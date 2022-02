Bundesliga: Darum bietet DAZN am 26. Spieltag erstmals eine Konferenz an

Am 26. Spieltag wird DAZN erstmals eine Konferenz zur Bundesliga anbieten. SPOX verrät Euch den Grund dafür.

DAZN besitzt in der Saison 2021/22 neben Sky ebenfalls Übertragungsrechte an den Spielen der Bundesliga. Der Streamingdienst überträgt Woche für Woche alle Freitags- und Sonntagspartien der höchsten deutschen Spielklasse und bietet darüber hinaus auch eine lineare Bundesliga-Highlightshow an.

All dies gilt auch für den 26. Spieltag, der am 12. und am 13. März über die Bühne geht. Ein Freitagsspiel hat die 26. Spielrunde nicht, das Livestream-Angebot von DAZN wird deswegen jedoch nicht unbedingt kleiner. Für die Sonntagsspiele bietet das "Netflix des Sports" nämlich eine Konferenz an - zum ersten Mal überhaupt. Dies bestätigte DAZN gegenüber dem Portal "DWDL.de".

Im Folgenden erklären wir, warum DAZN am 26. Spieltag eine Konferenz anbietet.

© getty Da aktuell vier deutsche Mannschaften in der Europa League sind, hat die Bundesliga für den 26. Spieltag Terminänderungen vorgenommen.

Bundesliga: Darum bietet DAZN am 26. Spieltag eine Konferenz an

Damit es überhaupt eine Konferenz geben kann, werden mehrere parallel laufende Spiele benötigt. Sonntags ist das in der Bundesliga normalerweise nicht der Fall. Am 26. Spieltag ist dies jedoch anders. Am 13. März treffen nämlich um 17.30 Uhr Borussia Dortmund und Arminia Bielefeld aufeinander. Parallel dazu empfängt Eintracht Frankfurt den Aufsteiger VfL Bochum.

Der Grund für diese unübliche Terminierung ist die Europa League. Da mit Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt Stand jetzt vier deutsche Mannschaften beim europäischen Turnier mit dabei sind, hat sich die Bundesliga dazu entschieden, kleine Änderungen im Kalender vorzunehmen und die Begegnungen in den Sonntag zu schieben.

Zusätzlich zur Konferenz überträgt DAZN alle vier Sonntagsspiele auch einzeln. Neben Bundesligaspielen hat der Streamingdienst eine Menge anderer Fußballevents im Angebot. Darunter Spiele der Champions League, Primera Division, Ligue 1, Serie A und Nations League. Aber auch in Bezug auf Sportarten ist DAZN breit aufgestellt. US-Sport, Tennis, Handball, Darts, MMA, Wrestling, Rugby, Boxen, Wintersport, Motorsport, Radsport - das alles können Kunden im Laufe der Kalenderjahres auf der Plattform schauen.

Benötigt wird deswegen ein Abonnement. Dieses ist für 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro pro Jahr zu haben.

Bundesliga: Darum bietet DAZN am 26. Spieltag eine Konferenz an - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Während DAZN die Sonntagsspiele anbietet, kümmert sich um die Samstagsspiele Sky. Die Partien laufen dabei im Pay-TV und im Livestream, der mittels SkyGo-Abonnement oder SkyTicket abrufbar ist.

Bundesliga: Der 26. Spieltag im Überblick