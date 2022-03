FC Bayern München vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Bundesliga empfängt der FC Bayern München heute Union Berlin zum Topspiel. Wir verraten Euch, wie Ihr die Partie des 27. Spieltags live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Bundesliga, FC Bayern München vs. Union Berlin: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Bühne frei für das Topspiel des 27. Bundesliga-Spieltags! Zu diesem empfängt der FC Bayern München am heutigen Samstag, 19. März, Union Berlin. Angepfiffen wird das Spiel um 18.30 Uhr in der Allianz Arena.

Tabellenführer Bayern München kann mit einem Sieg den nächsten Schritt zur Meisterschaft machen - und sich auch ein wenig für das 1:1 bei der TSG Hoffenheim am vergangenen Wochenende rehabilitieren.

Die Eisernen holten aus den beiden vergangenen Spielen nur einen Punkt und fielen deshalb im Kampf um die Qualifikation zur Champions League etwas zurück. Vor diesem Spieltag betrug der Rückstand auf die punktgleichen RB Leipzig, SC Freiburg und TSG Hoffenheim auf dem Plätzen sechs bis acht bereits sechs Zähler.

In der Hinrunde gewann der FC Bayern in Berlin klar mit 5:2. Hoffnung auf etwas Zählbares sollte Union das 1:1 in der vergangenen Saison beim FC Bayern machen - und dass der FC Bayern seit zwei Ligaspielen auf einen Sieg wartet.

Bundesliga: Der 27 Spieltag im Überblick

Datum Anpfiff Heim Auswärts Ergebnis Freitag, 18. März 20.30 Uhr VfL Bochum Borussia Mönchengladbach abgebrochen beim Stand von 2:0 für Gladbach Samstag, 19. März 15.30 Uhr VfB Stuttgart FC Augsburg Samstag, 19. März 15.30 Uhr FSV Mainz 05 Arminia Bielefeld Samstag, 19. März 15.30 Uhr Hertha BSC TSG Hoffenheim Samstag, 19. März 15.30 Uhr SpVgg Greuther Fürth SC Freiburg Samstag, 19. März 18.30 Uhr FC Bayern München Union Berlin Samstag, 20. März 15.30 Uhr RB Leipzig Eintracht Frankfurt Sonntag, 20. März 17.30 Uhr VfL Wolfsburg Bayer Leverkusen Sonntag, 20. März 19.30 Uhr 1. FC Köln Borussia Dortmund

FC Bayern München vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wie an jedem Samstag im Laufe dieser Bundesliga-Saison liegen auch heute die Übertragungsrechte an allen Spielen exklusiv bei Sky.

Der Pay-TV-Sender zeigt für alle Inhaber eines Abos (Hier seht Ihr alle aktuellen Abo-Angebote von Sky) FC Bayern München vs. Union Berlin auf Sky Sport UHD und Sky Sport Bundesliga 1 (HD) live im TV. Die Vorberichterstattung mit Moderator Michael Leopold und Experte Dietmar Hamann beginnt um 17.30 Uhr. Wenige Minuten vor Spielbeginn wird dann zu Kommentator Wolff-Christoph Fuss in die Allianz Arena geschaltet.

FC Bayern vs. Union Berlin könnt Ihr auch im Livestream auf dem Endgerät Eurer Wahl verfolgen. Sky-Kunden können dies ohne weitere anfallende Kosten über die App SkyGo machen, alle anderen nach Abschluss eines kostenpflichtigen Sky Ticket.

FC Bayern München vs. Union Berlin, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Ausführlich über die Geschehnisse in der Allianz Arena informiert werdet Ihr auch im Liveticker von SPOX. Bereits weit vor Spielbeginn lohnt sich ein Klick darauf, da wir Euch unmittelbar nach Bekanntgabe die Aufstellungen der beiden Teams zeigen.

Hier geht's zum Liveticker FC Bayern München - Union Berlin.

Bundesliga, FC Bayern München vs. Union Berlin: Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern München : Neuer - Nianzou, Upamecano, Hernandez - Musiala, Kimmich - Gnabry, T. Müller, L. Sané, Coman - Lewandowski

: Neuer - Nianzou, Upamecano, Hernandez - Musiala, Kimmich - Gnabry, T. Müller, L. Sané, Coman - Lewandowski Union Berlin: Luthe - Jaeckel, Knoche, Baumgartl - Trimmel, R. Khedira, Oczipka - Möhwald, Haraguchi - Becker, Awoniyi

Bundesliga: Die Tabelle am 27. Spieltag