BVB: "Katastrophaler Tag!“ Dortmund schreibt den Titel ab

Borussia Dortmund ging im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen mit 2:5 (1:3) unter und schrieb danach den Kampf um den Meistertitel endgültig ab. Vielmehr beschäftigte die Dortmunder die Art und Weise der Niederlage.

Marco Reus redete nach der desaströsen Pleite nicht um den heißen Brei.

Nach eingehender Analyse des Spiels, das die Dortmunder vor 10.000 Zuschauern im Signal-Iduna-Park völlig verdient verloren haben, wollte der Kapitän Borussia Dortmunds bei nunmehr neun Punkten Rückstand auf Platz eins nichts mehr vom Titelkampf hören: "Wir haben andere Themen, als über Bayern zu reden."

Vielmehr musste Reus, der gegen sehr starke Leverkusener selbst blass blieb, über die Art und Weise reden: "Es war ein katastrophaler Tag. Wir sind überhaupt nicht gut ins Spiel reingekommen, wir waren immer einen Schritt zu spät."

Noten: Vier BVB-Spieler unterirdisch - Bayer-Star schwebt über den Platz © getty 1/32 2:5! Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen liefern wieder ein Spektakel. Ein bodenloser BVB fabriziert aber unfassbare Fehler und geht unter, während Leverkusen zaubert. Die Noten und EInzelkritiken. © getty 2/32 DORTMUND - GREGOR KOBEL: Bekam früh einen Rose-Einlauf, weil er einen Ball zu risikoreich spielte. Unglücklich vor dem 1:2, als ihn Akanji anschießt. Beim Freistoß zum 1:3 vergeblich gestreckt. Vor dem 1:4 orientierungslos beim Eckball. Note 4,5. © imago images 3/32 THOMAS MEUNIER: Hatte viel zu tun auf seiner rechten Seite, weil Leverkusen 48,5 Prozent seiner Angriffsaktionen auf die linke Seite verlagerte und dort ein heftiges Tempo ging. Besorgte mit das 1:1 (16.). Zur Halbzeit raus. Note 4. © getty 4/32 MANUEL AKANJI: Bitterer Auftritt für den Schweizer: Eigentor zum 0:1 (10.), zu weit weg von Wirtz beim 1:2 (20.). Hatte auch gute Rettungsaktionen (5./43.), aber der Gesamteindruck und die Last des Ergebnisses zählt. Note 5. © imago images 5/32 DAN-AXEL ZAGADOU: Vertrat Mats Hummels in der Innenverteidigung und fabrizierte den Riesenfehler vor dem 0:1. Provozierte in der Situation das Pressing der Leverkusener. Auch danach mit Unsicherheiten. Note 5. © getty 6/32 RAPHAEL GUERREIRO: Viel unterwegs, aber er nutzte die Räume, die sich ihm auf seiner Seite boten, zu selten. Rückte immer wieder ein, um in die Stafetten zu kommen, aber verlor dann auch auffällig viele Bälle. Wie bei vielen: nicht sein Tag. Note 4,5. © getty 7/32 MAHMOUD DAHOUD: Verursachte den Freistoß, der zum 1:3 führte, als er Schicks Trikotqualität testete. Spielte viel zu selten die guten Bälle aus Minute 40 und 46. Zweite Hälfte gesteigert, aber nicht so stark wie zuletzt. Note 4. © getty 8/32 JUDE BELLINGHAM: Spielt den Ball vor dem 0:1 zu Zagadou zurück, was für Leverkusen das Signal zum Pressing war. Holte dann den Freistoß zum 1:1 heraus. Manchmal zu ungestüm. Zweite Halbzeit etwas besser, aber auch nicht sein bester Tag. Note 4. © getty 9/32 JULIAN BRANDT: Noch einer der besseren Dortmunder. Viel unterwegs, immer anspielbar, fand aber zu wenige Mitstreiter. Toller Freistoß vor dem 1:1. Guter Schuss in der 50. Minute. An ihm lag es nicht, dass Dortmund verloren hat. Note 3. © getty 10/32 MARCO REUS: In Abwesenheit Haalands Dortmunds Hoffnungsträger, blieb aber bei einer einzigen Torschussbeteiligung, weil ihm komplett die Bindung zum Spiel fehlte. Haderte auch immer wieder mit sich selbst. Note 5. © getty 11/32 THORGAN HAZARD: 34 Ballaktionen und kaum eine brauchbare mit dabei. Viel zu ungenau, viel zu hastig. Beim Freistoß zum 1:3 macht er sich klein als groß und die Lücke nutzte Andrich dann zum Tor. Musste zur 61. runter. Note 5. © getty 12/32 DONYELL MALEN: Bekam viele Haaland-Bälle, mit denen er nichts anfangen konnte. Weit, hoch ins Zentrum. Es war nicht sein Spiel und bekam viel zu selten gute Chancengelegenheiten wie in der 57. Oder in der 75. Dann auch unglücklich. Note 4,5. © imago images 13/32 MARIUS WOLF: Kam zur Pause für den glücklosen Meunier, erhöhte zumindest die Intensität in den Zweikämpfen und im Vorwärtsdrang. Leverkusen beackerte die rechte Seite dann auch nicht mehr so wie bei Meunier. Vor dem 1:5 Diaby verloren. Note 4. © getty 14/32 GIOVANNI REYNA: Kam in der 61. Minute für Hazard und feierte nach monatelanger Pause sein Comeback im BVB-Trikot. Natürlich fehlt die Spielpraxis und der Spielstand war schon