Gespannt blickt Fußball-Deutschland dieser Tage auf die Spiele des DFB-Pokals. Doch wusstet Ihr, dass der Ausgang des Wettbewerbs auch dem Tabellensiebten der Bundesliga zugute kommen kann? SPOX klärt auf.

Während in der ersten Fußball-Bundesliga lediglich sechs Tickets für die internationalen Wettbewerbe vergeben werden, kann der Ausgang des DFB-Pokals noch einer siebten Mannschaft diesen Weg ebnen. Doch wie genau ist das möglich und welche Teams könnten theoretisch davon profitieren? SPOX liefert Euch alle Antworten.

DFB-Pokal macht's möglich! So spielen nächste Saison sieben Bundesligisten international

Was in den vergangenen Jahren galt, ist auch in dieser Saison wieder anzuwenden: Der Gewinner des DFB-Pokals erhält in der Spielzeit 2022/23 einen sicheren Platz in der Gruppenphase der UEFA Europa League. Doch was geschieht, wenn sich dieses Team bereits aufgrund seiner Bundesliga-Platzierung für den Wettbewerb qualifiziert hat?

In diesem Fall erhält ein weiteres Team, und zwar der Bundesliga-Siebte ein internationales Ticket. Angenommen also der SC Freiburg beendet die Bundesliga-Saison auf dem fünften Platz und gewinnt gleichzeitig den DFB-Pokal. Dies würde zur Folge haben, dass neben den Breisgauern auch der sechste Tabellenrang in die Europa League einzieht. Rang Nummer sieben erhält daraufhin den Zuschlag für die Conference League.

Gleiches gilt übrigens auch für den Fall, dass der Pokalsieger die Bundesliga auf dem sechsten Rang oder sogar innerhalb der Top 4, also auf einem der Champions League-Plätze beendet. Zur Veranschaulichung des Sachverhalts seht Ihr im folgenden noch einmal auf einen Blick, welche Bundesliga-Platzierung welchen internationalen Platz zur Folge haben wird.

