Bundesliga, Relegation 2022: Datum, Termine, Übertragung im TV und Livestream

Langsam aber sicher geht die Bundesliga-Saison in ihre heiße Phase, im Abstiegskampf wird es ernst. Doch wann findet dieses Jahr die Relegation statt und wo könnt Ihr sie im TV und Livestream verfolgen? SPOX liefert Antworten.

Bundesliga, Relegation 2022: Datum, Termine - Wann finden die Spiele statt?

Die Relegationsspiele zwischen dem Tabellen-16. der Bundesliga und dem Drittplatzierten der 2. Bundesliga finden auch in diesem Jahr wieder im Mai statt. Das Hinspiel im Heimstadion des Erstligisten steigt am 19. Mai 2022, vier Tage später steht dann am 23. Mai 2022 das Rückspiel an. Eine Uhrzeit wurde bislang noch nicht festgelegt, auch die Teams stehen zum aktuellen Zeitpunkt natürlich noch in Frage.

© getty Zwei Teams, die in der Bundesliga aktuell gegen den Abstieg kämpfen sind der FC Augsburg und Hertha BSC.

Bundesliga, Relegation 2022: Übertragung im TV und Livestream

Wenn Ihr die Duelle um die erste deutsche Spielklasse live verfolgen möchtet, habt Ihr Glück - sowohl Hin- als auch Rückspiel werden nämlich im Free-TV übertragen. SAT.1 hat sich in dieser Saison die Übertragungsrechte an der Relegation gesichert.

Parallel bietet der TV-Sender natürlich auch online die Möglichkeit, die Partien live und in Farbe zu sehen: nämlich auf ran.de. Genau wie die Übertragung im TV ist auch der Livestream kostenlos.

Bundesliga: Relegation 2022 im Liveticker auf SPOX

Auch auf SPOX halten wir Euch in Sachen Relegation immer auf dem aktuellen Stand, wir tickern nämlich beide Spiele für Euch live. Klickt Euch einfach kurz vorher in unsere Liveticker-Übersicht, dort werdet Ihr dann garantiert fündig.

Bundesliga, Relegation 2022: Die Tabelle nach dem 27. Spieltag