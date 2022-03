BVB: Sasa Kalajdzic angeblich ein Thema in Dortmund

Der BVB hat angeblich unter anderem Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart als Nachfolger von Erling Haaland auf dem Zettel. SPOX und GOAL ordnen das Gerücht ein.

Borussia Dortmund hat für den Fall eines Abgangs von Erling Haaland in diesem Sommer laut Sport Bild drei Kandidaten als möglichen Ersatz für den Norweger ins Auge gefasst: Adam Hlozek (19) von Sparta Prag, Sasa Kalajdzic (24) vom VfB Stuttgart und Sebastian Haller (27) von Ajax.

Hlozek startete in der Vorsaison so richtig durch, schoss für Sparta in 19 Spielen 15 Tore und wurde mit dieser Bilanz Torschützenkönig in Tschechien. In der aktuellen Spielzeit kommt der Stürmer immerhin auf sechs Treffer in 25 Spielen. Die Quote aus dem Vorjahr konnte Hlozek damit zwar nicht halten, legte dafür aber starke 12 Tore auf. Sein Vertrag beim zwölfmaligen tschechischen Meister läuft noch bis Juni 2024.

Kalajdzic schickt sich gerade an, den VfB vor dem Abstieg zu retten. Der Österreicher fiel wegen einer Schulterverletzung fast die komplette Saison aus, markierte nach seinem Comeback in den vergangenen fünf Spielen drei Tore und zwei Vorlagen. Im Sommer 2023 läuft sein Vertrag in Stuttgart aus. "Ich verfolge nur das Ziel, nicht abzusteigen. Der Rest ist mir für den Moment auf gut Österreichisch wurscht", sagte Kalajdzic zuletzt bei Sky. Dass seine Zukunft in Dortmund liegt, ist aber unwahrscheinlich.

Nach Informationen von SPOX und GOAL sind sowohl Kalajdzic als auch Hlozek jedoch kein Thema beim BVB.

