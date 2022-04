Die TSG Hoffenheim empfängt in der Bundesliga die SpVgg Greuther Fürth. Parallel dazu gastiert die Eintracht aus Frankfurt bei Union Berlin (JETZT im LIVETICKER). Das Spiel wird bei SPOX im Liveticker angeboten.

TSG Hoffenheim vs. SpVgg Greuther Fürth - Anpfiff: 17.30 Uhr Tore / Aufstellung TSG Hoffenheim Baumann - Posch, Vogt, C. Richards - Kaderabek, Raum, Samassekou, Baumgartner, Kramaric - Bebou, Dabbur Aufstellung SpVgg Greuther Fürth Linde - Griesbeck, M. Bauer, Viergever - Tillman, Raschl, Green, L. Itter, Nielsen - Leweling, Hrgota Gelbe Karten /

TSG Hoffenheim vs. Greuther Fürth: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Fürther werden sich nach einer Saison Bundesliga höchstwahrscheinlich wieder nach unten verabschieden müssen. Zehn Punkte liegen bereits zwischen dem Tabellenletzten und dem Vorletzten Arminia Bielefeld, fünf Spiele gibt es noch zu spielen. Da müssen einige Siege her, um noch Chancen auf den Klassenerhalt zu haben. Die TSG hingegen kämpft noch um die Europa-Plätze. Aktuell ist man knapp dahinter. Nach drei Niederlagen in Serie soll heute endlich wieder ein Sieg her.

Vor Beginn: Anpfiff in der PreZero-Arena ist um 17.30 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Bundesligaspiel am 30. Spieltag zwischen der TSG Hoffenheim und der SpVgg Greuther Fürth.

TSG Hoffenheim vs. Greuther Fürth: Bundesliga heute im TV und Livestream

DAZN überträgt das Spiel zwischen der TSG Hoffenheim und Greuther Fürth heute live und in voller Länge, da die Sonntagsspiele allesamt vom Streamingdienst angeboten werden. Um 17 Uhr geht die Übertragung los. Folgendes Personal wird dafür eingesetzt:

TSG Hoffenheim vs. Greuther Fürth: Bundesliga - Offizielle Aufstellungen

