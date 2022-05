BVB, News und Gerüchte: Interesse an Innenverteidiger-Talent aus England?

Der BVB hat mit dem Engländer Ronnie Edwards offenbar einen weiteren Innenverteidiger auf dem Zettel. Bei Sasa Kalajdzic müssen sich alle Interessenten weiterhin gedulden - und Hans-Joachim Watzke nimmt Druck von der Mannschaft. News und Gerüchte zu Borussia Dortmund findet Ihr hier.

Hier geht es zu BVB-Neuigkeiten vom Montag.

BVB, Gerücht: Interesse an England-Talent Ronnie Edwards?

Mit Niklas Süle (26) und Nico Schlotterbeck (22) hat Borussia Dortmund bereits zwei neue Innenverteidiger für die kommende Saison verpflichtet. Ein dritter Abwehrspieler steht aber offenbar auch noch auf dem Zettel der Schwarz-Gelben: Wie die Sun berichtet, hat der BVB Interesse an Ronnie Edwards.

Der 19 Jahre alte Engländer zählt zu den größten Talenten auf seiner Position und debütierte im Oktober für die U19 der Three Lions. Für seinen Klub Peterborough United kam er in der abgelaufenen Saison auf 34 Einsätze in der Championship und vier weitere in Pokalwettbewerben.

Der Abstieg von "The Posh" könnte seinen Abgang beschleunigen, Edwards' Vertrag in Peterborough läuft allerdings noch bis 2025. Zudem sind mehrere Premier-League-Klubs angeblich ebenfalls interessiert, darunter Manchester United und Tottenham Hotspurs - und aus der Bundesliga sollen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt an Edwards dran sein. Die Sun bringt eine Ablöse in Höhe von zwölf Millionen Euro ins Spiel.

BVB, News: Watzke nimmt Druck von der Mannschaft

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke hat sich am Rande des U19-Meisterfinales - der BVB gewann mit 2:1 gegen Hertha BSC - ungewohnt zurückhaltend geäußert, was die Ambitionen des BVB in der kommenden Saison angeht. "Das Mindeste ist die Champions-League-Qualifikation", sagte er zu Sky. "Aber wir müssen so einer Mannschaft jetzt auch mal die Zeit geben. Wenn sechs, sieben neue Spieler kommen, das braucht dann seine Zeit."

Zusätzlich zu den vielen Neuzugängen kommt mit Edin Terzic auch noch ein neuer bzw. alter Cheftrainer. Terzic löst Marco Rose nach nur einer Saison in Dortmund ab. "Wir haben es gemeinsam entschieden. Es fehlte auf beiden Seiten dann irgendwo ein bisschen was ..." erklärte Watzke.