Plätze 1-4: Champions League

Champions League Plätze 5 & 6: Europa League

Europa League Platz 7: Conference League

Schlotterbeck der Nächste? Freiburgs große Exportschlager © getty 1/32 Der SC Freiburg gilt als einer der besten Ausbildungsvereine in Deutschland. Aktuelle Beispiele gefällig? Mit Matthias Ginter und Nico Schlotterbeck sind im kommenden Sommer zwei beim SC ausgebildete Spieler auf dem Markt. © imago images 2/32 Schlotterbeck durchlief die Akademie im Breisgau seit der U19 und wechselte 2020 auf Leihbasis zu Union Berlin. In Freiburg reifte er schließlich zum Nationalspieler. Sein Marktwert wird auf rund 30 Millionen Euro geschätzt. © getty 3/32 Angeblich hat er sich schon entschieden, zum BVB zu wechseln. Gut möglich, dass er dann zum teuersten Abgang der Klubgeschichte wird. Wir lassen ein paar der besten Exportschlager des SC seit 2000 für Euch aufleben. © imago images 4/32 JONATHAN SCHMID: 2015/16 - 3,5 Millionen Euro (TSG Hoffenheim) © getty 5/32 Schmid wurde 2009 von Offenburgs U19 nach Freiburg geholt. Dort debütierte er 2011 für die Profis. 2015 erfolgte dann der Wechsel zur TSG Hoffenheim, ehe der Franzose 2019 aus Augsburg für vier Millionen Euro zurückkehrte. © imago images 6/32 LUCA WALDSCHMIDT: 2020/21 – 15 Millionen Euro (Benfica) © imago images 7/32 Kein Freiburger Jung‘, aber einer, der viel Geld einbrachte. 2018 zahlte der SC fünf Millionen Euro für ihn an den HSV. 2021 kehrte Waldschmidt schon wieder in die Bundesliga zurück. Aktuell spielt er beim VfL Wolfsburg. © getty 8/32 PAPISS DEMBA CISSE: 2011/12 – 12 Millionen Euro (Newcastle United) © imago images 9/32 Nur 1,5 Millionen Euro zahlte Freiburg 2010 für den Angreifer, zwei Jahre später ging er für ein Vielfaches auf die Insel. Für die Breisgauer traf Cisse in 67 Einsätzen 39-mal. Danach ging es für ihn bergab. Auf dem Höhepunkt verkauft? © imago images 10/32 ROBIN KOCH: 2020/21 – 13 Millionen Euro (Leeds United) © imago images / Laci Perenyi 11/32 Ein weiterer Spieler, den Freiburg für wenig Geld ein- und für sehr viel Geld verkaufte. 2017 kam Koch für 3,5 Millionen Euro aus Kaiserslautern. Bei seinem Wechsel nach England spülte er fast zehn Millionen Euro mehr in die Kassen. © imago images 12/32 DANIEL CALIGIURI: 2013/14 – 4,5 Millionen Euro (VfL Wolfsburg) © getty 13/32 Der Mittelfeldspieler durchlief von der U19 an alle Nachwuchsteams des SC. Dreieinhalb Jahre lang spielte er für die Profis, dann ging es nach Wolfsburg, später zu Schalke und jetzt spielt er für den FC Augsburg. © imago images 14/32 ÖMER TOPRAK: 2011/12 - 3 Millionen Euro (Bayer 04 Leverkusen) © getty 15/32 Toprak kam 2005 in die U17 des SC Freiburg, debütierte 2008 für die Profis und wechselte anschließend 2011 für recht kleines Geld nach Leverkusen. Später kaufte ihn der BVB für 12 Millionen Euro. Heute spielt der 32-Jährige in Bremen. © imago images 16/32 ALEXANDER SCHWOLOW: 2020/21 – 7 Millionen Euro (Hertha BSC) © imago images / Revierfoto 17/32 Einer der vielen Freiburger, die lange im Jugendbereich spielten und später für viel Geld wechselten. Immerhin: Knapp fünf Jahre spielte der Torwart für die Profis, ehe es in die Hauptstadt ging. © getty 18/32 MAXIMILIAN PHILIPP: 2017/18 – 20 Millionen Euro (Borussia Dortmund) © getty 19/32 Philipp ist nicht der Rekordtransfer des Klubs, aber nah dran. Auch er ist ein großer Erfolg der Scoutingabteilung. 2017 wechselte er auf dem bisherigen Höhepunkt seiner Karriere zum BVB und brachte dem SC eine ordentliche Summe. © imago images 20/32 CAGLAR SÖYÜNCÜ: 2018/19 – 21,1 Millionen Euro (Leicester City) © imago images 21/32 Er avancierte damals direkt zum Rekordtransfer. Allerdings mit großem Aber: Freiburg verpflichtete den Türken 2016 für 2,5 Millionen Euro von Altinordu, das beim Leicester-Transfer aber 25 % der Ablöse erhielt. © imago images 22/32 ROMAN BÜRKI: 2015/16 - 3,5 Millionen Euro (Borussia Dortmund) © getty 23/32 Bürki spielte nur eine Saison beim SC Freiburg. Die 1,8 Millionen Euro, die die Breisgauer für ihn zahlten, konnten sie beim Verkauf allerdings beinahe verdoppeln. Für den BVB dennoch ein Schnäppchen. Der Schweizer war lange Stammtorhüter. © imago images 24/32 MAX KRUSE: 2013/14 – 2,5 Millionen Euro (Borussia Mönchengladbach) © imago images 25/32 Der Wandervogel kam 2012 für rund 500.000 Euro vom FC St. Pauli, spielte eine Saison für Freiburg und ging dann für 2,5 Millionen Euro zu Gladbach. Etwas ärgerlich: Den Fohlen brachte er 2015 gleich 12 Millionen Euro ein. © imago images 26/32 OLIVER BAUMANN: 2014/15 - 5,5 Millionen Euro (TSG Hoffenheim) © getty 27/32 Aber jetzt mal wieder zu jemandem, der aus der eigenen Jugend kam. Baumann wechselte im Alter von zehn Jahren nach Freiburg, spielte dort also seit 2000. 2009 debütierte er für die Profis, 2014 dann der Wechsel nach Hoffenheim. © imago images 28/32 SEBASTIAN KEHL: 2001/2002 – 3,2 Millionen Euro (Borussia Dortmund) © imago images 29/32 In unserer Liste steckt so viel Neuzeit, dass wir sie Streich-Liste nennen könnten. Deshalb mal ein Blick weiter zurück: Kehl war seinerzeit einer der gefragtesten Spieler, wechselte dann für „nur“ 3,2 Millionen Euro nach Dortmund. © imago images 30/32 MATTHIAS GINTER: 2014/15 – 10 Millionen Euro (Borussia Dortmund) © getty 31/32 Mehr brachte Ginter ein, der 2014 ebenfalls nach Dortmund wechselte – und noch mit Kehl zusammenspielte. Der Rio-Weltmeister wird in diesem Sommer erneut wechseln. Nicht zurück nach Freiburg. © getty 32/32 In einem Interview mit Sport1 hatte Ginter aber bezüglich einer Rückkehr gegen Karriereende gesagt: "Freiburg ist unsere Heimat und diese Gedanken sind immer im Hinterkopf." Sein Lebensmittelpunkt nach der Karriere liege auf jeden Fall im Breisgau.

Übrigens: Insofern die Frankfurter Eintracht die Europa League in diesem Jahr gewinnen sollte, würden wir im kommenden Jahr sogar acht deutsche Mannschaften in Europa zu sehen bekommen.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 31. Spieltag

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 30 89:29 60 72 2. Borussia Dortmund 30 76:43 33 63 3. RB Leipzig 30 65:31 34 54 4. Bayer Leverkusen 30 68:43 25 52 5. Freiburg 30 49:34 15 51 6. Union Berlin 30 40:39 1 47 7. Köln 30 44:44 0 46 8. Hoffenheim 30 50:45 5 45 9. Mainz 05 30 43:36 7 39 10. Eintracht Frankfurt 30 40:42 -2 39 11. Borussia M'gladbach 30 42:55 -13 37 12. Bochum 30 30:43 -13 36 13. Wolfsburg 30 34:51 -17 34 14. Augsburg 30 34:47 -13 32 15. Hertha BSC 30 32:66 -34 29 16. Stuttgart 30 36:53 -17 28 17. Arminia Bielefeld 30 23:46 -23 26 18. Greuther Fürth 30 24:72 -48 17

Bundesliga: Diese Teams können sich noch Chancen auf ein Europa-Ticket ausmalen

Dass wir in der kommenden Saison gleich sieben deutsche Mannschaften im internationalen Geschäft sehen werden, ist bereits ein Fakt. Ungeklärt ist aber noch die Frage nach den Teilnehmern. Im Kampf um die letzten Europa-Tickets stehen sich derzeit gleich mehrere Teams gegenüber, die sich wohl alle noch Chancen ausmalen können.

Höchste Zeit also einen Blick auf das Restprogramm der heißesten Europa-Anwärter zu werfen.