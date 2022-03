RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Bundesliga kommt es heute zum Duell zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt. Alle Infos zur Übertragung der Partie live im TV und im Livestream sowie eine Liveticker-Empfehlung gibt es hier.

Bundesliga, RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Am heutigen Sonntag, 20. März, stehen sich zum Auftakt des Bundesliga-Marathons mit drei Spielen nacheinander RB Leipzig und Eintracht Frankfurt gegenüber. In der Leipziger Red Bull Arena erfolgt der Anpfiff um 15.30 Uhr.

RB Leipzig sammelte in der Rückrunde bisher von allen 18 Bundesligisten die meisten Punkte. Sieben Siegen und einem Unentschieden steht nur eine Niederlage gegenüber. So verbesserte sich RB nach einer schwachen Hinrunde in der Tabelle weit nach vorne und befindet sich nun mitten im Kampf um einen Platz in der kommenden Champions League.

Davon kann Eintracht Frankfurt derzeit nur träumen - zu abwechslungsreich war der bisherige Saisonverlauf. Am vergangenen Wochenende gewannen die Hessen gegen den VfL Bochum und dürfen zumindest weiter auf die erneute Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb hoffen.

© getty In der Hinrunde trennten sich Eintracht Frankreich und RB Leipzig 1:1.

Bundesliga: Der 27 Spieltag im Überblick

Datum Anpfiff Heim Auswärts Ergebnis Freitag, 18. März 20.30 Uhr VfL Bochum Borussia Mönchengladbach 0:2 Samstag, 19. März 15.30 Uhr VfB Stuttgart FC Augsburg 3:2 Samstag, 19. März 15.30 Uhr FSV Mainz 05 Arminia Bielefeld 4:0 Samstag, 19. März 15.30 Uhr Hertha BSC TSG Hoffenheim 3:0 Samstag, 19. März 15.30 Uhr SpVgg Greuther Fürth SC Freiburg 0:0 Samstag, 19. März 18.30 Uhr FC Bayern München Union Berlin 4:0 Samstag, 20. März 15.30 Uhr RB Leipzig Eintracht Frankfurt Sonntag, 20. März 17.30 Uhr VfL Wolfsburg Bayer Leverkusen Sonntag, 20. März 19.30 Uhr 1. FC Köln Borussia Dortmund

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

An dieser Stelle haben wir erst einmal eine schlechte Nachricht für alle Fans - speziell für die der beiden heutigen Kontrahenten: RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt wird heute nicht live im Free-TV übertragen.

Bei der Frage nach dem übertragenden Anbieter der Partie lohnt sich wie immer ein Blick auf den Kalender. Heute ist Sonntag, der 20. März, und deshalb wird Leipzig vs. Frankfurt exklusiv von DAZN live übertragen. Der Streamingdienst hält nämlich die Übertragungsrechte an allen Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga in dieser Saison.

Die DAZN-Übertragung des ersten Sonntagsspiels am heutigen Sonntag beginnt um 15 Uhr. Den dazugehörigen Livestream könnt Ihr auf dazn.com oder über die DAZN-App auf den verschiedenen Endgeräten oder dem Smart-TV abrufen. Hier noch das bei der Partie im Einsatz befindliche DAZN-Personal:

Moderator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Kommentator: Freddy Harder

Freddy Harder Experte: Sebastian Kneißl

Sebastian Kneißl Reporterin vor Ort: Miriam Sinno

Bei DAZN können Fußball-Fans auch die meisten Spiele der Champions League im Livestream verfolgen, zusätzlich noch zahlreiche Spiele aus den europäischen Topligen Primera Division, Serie A und Ligue 1. Und wer Fußball nicht mag, findet bei DAZN noch massenhaft Top-Spiele und Topevents aus anderen Sportarten. Das alles seht Ihr zu einem Abo-Preis von 29,99 Euro (Monatsabo) oder 274,99 Euro (Jahresabo).

Wer in Verbindung mit einem bereits abgeschlossenen Vodafone- oder Sky-Vertrag die beiden linearen TV-Sender DAZN 1 und DAZN 2 auf seinem TV-Gerät empfangen kann, der kann sich RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt heute auf DAZN 1 live im TV ansehen.

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream - Weitere Infos zu DAZN

RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Als speziellen Service für unsere User bietet SPOX zu allen Bundesligaspielen einen Liveticker an. Klickt Euch heute in den Liveticker von RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt und seid dank zeitnaher Aktualisierungen immer auf dem aktuellen Stand.

Hier geht's zum Liveticker RB Leipzig - Eintracht Frankfurt.

Bundesliga, RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt: Voraussichtliche Aufstellungen

RB Leipzig : Gulacsi - Simakan, Orban, Gvardiol - Henrichs, Laimer, A. Haidara, Angelino - Forsberg - Silva, Nkunku

: Gulacsi - Simakan, Orban, Gvardiol - Henrichs, Laimer, A. Haidara, Angelino - Forsberg - Silva, Nkunku Frankfurt: Trapp - Tuta, Hinteregger, Ndicka - Jakic, Rode - Knauff, Kostic - Lindström, Kamada - Borré

Bundesliga: Die Tabelle am 27. Spieltag