIM: Der erste Torschuss der Gäste gehörte ihm. Allerdings ungefährlich aus 18 Metern (23.). Versuchte viele lange Bälle, die aber eher selten ankamen. Starker Doppelpass mit Reis vor dem 1:0. Die meisten Ballkontakte beim HSV. Note: 2,5. © imago images 22/30 JONAS MEFFERT: Schwache Passquote für den Mittelfeldspieler. Schaffte es nicht, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Immerhin leistete er sich keine Fehler und war dadurch kein negativer Faktor. Note: 4. © imago images 23/30 LUDOVIT REIS: Rutschte gegen Boyata weg (52.). Seine Verunglückte Flanke nach schönem Doppelpass segelte ins Tor zum 1:0. Nach seinem Tor mit deutlich mehr Selbstvertrauen und scheiterte in der 87. aus der Distanz. Note: 3. © imago images 24/30 SONNY KITTEL: Bemüht, aber eher erfolglos. Gefährliche Flanke wird gerade noch so von Kempf geklärt. Sein Torschuss ging knapp am Pfosten vorbei. Dafür aber vor allem in der zweiten Hälfte deutlich aktiver und mit vielen Pässe in die Tiefe. Note: 3. © imago images 25/30 BAKERY JATTA: Musste oft (zu) langen Bällen hinterherjagen. Kämpfte viel hinten mit und gewann jeden seiner vier Zweikämpfe. Versuchte auch vorne viel. Hatte die meisten Flanken der Hamburger. Allerdings sehr oft zu ungenau. Note: 3. © imago images 26/30 ROBERT GLATZEL: Ständige Gefahr. Holte fast einen Elfer raus (32.). Köpft nach guter Flanke nur ins Außennetz. Wurde viel zugestellt und musste sehr körperlich spielen. Was ihm aber gut lag. Mit vier Fouls aber nicht immer legal. Note: 3. © imago images 27/30 MAXIMILIAN ROHR: Sehr bemüht, aber kein Durchkommen gegen die solide Abwehr der Hertha. Sein Handspiel verhinderte einen möglichen Elfmeter (32.). Verlor auch elfmal den Ball. Wurde direkt nach dem Tor ausgewechselt. Note: 4. © imago images 28/30 JOSHA VAGNOMAN: Brachte nach seiner Einwechslung Schwung in das Spiel der Hamburger. Schöner Pass auf Glatzel konnte dieser nicht verwerten. Note: 3,5. © imago images 29/30 MIKKEL KAUFMANN: Kam in der 74. Minute für den angeschlagenen Jatta. Konnte sich aber nicht mehr entscheidend in Szene setzen. Ohne Bewertung. © imago images 30/30 JAN GYAMERAH: Kam in der 90 Minute für Kittel und durfte noch auf dem Platz mitjubeln. Ohne Bewertung.

Hertha BSC: Für Heldenfußball braucht es Helden

Der Trainer gab sich nach der enttäuschenden Leistung seines Teams wie ein Boxer, der sich die deutliche Niederlage nach Punkten nach dem Kampf nicht eingestehen will. Auf Verdacht jubeln, sich selbst positiv zureden und hoffen, dass die Punktrichter sich davon irgendwie überzeugen lassen.

Er wirkte bei dem Versuch jedoch eher hilflos. "Wir werden ab morgen daran arbeiten, dass wir am Montag hoffentlich noch besser spielen", sagte Magath. Noch besser? Es wäre ja ein erster Schritt, würden die Berliner zumindest mal gut spielen. Oder mit Konzept. Der Noch-Bundesligist verteidigte von Anfang an tief. Will man dem Spiel der Blau-Weißen eine Idee unterstellen, so war diese wohl komplett auf Zweikämpfe ausgelegt.

Im Mittelfeld wurde durchaus aggressiv verteidigt. In vielen Phasen gelang es Hertha auch, Hamburg vom eigenen Tor fernzuhalten. Keinesfalls aber ausreichend. Zumal es im Spielaufbau nur ein Motto gab: Hoch und weit. Fast jeder fünfte Ball flog lang nach vorn. Auch in der Offensive versuchte man es vor allem über Flanken. Abnehmer gab es jedoch bei beiden Stilmitteln nur selten. Für Heldenfußball braucht es Helden. Diese hat Hertha aber nicht.

Felix Magath: Ohne Offensivkonzept ins Verderben?

Und so bräuchte es mehr als hohe Bälle und heldenhafte Flügelläufe in eine Traube aus Gegenspielern. Gut erklären lässt sich das kopflose Offensivspiel der Hertha anhand des besten Angreifers: Ishak Belfodil. Der 30-Jährige hatte bis zu seiner Auswechslung (80.) 42 Ballkontakte, eine Passquote von 70,6 Prozent und nur zwei Abschlüsse. Sieben Dribblings probierte er, nur zwei waren erfolgreich.

Kurz vor der Pause erzielte er das vermeintliche Führungstor, das wegen knapper Abseitsentscheidung zurückgepfiffen wurde. Allenfalls ein durchschnittlicher Arbeitsnachweis. Doch Belfodil war viel unterwegs, machte viele Tiefenläufe und bot sich auch im Mittelfeld an. Die große Frage war nur, für wen er das machte.

Kaum eine Flanke fand den Weg zu ihm, kaum jemand unterstützte ihn im Strafraum. Ständig fand er sich im Einzelkampf gegen mehrere Hamburger wieder. Mit der Einwechslung von Stevan Jovetic (46.) wurde es etwas besser, aber auch der musste schnell feststellen, dass er auf sich alleine gestellt ist. Wenn Hertha am Ende tatsächlich absteigt, muss sich niemand darüber wundern. Diesem Team wird gern fehlende individuelle Qualität unterstellt. Von der Trainerbank kam jedoch sowohl von Magath als auch von seinen Vorgängern viel zu wenig.