BVB-Gerüchte: Köln-Star im Anflug? Haaland weiter im Fokus © getty 1/53 Beim BVB dreht sich in Sachen Gerüchte seit Wochen und Monaten nahezu alles um die Zukunft von Erling Haaland. Meldungen zu anderen Spielern gehen fast schon unter. SPOX ordnet die aktuellen Schlagzeilen ein. © getty 2/53 Die Verantwortlichen um Sportdirektor Michael Zorc, dessen Nachfolger Sebastian Kehl und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke lassen sich derweil kaum in die Karten schauen. Ein Transfer ist allerdings schon fix, ein weiterer steht bevor. © getty 3/53 ELLYES SKHIRI: Der Vertrag des Kölners endet 2023. Die Verantwortlichen rechnen laut des vereinsnahen Geissblog im Sommer mit Angeboten. Auch der BVB soll Interesse an dem Mittelfeldspieler zeigen, eine Offerte werde von Seiten des FC bereits erwartet. © getty 4/53 Der 26-Jährige sei demnach in den Fokus der Dortmunder gerückt, nachdem Juventus Turin den BVB im Werben um Denis Zakaria ausgestochen hatte. Skhiri könnte zudem Axel Witsel, dessen Vertrag ausläuft, beerben. © getty 5/53 ROMAN BÜRKI: Nach secheinhalb Jahren beim BVB ist Schluss für die ehemalige Nummer eins. Bürki hat nach schier endloser Suche endlich einen neuen Klub gefunden. © getty 6/53 Der Schweizer wird ab dem Sommer für den neuen MLS-Klub St. Louis City SC fliegen, der bis 2023 datierte Vertrag in Dortmund wird vorzeitig aufgelöst. © getty 7/53 ERLING HAALAND: Wohin der Stürmer wechselt, ist immer noch ungeklärt. BVB-Berater Matthias Sammer deutete zuletzt jedoch einen Wechsel des Norwegers zu Manchester City an, Watzke hingegen erklärte, dass noch kein Angebot eingegangen sei. © getty 8/53 Die Bild nannte das Paket, was ein aufnehmender Verein schnüren müsste: 335 Millionen Euro! Darin enthalten: 75-85 Mio. Ablöse, 40 Mio. Gehalt pro Jahr ohne Boni, 30 Mio. Bonus für Vater Alf-Inge sowie 40 (plus 10 vom BVB) für Berater Raiola. © getty 9/53 Neben City gibt es natürlich noch Real Madrid. Die AS hat die Spekulationen über einen Wechsel weiter angeheizt. "Erling Haaland sagt Ja zu Madrid" titelt das Blatt und berichtet, dass der Torjäger seinen Wunsch bekundet hat, nach Madrid zu wechseln. © getty 10/53 Dem Bericht zufolge habe Haaland ein Angebot für einen Wechsel im Jahr 2023 erhalten. In Dortmund würde er bis dahin das Gehalt verdienen, das er anschließend auch in Madrid erhalte. Haaland priorisiere hingegen einen sofortigen Wechsel im Sommer. © getty 11/53 Beim jüngsten Treffen sei es deshalb "hektisch" zugegangen. Die endgültige Entscheidung soll dann in der zweiten März-Hälfte getroffen werden, dann seien auch Vater Alf-Inge, Berater Mino Raiola und der BVB mit von der Partie. © getty 12/53 Real plant einen Traum-Sturm mit Mbappe und Haaland. Aber auch PSG und Barca zeigen Interesse. In Paris könnte er Mbappe ersetzen und Barcelona will auf schnellstem Weg zurück an die Spitze. Und Haaland wäre in heutigen Zeiten auch nicht allzu teuer. © getty 13/53 Eine Entscheidung dürfte nicht mehr lange auf sich warten lassen. Laut Sport Bild gibt es eine Deadline bis zum 30. April. Die BBC berichtete zuletzt sogar von einer Haaland-Verkündung im März. © getty 14/53 NIKLAS SÜLE: Etwas überraschend, aber sicher ein ganz großer Coup. Der Innenverteidiger kommt ablösefrei vom FC Bayern. Der Hauptgrund: Beim BVB bekommt er die Wertschätzung, die ihm in München noch gefehlt hatte. © getty 15/53 Es wäre “fahrlässig” gewesen, “sich nicht damit zu beschäftigen”, erklärte Zorc vor kürzlich. Süle sei schließlich einer “der besten deutschen Verteidiger”. Das sehen beim FCB zwar nicht alle (Rummenigge) so, der Rest aber eigentlich schon. © getty 16/53 KARIM ADEYEMI: Nach Informationen von SPOX und GOAL hat der BVB im Tauziehen um den Nationalspieler weiter die Nase vorn. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sind sich Spieler und Verein auch schon über einen Wechsel einig. © getty 17/53 Nur an der Ablösesumme soll es noch hapern. Sport1 berichtete zuletzt, dass der BVB um die 30 Millionen Euro geboten hätte, RB Salzburg aber 45 fordere. Die Gespräche laufen noch. Es wäre sehr überraschend, sollte der Deal am Ende noch platzen. © getty 18/53 Adeyemi selbst stellte zuletzt klar, dass der Transfer noch nicht fix sei. Berater Thomas Solomon ebenfalls, nachdem Süle nach der CL-Partie der Bayern gegen Salzburg den Wechsel ausgeplaudert haben soll. Auch bei einem Haaland-Verbleib würde er kommen. © getty 19/53 ADAM HLOZEK: