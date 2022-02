BVB vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 21. Spieltag der Bundesliga tragen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen die erste Partie am Sonntag aus. So könnt Ihr das Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Nach der Unterbrechung durch die Nationalmannschaften rollt der Ball auch in der Bundesliga wieder. Am Freitag und Sonntag wurden bereits sieben Begegnungen des 21. Spieltags absolviert, am heutigen Sonntag, den 6. Februar geht es mit den übrigen zwei weiter.

Ehe der VfL Wolfsburg und Greuther Fürth ab 17.30 Uhr aufeinandertreffen, findet in Dortmund ein Spitzenspiel statt: Die Borussia empfängt Bayer Leverkusen im Signal Iduna Park.

Damit duellieren sich der Zweite und der Dritte, wenn man die Tabelle vor diesem Spieltag betrachtet. Der Anstoß der Partie ertönt um 15.30 Uhr.

Und wo lässt sie sich heute im TV und Livestream verfolgen? SPOX klärt auf, wie es mit der Übertragung zu BVB - Bayer Leverkusen aussieht.

© getty Das Hinspiel war äußerst unterhaltsam, Dortmund bezwang Leverkusen auswärts 4:3.

BVB vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Sky und DAZN teilen sich die Live-Ausstrahlung der Bundesliga-Spiele auf. Seit dieser Saison ist es so, dass Sky immer samstags alle Begegnungen zeigt, DAZN dafür stets freitags und sonntags auf Sendung geht.

Das bedeutet demzufolge: Die 90 Minuten zwischen dem BVB und Leverkusen bekommt Ihr heute bei DAZN zu sehen. Die Vorberichterstattung beginnt um 14.30 Uhr, also eine Stunde vor Anstoß. Laura Wontorra moderiert, Jan Platte kommentiert. Experte ist Sebastian Kneißl, Daniel Herzog als Reporter vor Ort im Einsatz.

Wer DAZN nutzen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement. Für ein Monatsabo zahlt Ihr neuerdings als Neukunden und wiederkehrende Kunden 29,99 Euro. Wer sich gleich für ein Jahr binden möchte, überweist 274,99 Euro. Es ist auch möglich, das Jahresabo in monatlichen Raten je 24,99 Euro zu zahlen. Hier könnt Ihr euch anmelden!

Abgesehen von der Bundesliga bietet DAZN Euch live auch die Champions League sowie internationalen Fußball aus Spanien, Italien und Frankreich. Über den Fußball hinaus seht Ihr unter anderem die NBA, die NFL, Tennis, Boxen, Darts, Motorsport und Wintersport.

BVB vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Es ist Euch auch möglich, Dortmund gegen Leverkusen heute problemlos via Liveticker zu verfolgen, sofern Ihr nicht einschalten könnt oder wollt. SPOX informiert Euch umgehend schriftlich über alles Wichtige zu dem Spielgeschehen.

BVB vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 21

21 Datum: 6. Februar 2022

6. Februar 2022 Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Signal Iduna Park, Dortmund

Signal Iduna Park, Dortmund TV: -

- Livestream: DAZN

DAZN Liveticker: SPOX

