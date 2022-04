FC Bayern München gegen BVB: Ausfälle, Kader, Personal, Voraussichtliche Aufstellung

Am bevorstehenden Wochenende, dem 31. Spieltag der Bundesliga, stehen sich der FC Bayern München und Borussia Dortmund zum deutschen Clasico gegenüber. SPOX blickt deshalb auf die Personalsituation des FC Bayern und liefert Informationen zu folgenden Punkten: Ausfälle, Kader, Personal, Voraussichtliche Aufstellung.

Der FC Bayern München kann im Klassiker gegen Borussia Dortmund am 31. Spieltag der Bundesliga die zehnte Meisterschaft in Folge perfekt machen. Vier Runden vor Schluss führt der Rekordmeister die Tabelle mit neun Punkten auf den BVB an. Mit einem Sieg wären die Bayern bis zum Saisonende uneinholbar auf Rang eins.

Das Duell der beiden Rivalen findet am Samstag, den 23. April, in der Münchner Allianz Arena statt. Es ist das letzte von sechs Bundesliga-Partien an diesem Tag, der Anstoß erfolgt um 18.30 Uhr.

Die Begegnung in der Hinrunde konnte der FC Bayern auswärts in Dortmund mit 3:2 für sich entscheiden. Damals waren es zweimal Robert Lewandowski und einmal Kingsley Coman, die für den FCB trafen, aufseiten der Schwarz-Gelben sorgten Julian Brandt und Erling Haaland für die Tore.

Im Folgenden erklärt Euch SPOX die Personalsituation beim FC Bayern, listet die Ausfälle auf und zeigt, wie die Aufstellung für das Topspiel am Wochenende aussehen könnte.

FC Bayern München gegen BVB: Ausfälle, Kader, Personal

Im Vergleich zum 3:0-Sieg gegen Arminia Bielefeld am vergangenen Sonntag kehren gegen Borussia Dortmund einige angeschlagene Spieler wieder zurück in den Kader. Lucas Hernandez war im Champions-League-Rückspiel gegen den FC Villarreal ausgewechselt worden und verpasste darauf das Spiel gegen die Arminia aufgrund einer Oberschenkelverletzung. Nun soll der Innenverteidiger wieder fit genug sein, er trainierte am Mittwoch wieder mit. Ähnliches gilt auch für Niklas Süle (grippaler Infekt) und Kingsley Coman (muskuläre Probleme). Beide sind wieder im Training und im Kader des FC Bayern zu erwarten.

Hingegen nichts wird es aller Voraussicht nach mit einem Einsatz von Corentin Tolisso, der nach seiner Verletzung im Spiel gegen die SpVgg Greuther Fürth (Muskelfaserriss) noch einige Wochen pausieren muss. Bouna Sarr absolvierte ein Lauftraining, für ihn es jedoch wohl ebenfalls noch zu früh. Eric Maxim Choupo-Moting und Chris Richards fehlten zudem am Mittwoch im Training.

FC Bayern München gegen BVB: Voraussichtliche Aufstellung

Mit Blick auf die Kader- und Verletztensituation kann Trainer Julian Nagelsmann gegen den BVB also fast aus dem Vollen schöpfen, von den üblichen Stammspielern fällt nämlich keiner aus, deshalb werden die Müncher wohl im 4-2-3-1-System auflaufen.

FC Bayern München: Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

© getty Lucas Hernandez und Kingsley Coman sind offenbar wieder fit genug für das Spiel gegen Borussia Dortmund.

FC Bayern München gegen BVB: Die vergangenen fünf Aufeinandertreffen

Die Bilanz der vergangenen Klassiker-Duelle spricht eine deutliche Sprache: Der FC Bayern München gewann alle fünf der abgelaufenen fünf Aufeinandertreffen mit dem Rivalen aus Dortmund.

Wettbewerb Datum Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis Bundesliga 04.12.2021 Borussia Dortmund Bayern München 2:3 Supercup 17.08.2021 Borussia Dortmund Bayern München 1:3 Bundesliga 06.03.2021 Bayern München Borussia Dortmund 4:2 Bundesliga 07.11.2020 Borussia Dortmund Bayern München 2:3 Supercup 30.09.2020 Bayern München Borussia Dortmund 3:2