Der Stürmer von Sparta Prag wird seit mehreren Wochen mit dem BVB als potenzieller Haaland-Ersatz in Verbindung gebracht. Bei einem Transfer könnte Tomas Rosicky einen entscheidenden Faktor spielen. © getty 20/53 Der ehemalige BVB-Profi ist derzeit Sportdirektor in Prag. Aber auch der FC Bayern soll Interesse zeigen. Laut der Bild habe sich Sportdirektor Hasan Salihamidzic bereits intensiv mit dem 19-Jährigen beschäftigt. © getty 21/53 Klar ist aber, dass Hlozek in Dortmund deutlich mehr Spielpraxis bekommen würde, sollte Haaland tatsächlich gehen. Als Ablösesumme werden 25 Millionen gehandelt. Er und Adeyemi wären also bei einem Haaland-Verkauf stemmbar. © getty 22/53 DARWIN NUNEZ: Der Name des Benfica-Stürmers fällt in den portugiesischen Medien beinahe täglich. Auch in Verbindung mit dem BVB. Dieser soll den 22-Jährigen laut A Bola bereits intensiv beobachten. Scouts seien schon vor Ort gewesen. © getty 23/53 Allerdings besitzt Nunez in Lissabon noch einen Vertrag bis 2025. Seine Ausstiegsklausel soll sich auf 150 Millionen Euro belaufen. Eine Summe, die Dortmund niemals in die Hand nehmen würde. Womöglich findet sich ja ein anderer Weg. © getty 24/53 HUGO EKITIKE: Im Winter soll ein Transfer des 19-Jährigen von Stade Reims noch gescheitert sein. Laut der Bild soll im Sommer ein weiterer Versuch gestartet werden, den Stürmer aus Frankreich loszueisen. © getty 25/53 Den BVB erwartet jedoch große Konkurrenz. PSG, Chelsea und Newcastle sollen ebenfalls Interesse zeigen. Als Ablösesumme stehen 20 Millionen Euro im Raum. Auch er könnte also gemeinsam mit Adeyemi ins Ruhrgebiet kommen. © getty 26/53 DJEIDI GASSAMA: Das nächste PSG-Talent, das bald im BVB-Trikot spielt? Laut RMC Sport wurde bereits der Berater des 18-Jährigen, Badou Sambague, mit Dortmunds Chefscout Markus Pilawa gesichtet. © getty 27/53 Der Linksaußen wäre nach Coulibaly und Kamara der nächste Youngster, der binnen eines Jahres von Paris nach Dortmund wechselt. Für Gassama wäre allerdings eine Ablöse fällig. Er hat noch Vertrag bis 2023. © imago images 28/53 Dass er eine offensive Waffe sein kann, zeigte er bereits für das PSG-Youth-League-Team. In acht Spielen netzte er fünfmal, darunter zwei Doppelpacks gegen ManCity und RB Leipzig. © getty 29/53 NOUSSAIR MAZRAOUI: Laut den Ruhr Nachrichten befasst sich Dortmund schon länger mit dem im Sommer ablösefreien Rechtsverteidiger von Ajax Amsterdam. Sport1 zufolge kann auch er sich einen Wechsel vorstellen. © getty 30/53 Für Ajax hatte Mazraoui in dieser Saison schon mehrfach geglänzt. Auch gegen den BVB in der CL. Mit seinem Offensivdrang könnte er die Lücke schließen, die seit Achraf Hakimis Abgang nie wirklich geschlossen wurde. © getty 31/53 Der FC Bayern soll ihn auf der Liste haben und schon Gespräche geführt haben, genau wie Barca. Zuletzt wurde sogar schon über einen fixen Wechsel zu den Katalanen berichtet, Mazraoui selbst dementierte diese Meldung allerdings. © imago images 32/53 CARNEY CHUKWUEMKA: Reiht sich der 18-Jährige in die Reihe erfolgreicher Engländer beim BVB ein? Wie Der Westen berichtet, hat Dortmund das Villa-Talent im Visier. Zudem sei der Mittelfeldspieler nicht abgeneigt, etwas Neues auszuprobieren. © getty 33/53 NICO SCHLOTTERBECK: Obwohl mit Süle bereits ein neuer Stammverteidiger verpflichtet wurde, könnte mit dem Freiburger ein weiterer folgen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge zeige der BVB großes Interesse. © getty 34/53 Damit ist er zwar nicht allein, Dortmund soll sich laut der Bild aber in der Favoritenrolle befinden. Auch der FC Bayern war zuletzt als Interessent gehandelt worden. Die Schmerzgrenze des SCF soll bei rund 25 Millionen Euro liegen. © getty 35/53 Das Interesse an Schlotterbeck ist auch mit der unklaren Zukunft einiger Defensivspieler zu erklären. Gleich drei könnten im Sommer gehen. Vor einigen Monaten hatte es auch noch Gerüchte um Stuttgarts KONSTANTINOS MAVROPANOS gegeben. © getty 36/53 MANUEL AKANJI: Die Zeichen stehen wohl auf Abschied. Ein jüngstes Vertragsangebot in Höhe von 9,5 Mio. Euro soll er abgelehnt haben. Laut Sport1 fordere er zwölf Mio. Euro. Somit läuft Dortmund die Zeit davon. © getty 37/53 Denn Akanjis Vertrag läuft 2023 aus. Im Sommer kann also wohl das letzte Mal eine hohe Ablösesumme für den Schweizer generiert werden. Dieser träumt seit Jahren von der Premier League. Manchester United soll Interesse zeigen. © getty 38/53 TIMO WERNER: