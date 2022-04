In der letzten Partie des 31. Bundesliga-Spieltages stehen sich Hertha BSC und der VfB Stuttgart gegenüber. Wir begleiten das Abstiegskampf-Duell im Liveticker.

Kurz vor Saisonende kommt es in der Hauptstadt zu einem wohl wegweisenden Duell im Bundesliga-Abstiegskampf. Mit der Hertha und dem VfB Stuttgart treffen heute der Tabellenfünfzehnte und der -sechzehnte aufeinander. Wer sich durchsetzen kann, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Hier klicken für den Refresh der Seite.

Hertha BSC vs. VfB Stuttgart: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Beim VfB Stuttgart stehen mit Endo, Mangala, Ito und Karazor einige Leistungsträger vor dem Comeback. Die Hauptstädter hingegen müssen weiterhin auf Schwolow (Sehnenverletzung im Oberschenkel), Jovetic (Muskelfaserris im Oberschenkel) und Richter (Gelbsperre) verzichten.

Vor Beginn: Ausgetragen wird die Partie im Berliner Olympiastadion. Der Spielbeginn ist für 17.30 Uhr vorgesehen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Hertha BSC vs. VfB Stuttgart.

© getty Kein Sieger im Hinspiel: Im Dezember letzten Jahres trennten sich beide Teams 2:2.

Hertha BSC vs. VfB Stuttgart: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Hertha BSC: Lotka - Pekarik, Boyata, Kempf, Plattenhardt - Ascacibar, Tousart - S. Serdar, K.-P. Boateng, Mittelstädt - Selke

Lotka - Pekarik, Boyata, Kempf, Plattenhardt - Ascacibar, Tousart - S. Serdar, K.-P. Boateng, Mittelstädt - Selke VfB Stuttgart: F. Müller - P. Stenzel, Mavropanos, Anton, Sosa - Karazor - W. Endo, Führich - Tiago Tomas, Marmoush - Kalajdzic

Hertha BSC vs. VfB Stuttgart: Bundesliga heute im Liveticker - Übertragung im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte des Spiels liegen in exklusiver Hand des Streamingdienstes DAZN. Wer sich die Partie also im Livestream anschauen möchte, benötigt das entsprechende Abonnement. Ein solches ist derzeit zu einem Preis von 29,99 € pro Monat zu haben. Neben den Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga, seht Ihr damit auch eine Vielzahl an Partien der Champions League, der NBA und sogar der NFL.

Hier findet Ihr alle weiteren Infos zur Mitgliedschaft.

Artikel und Videos zum Thema Die Bundesliga freitags und sonntags exklusiv live auf DAZN - jetzt anmelden!

Hertha BSC vs. VfB Stuttgart: Bundesliga heute im Liveticker - Die Tabelle am Sonntag des 31. Spieltages