In der Bundesliga geht heute der 31. Spieltag weiter. Insgesamt fünf Partien stehen am heutigen Nachmittag auf dem Programm. Hier könnt Ihr alle Spiele der Samstagskonferenz im Liveticker verfolgen.

Die Bundesliga-Saison neigt sich dem Ende entgegen und in Endspurt in der Liga stehen am heutigen Nachmittag fünf Duelle am 31. Spieltag an. Hier im Liveticker erfahrt Ihr wie sich die Teams im Abstiegskampf und im Kampf um die Europapokalplätze schlagen.

Bundesliga: Samstagskonferenz am 31. Spieltag - Vor Beginn

Vor Beginn: In der heutigen Samstagskonferenz wird es vor allem spannend im Kampf um die Europapokalplätze. Mit RB Leipzig, Bayer Leverkusen, Union Berlin, dem SC Freiburg, dem 1. FC Köln, der TSG Hoffenheim und Eintracht Frankfurt sind gleich sieben Teams im Einsatz, die sich mitten drin im Kampf um Europa befinden. Zudem kann Arminia Bielefeld im Abstiegskampf heute vorlegen, die Konkurrenz bestreitet seine Spiele erst am morgigen Sonntag.

Vor Beginn: So sehen die heutigen Begegnungen aus:

RB Leipzig vs. Union Berlin

Eintracht Frankfurt vs. TSG Hoffenheim

SC Freiburg vs. Borussia Mönchengladbach

1. FC Köln vs. Arminia Bielefeld

Greuther Fürth vs. Bayer Leverkusen

Vor Beginn: Die fünf Bundesligaduelle am heutigen Nachmittag werden alle um 15.30 Uhr angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Samstagskonferenz am 31. Spieltag der Bundesliga.

Bundesliga: Samstagskonferenz am 31. Spieltag - Die Übertragung im TV und Livestream

Alle Bundesligapartien am Samstag zeigt Sky exklusiv im TV und Livestream. Auf dem Pay-TV-Sender könnt Ihr alle Duelle live und in voller Länge einzeln sehen. Auf Sky Sport Bundesliga 1 seht Ihr dagegen alle Partie in der Konferenz. Die Übertragung der Samstagskonferenz beginnt Sky heute um 15.15 Uhr. Ab 15.30 Uhr seht Ihr die Spiele dann live auf dem Pay-TV-Sender.

Sky bietet Euch mit dem Sky Ticket und der Sky Go-App zudem gleich zwei Möglichkeiten die Konferenz im Livestream zu erleben.