Wie Sky aus Deutschland berichtet, denkt man beim BVB über den Nationalstürmer nach. Verhandlungen gab es aktuell noch nicht. Werner würde der Borussia vor allem Tempo und Torgefahr bringen. © getty 39/53 Werner, der sich zuletzt etwas überraschend immer mehr zum Fan-Liebling bei Chelsea mauserte, hat mit Volker Struth denselben Berater wie Niklas Süle. Laut Sky ist Chelsea nicht unzufrieden mit ihm, wäre aber gesprächsbereit. © getty 40/53 Das deckt sich mit Informationen von SPOX und GOAL. Die Gerüchte, dass Werner einen Abgang plant, halten sich schon länger. Das Problem: Werner verdient rund 300.000 Euro pro Woche. Das macht es für die meisten Vereine extrem schwer, ihn zu kaufen. © getty 41/53 Zudem würde Chelsea versuchen, annähernd die investierte Ablösesumme für ihn zurück zu bekommen - und das waren im Sommer 2020 immerhin 53 Mio. Euro. Aktuell steht bei den Blues ohnehin die ungeklärte Situation mit Eigentümer Abramovich im Vordergrund. © getty 42/53 Kürzlich sprach schon Ex-BL-Profi Jan Aage Fjörtoft über Werner beim BVB: "Er muss nicht Neuner spielen, sondern könnte hinter Erling agieren. Er würde gut zum BVB passen. Dortmund braucht Leute, die über die Flügel kommen und Flanken schlagen können." © getty 43/53 MARIN PONGRACIC: Seit seinem denkwürdigen Interview, bei dem der Leihspieler unter anderem gegen seinen Stammklub VfL Wolfsburg geschossen hatte, spielt er kaum noch eine Rolle unter Trainer Marco Rose. © getty 44/53 Es gilt als nahezu ausgeschlossen, dass der BVB die Kaufoption von über zehn Millionen Euro für den Innenverteidiger zieht. Auch bei den Wölfen, die er zuletzt sogar verklagte, hat er höchstwahrscheinlich keine Zukunft. © getty 45/53 OUSMANE DEMBELE: Die Vorstellung eine Rückkehr dürfte für viele BVB-Fans eine unschöne Vorstellung sei, laut dem portugiesischen Journalisten Pedro Almeida jedoch im Bereich des Möglichen liegen. © getty 46/53 Demnach beobachte der BVB die Situation um den Barca-Spieler, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, genau und überlege gar, dem Franzosen ein Angebot zu unterbreiten. Die Bild meint jedoch, dass die Chance gegen Null tendiert © getty 47/53 DAN-AXEL ZAGADOU: Wurde in der Vergangenheit immer wieder von schweren Verletzungen zurückgeworfen. Trotzdem genießt er weiter viel Vertrauen aus den Dortmunder Reihen. © getty 48/53 Der 2022 auslaufende Vertrag des Franzosen soll dem Vernehmen nach verlängert werden. Beim BVB glaubt man weiter daran, dass der 22-Jährige langfristig zu einem Stammspieler reifen kann. © getty 49/53 AXEL WITSEL: Wird den Verein sehr wahrscheinlich im Sommer ablösefrei verlassen. Bereits im Winter war über seinen Abgang spekuliert worden. Der Belgier blieb allerdings und befindet sich nun wohl auf Abschiedstournee. © getty 50/53 Vor dem Europa-League-Spiel gegen die Rangers hatte er bereits vielsagend erklärt, dass er “sich in einer besonderen Situation” befinden würde. Juventus Turin und Newcastle United werden als Interessenten gehandelt. © getty 51/53 RAPHAEL GUERREIRO: Der Portugiese steht ebenfalls vor einem zukunftsweisenden Sommer. Auch sein Vertrag läuft 2023 aus. Gespräche über eine Ausdehnung des Kontrakts gab es bislang noch nicht. © getty 52/53 "Die Verantwortlichen und ich werden zu gegebener Zeit miteinander sprechen", erklärte Guerreiro zuletzt und stellte klar, dass er jedoch gerne bleiben würde. "Ich liebe diesen Verein, das weiß jeder." Die Weichen für einen Verbleib sind also gestellt. © getty 53/53 FAZIT: Vieles hängt also von Haaland und Akanjis Zukunft ab. Dennoch wird der BVB sehr wahrscheinlich nicht von seiner Philosophie abrücken und weiter vorrangig vielversprechende Talente, abgesehen von ein paar Ausnahmen (Süle), verpflichten.

Bliebe noch der Ex-Frankfurter Haller. Der Mittelstürmer wechselte im Januar 2021 von West Ham United zu Ajax Amsterdam, wo er in dieser Saison eine tolle Torquote vorzuweisen hat: In 35 Pflichtspielen kommt Haller auf 33 Tore und 9 Vorlagen, in der Champions League gelangen ihm in acht Einsätzen gleich elf Treffer.

In zwei Jahren bei Eintracht Frankfurt (2017-2019) hatte Haller 33 Tore und 19 Vorlagen in 77 Spielen verbucht. Anschließend war er für 50 Millionen Euro zu West Ham gewechselt, Ajax zahlte später nur noch 22,5 Millionen Euro. Mit seinen starken Leistungen in diesem Jahr dürfte der Nationalspieler der Elfenbeinküste seinen Marktwert jedoch wieder deutlich gesteigert haben.