zu aussichtlos. Gute Chance in der 80., gute Vorarbeit in der 83. Note 3,5. © getty 15/32 YOUSSOUFA MOUKOKO: Der Youngster kam in der 79. für Malen. Erst eine gute Torschussvorbereitung, dann das Tigges-Tor vorbereitet. Stark. Ohne Bewertung. © getty 16/32 STEFFEN TIGGES: Kam in der 85. Minute für Marco Reus und schoss noch sein drittes Saisontor aus kurzer Entfernung. Ohne Bewertung. © getty 17/32 LEVERKUSEN - LENNART GRILL: Fünftes BL-Spiel für die eigentliche Nummer 3 - und gleich vom eigenen Mann überwunden, ohne vorher einen Ball fangen zu müssen (16.). Abgesehen vom kleinen Wackler gegen Malen (58.) mit abgeklärter Leistung. Note: 3. © getty 18/32 JEREMIE FRIMPONG: Machte nicht den sichersten Eindruck. Vor dem 1:1 (16.) erst unaufmerksam gegen Meunier, lenkte dann auch noch entscheidend den Ball ins eigene Tor. Sonst mit Wacklern im Pass- und Stellungsspiel, aber noch mit spätem Assist. Note: 4. © getty 19/32 JONATHAN TAH: Aufmerksamer Organisator der Abwehr, stark in den Zweikämpfen und sorgte bei Standards für Unruhe im gegnerischen Strafraum – so wie bei seinem sehenswerten 4:1 (53.). Note: 1,5. © imago images 20/32 PIERO HINCAPIE: Mit guter Antizipation und einigen wichtigen klärenden Aktionen, fiel aber auch wiederholt mit Schuhproblemen auf. Note: 2. © getty 21/32 MITCHEL BAKKER: Kassierte gleich einen schmerzhaften Tritt von Meunier auf die Ferse (7.), danach mit auffälliger Leistung auf dem linken Flügel, immer wieder mit Vorstößen. Prüfte Kobel aus spitzem Winkel (44.). Nach der Pause unauffälliger. Note: 2,5. © getty 22/32 ROBERT ANDRICH: Der Abräumer mit dem feinen Fuß. Der Sechser traf sehenswert per direktem Freistoß (28.). Im zweiten Durchgang als defensiver Sechser gefragt. Note: 2,5. © getty 23/32 KARIM BELLARABI: Blitzsaubere Vorarbeit zum 2:1 durch Wirtz (20.). Auch sonst ein Aktivposten in der Offensive. Räumte in der 68. Minute das Feld für den defensiveren Kossounou. Note: 2,5. © imago images 24/32 FLORIAN WIRTZ: Von Beginn an hellwach. Erzwang durch gutes Anlaufen Zagadous Fehler vor dem 1:0, belohnte sich dann mit einem eigenen Treffer zum 2:1 für seinen starken Auftritt. Schien phasenweise über den Platz zu schweben. Note: 1,5. © getty 25/32 KEREM DEMIRBAY: Wechselte sich mit Wirtz als Standardschütze ab, fleißiger Arbeiter, umsichtiger Ballverteiler, Pech bei abgefälschtem Torschuss (24.). Rückte im Verlauf des zweiten Durchgangs zur Absicherung weiter zurück. Note: 2,5. © getty 26/32 MOUSSA DIABY: Arbeitete fleißig nach hinten mit, zweikampfstark, dazu entscheidend am 2:1 beteiligt. Vor dem Tor manchmal etwas zu unentschlossen, traf dann aber doch noch. Note: 1,5. © getty 27/32 PATRIK SCHICK: An vier Bayer-Toren beteiligt. Hätte das 1:0 eigentlich selbst schon machen müssen, doch der BVB erledigte nach seinem Schuss (10.) per Abwehr-Slapstick den Job. Leitete das 2:1 und 4:1 mit ein und holte den Freistoß zum 3:1 raus. Note: 2. © getty 28/32 ODILON KOSSOUNOU: Half in der Defensive mit, den Sieg über die Zeit zu bringen. Note: 3,5. © imago images 29/32 LUCAS ALARIO: Ersetzte in den letzten zehn Minuten Alario. Ohne Bewertung. © getty 30/32 CHARLES ARANGUIZ: Kam kurz vor Schluss für Wirtz in die Partie. Keine Bewertung. © getty 31/32 TIMOTHY FOSU-MENSAH: Bekam noch ein paar Einsatzminuten. Ohne Bewertung. © getty 32/32 AMINE ADLI: Ersetzte in den letzten Minuten Diaby. Ohne Bewertung.

Marco Rose bedient: "Natürlich prasselt jetzt wieder viel auf uns ein"

Auch Trainer Marco Rose, der auf Stammkräfte wie Erling Haaland, Mats Hummels und Emre Can verzichten musste, war im Anschluss bedient: "Die Jungs haben versucht, anzuschieben. Aber wir hatten in der ersten Halbzeit zu wenig Kontrolle am Ball. Wir hatten kaum Torschüsse. Dementsprechend ist es ein verdienter Sieg für Leverkusen."

Rose weiß auch, was die kommenden Tage in Dortmund passieren wird: "Natürlich prasselt jetzt wieder viel auf uns ein. Aber wir müssen zusammenstehen und arbeiten. Das ist das einzige Patentrezept, was es dafür gibt."

Torhüter Gregor Kobel haderte vor allem am ewigen Thema Konstanz: "Wir müssen hinkriegen, dass wir nicht nur zwei, drei gute Spiele hinbekommen und dann wieder ein schlechtes, sondern durchzuziehen. Darüber haben wir schon oft geredet." Die Dortmunder Fans, die endlich mal wieder in verstärkter Anzahl vor Ort waren, quittierten die Leistung der Schwarzgelben mit einem Pfeifkonzert.