Mehr Gewinn als Bayern und BVB: Überraschender BL-Finanzmeister © imago images 1/21 Die DFL hat die offiziellen Finanzkennzahlen zum Geschäftsjahresende 2021 veröffentlicht. Nicht der FC Bayern München, schon gar nicht Borussia Dortmund und auch nicht RB Leipzig haben den größten Gewinn erwirtschaftet. © getty 2/21 Für die meisten Klubs ist der Bilanzstichtag der 30.6.2021, weshalb die Zahlen sich auf die Saison 2020/21 beziehen. Bei Frankfurt, Leverkusen, Gladbach, Schalke und Stuttgart beziehen sie sich auf das Kalenderjahr 2021. © getty 3/21 Zum Geschäftsjahresende 2020 erwirtschafteten noch elf Klubs ein Minus, ein Jahr später sind es bereits 13. SPOX gibt einen Überblick über die Gewinne und Verluste der Klubs, die in der kommenden Saison Bundesliga spielen. © imago images 4/21 HERTHA BSC (Platz 18): -77.952.000 Euro – Besonders auffällig ist, dass die Berliner rund 90 Prozent ihres rohen Umsatzes (vor der Steuer) für Personalkosten verwendet haben. Rund 92 von 102 Millionen Euro fließen in das gesamte Personal. © getty 5/21 BORUSSIA DORTMUND (Platz 17): -72.810.000 Euro – Beim BVB sind die Beraterkosten im Vergleich zum Vorjahr zwar von rund 38 auf rund 32 Millionen Euro gesunken, doch damit sind sie weiterhin Spitzenreiter der Liga. © imago images 6/21 FC SCHALKE 04 (Platz 16): -18.705.000 Euro – Die Knappen konnten ihren Personalaufwand in den letzten Jahren reduzieren (aktuell rund 88 Millionen Euro). Mit einem Rohumsatz von 199 Millionen Euro stehen sie sogar auf Platz 6. © getty 7/21 1. FC KÖLN (Platz 15): -18.315.000 Euro – Christian Keller soll die Zahlen künftig durch sportlich kluges Handeln verbessern. Das geringe Eigenkapital von nur 1,5 Millionen Euro sticht beim FC ins Auge. Damit stehen sie in der Bundesliga auf Platz 14. © getty 8/21 BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH (Platz 14): -14.610.000 Euro – Die Fohlen konnten ihren Rohumsatz im Vergleich zum Vorjahr um knapp sechs Millionen Euro steigern. Unterm Strich immerhin zwei Millionen Euro weniger Verlust. © getty 9/21 1. FC UNION BERLIN (Platz 13): -11.361.000 Euro – Vier Millionen Euro mehr Verlust als im Vorjahr. Auffällig: Das Eigenkapital hat sich von -17 Millionen Euro auf -27 Millionen Euro verschlechtert. © getty 10/21 FSV MAINZ 05 (Platz 12): -10.185.000 Euro – Die Mainzer haben den viertniedrigsten Personalaufwand (48 Millionen Euro), dafür aber auch das viertniedrigste Rohergebnis beim Umsatz. © getty 11/21 EINTRACHT FRANKFURT (Platz 11): -9.913.000 Euro – Platz 5, was den rohen Umsatz anbelangt (rund 206 Millionen Euro). Dafür haben sie sehr hohe sonstige betriebliche Aufwendungen (rund 90 Millionen Euro, Platz 4). © imago images 12/21 SV WERDER BREMEN (Platz 10): -7.081.000 Euro – Hier sticht das drittniedrigste Eigenkapital heraus (-20 Millionen Euro). Ansonsten ist das Ergebnis im Ligavergleich durchschnittlich. © getty 13/21 VfL BOCHUM (Platz 9): -4.930.000 Euro – Niedrigster Rohumsatz (rund 28 Millionen Euro), niedrigste Personalkosten (rund 18 Millionen Euro), niedrigste Beraterkosten (rund 800.000 Euro) – dafür maximale Leistung und Effizienz. © imago images 14/21 VfB STUTTGART (Platz 8): -1.234.000 Euro – Beim VfB dürften sich die hohen Transfereinnahmen von rund 40 Millionen Euro bemerkbar machen. Der rohe Umsatz ist um das 1,5-fache auf 142,5 Millionen Euro angestiegen. © getty 15/21 FC AUGSBURG (Platz 7): -523.000 Euro – Beim FCA fällt der "Sonderposten für Investitionszuschüsse" (knapp 17 Millionen Euro) auf. Naheliegend ist der US-Investor, es können aber auch staatliche Zuschüsse sein, die anders verbucht wurden als bei anderen. © getty 16/21 TSG HOFFENHEIM (Platz 6): -142.000 Euro – Hoffenheim ist einer der Sonderfälle in der Bundesliga. Eigentlich erwirtschafteten sie einen Verlust von knapp 23 Millionen Euro, der durch Dietmar Hopp aber ausgeglichen wurde. © getty 17/21 VfL WOLFSBURG (Platz 4): 0 Euro – Am Mittellandkanal ist VW dafür zuständig. Den Verlust von -17,8 Millionen Euro übernimmt der Autohersteller. Übrigens würde dieser auch die Gewinne abführen - so wie Hopp im Vorjahr mit 55 Millionen Euro. © imago images 18/21 BAYER 04 LEVERKUSEN (Platz 4): 0 Euro - Hier ist es Bayer, die ein Minus von rund 13,7 Millionen Euro ausgleichen und so dafür sorgen, dass Leverkusen in der Bilanz bei 0 rauskommt. © getty 19/21 FC BAYERN MÜNCHEN (Platz 3): 1.936.000 Euro – Der rohe Umsatz sank um knapp 60, die Personalkosten stiegen um 33 Millionen Euro. Eingespart wurden sonstige betriebliche Ausgaben (fast 90 Millionen Euro weniger). © getty 20/21 RB LEIPZIG (Platz 2): 2.768.000 Euro – Wie der FCA hat Leipzig einen hoch bezifferten "Sonderposten für Investitionszuschüsse" (knapp 30 Millionen Euro). Red Bull ist als Geldgeber eine Option, auch hier wären staatliche Zuschüsse aber die andere. © getty 21/21 SC FREIBURG (Platz 1): 9.777.000 Millionen Euro – Die nachhaltige Arbeit des SC spiegelt sich auch in den Zahlen wider. Mit dem fünftniedrigsten Personalaufwand (rund 53,5 Millionen Euro) sind sie erfolgreicher als der Großteil der restlichen Klubs.

BVB, News: Kalajdzic will sich mit Entscheidung Zeit lassen

Stürmer Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart wird den Klub im Sommer womöglich verlassen. Vor allem dem FC Bayern München wird Interesse am 24-Jährigen nachgesagt, aber auch der BVB wird als möglicher neuer Klub gehandelt, schließlich ist dort mit Erling Haaland der bisherige Stoßstürmer verkauft worden.

Der Wiener wird sich mit seiner Entscheidung allerdings Zeit lassen, betonte er am Rande der österreichischen Nationalmannschaft am Montag: "Es wird keinen Schnellschuss geben." Das Gehalt sei zudem nicht entscheidend: "Es geht darum, das Bestmögliche für mich zu finden."

Auch ein Verbleib in Stuttgart ist offenbar möglich, auch wenn die dortigen Verantwortlichen damit nicht rechnen. "Es ist nichts ausgeschlossen, ich bin für alles offen", sagte Kalajdzic. "Ich weiß nicht, wohin die Reise geht. Es laufen viele Dinge im Hintergrund." Ist am BVB-Interesse etwas dran? "Ich habe schon bei der Admira gesagt, dass ich es hasse zu spekulieren. Dann kommt eine Verletzung und du kannst alles wegschmeißen."

Die Abschlusstabelle der Bundesliga-Saison 2021/22