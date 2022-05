Montagsspiel in der Bundesliga! Am heutigen Tag findet die Partie zwischen Bayer Leverkusen und RB Leipzig statt. Hier könnt Ihr das gesamte Match im Liveticker verfolgen.

Ein Montagsspiel in der Bundesliga? Das hat es in der Tat schon länger nicht mehr gegeben. Aufgrund des Feiertags am Sonntag (1. Mai), ist es nun aber wieder soweit. Das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Können sich die Leverkusener heute für die Pleite im Hinspiel revanchieren? Mit 5:2 musste sich die Seoane-Elf im Dezember des vergangenen Jahres geschlagen geben. Nach einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung brachen die Westfalen gänzlich in sich zusammen. Nur acht Minuten brauchten die Hessen dann, um den Rückstand zu eliminieren. In der zweiten Hälfte genügte erneut eine knappe viertel Stunde, um eine offene Partie in einen Kantersieg zu verwandeln.

Vor Beginn: Ausgetragen wird die Partie in der BayArena zu Leverkusen. Der Spielbeginn wurde auf 20.30 Uhr angesetzt.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt.

Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Leverkusen: Hradecky - Kossounou, Tah, Tapsoba, Hincapie - C. Aranguiz, Andrich - Diaby, Azmoun, Paulinho - Schick

Hradecky - Kossounou, Tah, Tapsoba, Hincapie - C. Aranguiz, Andrich - Diaby, Azmoun, Paulinho - Schick Frankfurt: Trapp - Tuta, Hasebe, Ndicka - Chandler, Jakic, Sow, Kostic - Hauge, Hrustic - Ache

Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute im Liveticker - Übertragung im TV und Livestream

