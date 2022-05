Eintracht Frankfurt empfängt am 33. Spieltag der Bundesliga Borussia Mönchengladbach. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Jetzt DAZN abonnieren und damit das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach live verfolgen!

Gladbach-Trainer Adi Hütter kehrt heute mit seiner Mannschaft an seine alte Spielstätte in Frankfurt zurück, um die Eintracht herauszufordern. Das komplette Spiel am 33. Spieltag der Bundesliga bietet SPOX heute im Liveticker an.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Mit Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach treffen heute im Rahmen des 33. Bundesliga-Spieltags zwei Mannschaften, die weit hinter ihren Erwartungen liegen. Was die Europa League betrifft, können sich die Eintracht-Fans jedoch nicht beklagen. Mit dem 1:0-Sieg im Rückspiel gegen West Ham am Donnerstag machten die Hessen den Finaleinzug perfekt und stehen zum ersten Mal seit 42 Jahren wieder in einem europäischen Finale. Am 18. Mai geht es gegen die Glasgow Rangers um den Titel. Die heutige Begegnung ist zudem auch die Rückkehr von Adi Hütter an seine alte Spielstätte. In der vergangenen Saison trainierte der Österreicher noch die Frankfurter, heute steht er als Gladbach-Trainer an der Seitenlinie.

Vor Beginn: Das Duell wird um 15.30 Uhr angepfiffen. Als Spielstätte dient der Deutsche Bank Park in Frankfurt.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Spiel in der Bundesliga zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach.

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute im TV und Livestream

Das Sonntagsspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach überträgt heute der Streamingdienst DAZN. Die Vorberichte zum Spiel beginnen um 15 Uhr. Zur selben Zeit meldet sich folgendes Personal:

Moderatorin: Christina Rann

Christina Rann Kommentator: Freddy Harder

Freddy Harder Experte: Benny Lauth

Benny Lauth Reporter vor Ort: Tom Kirsten

Die Kosten für das dafür benötigte Abonnement liegen bei 29,99 Euro pro Monat und 274,99 Euro pro Jahr.

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga - Voraussichtliche Aufstellungen

Eintracht Frankfurt: Trapp - Toure, Tuta, Ndicka - Jakic, Rode - Knauff, Kostic - Hrustic, Kamada - Paciencia

Trapp - Toure, Tuta, Ndicka - Jakic, Rode - Knauff, Kostic - Hrustic, Kamada - Paciencia Borussia Mönchengladbach: Sommer - Beyer, Friedrich, Bensebaini - Lainer, Hofmann, Neuhaus, Netz - Stindl, Plea - Embolo

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle