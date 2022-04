SPOX-Voting - FC Bayern München gegen BVB: Wer gewinnt das Topspiel?

Der FC Bayern München kann am Samstag ausgerechnet gegen Borussia Dortmund die zehnte Meisterschaft in Serie perfekt machen. Wir wollen von Euch wissen, wer das Topspiel gewinnt.

Die Begegnung in der Münchner Allianz Arena steigt am 23. April um 18.30 Uhr (hier geht's zum Liveticker). Gegen 20.15 Uhr herrscht dann Gewissheit, ob die Bayern auch im zehnten Jahr hintereinander die Meisterschale in Empfang nehmen dürfen.

Vier Spieltage vor Schluss hat der deutsche Rekordmeister neun Punkte Vorsprung auf den BVB. Bei einem Unentschieden oder einem Sieg Dortmunds wird die Entscheidung für mindestens ein Spiel vertragt. Bei einem Triumph über die Münchner würde der Rückstand nur noch sechs Punkte betragen, die Meisterschaft wäre zumindest wieder etwas offener.

Die Bayern sind nach dem Aus in der Champions League in keinem Pokalwettbewerb mehr vertreten, es bleibt also nur noch der Meistertitel.

Statistisch gesehen spricht auch viel dafür, dass der FCB den Sack schon am Samstag zumachen wird. Von den letzten zehn Aufeinandertreffen beider Klubs mussten sich die Schwarz-Gelben ganze neunmal geschlagen geben. Zuletzt gewann der BVB im November 2018.

