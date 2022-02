BVB, News und Gerüchte: Zorc wird beim Thema Trainerdiskussion deutlich

Michael Zorc hat sich zur Trainerdiskussion bei Borussia Dortmund klar geäußert. Der Sportdirektor des FC Barcelona möchte einen Transfer von Erling Haaland zu den Katalanen nicht ausschließen. Außerdem: Nachwuchskeeper Unbehaun steht vor den entscheidenden Wochen seiner BVB-Zukunft.

BVB, News: Zorc äußert sich zur Trainerdebatte um Rose

Nach der 2:5-Pleite vergangene Woche gegen Bayer Leverkusen regnete es Kritik für den BVB, allen voran für Cheftrainer Marco Rose. Bei Sky stellte sich Sportdirektor Michael Zorc jedoch hinter seinen Trainer. "Eine Trainerdiskussion gibt es bei uns nicht", erklärte Zorc.

Zorc sagte außerdem, dass der BVB "insgesamt auf einem guten Weg" sei. Rose wolle "bestimmte Dinge verändern. Das geht nicht in ganz kurzer Zeit. Natürlich hat Marco Rose zum Beispiel einen etwas anderen Ansatz als Lucien Favre in den Jahren zuvor. Das Thema Pressing hat eine andere Bedeutung bekommen. Und dem muss man dann natürlich auch versuchen, Rechnung zu tragen."

Rose zeigte sich auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Union Berlin (Sonntag, 15:30 Uhr DAZN) selbstkritisch. "Es muss anders laufen. Wir müssen besser verteidigen und eine gute Leistung am Sonntag bringen", forderte der BVB-Coach. "Wir werden an Ergebnissen gemessen. Und ich gehe davon aus, dass die Mannschaft die Dinge in einem schwierigen Auswärtsspiel wieder geraderücken möchte."

Im Titelrennen der Bundesliga sprach Zorc derweil von einer klaren Favoritenrolle des FC Bayern. "Man muss kein großer Prophet sein, um zu sagen, dass Bayern München höchstwahrscheinlich wieder Deutscher Meister wird mit diesem Vorsprung."

Auch die Spieler nahm Zorc nach dem Debakel gegen die Werkself in die Pflicht. "Nach der Vorstellung gegen Leverkusen erwarte ich eine Reaktion und ein anderes Auftreten", sagte er gegenüber der Bild: "Wir müssen jetzt dranbleiben, zumal Union ein direkter Konkurrent um die Champions League-Plätze ist und wir gegen Union die letzten beiden Auswärts-Spiele dort verloren haben. Wir sollten wissen, was uns an der Alten Försterei erwartet!"

BVB, News: Barcelona-Sportdirektor Alemany spricht über Haaland

Obwohl der FC Barcelona hoch verschuldet ist, machen die Verantwortlichen der Katalanen kein Geheimnis daraus, Erling Haaland im kommenden Sommer nach Barcelona zu lotsen.

"Was ich sagen kann, ist, dass der FC Barcelona immer noch einer der besten Vereine der Welt ist, und unser Ziel ist es immer, die wettbewerbsfähigste Mannschaft zu haben. Daran arbeiten wir", erklärte Sportdirektor Mateo Alemany in Bezug auf Haaland bei einem Vortrag vor Studenten der London School of Economics Sports Business.

Haaland besitzt nach der Saison eine Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro. Neben Barca werden auch PSG und Real Madrid als Interessenten gehandelt.

"Ente", "Alf" und der größte Pechvogel: Oranje-Kicker beim BVB © getty 1/18 Donyell Malen findet sich nach Startschwierigkeiten allmählich immer besser zurecht bei Borussia Dortmund. Der Offensivspieler ist nicht der erste Oranje-Kicker in Schwarz-Gelb. Wir werfen einen Blick auf Malens Vorgänger und wie sie sich schlugen. © imago images 2/18 WILLI "ENTE" LIPPENS: Kam 1976 von Rot-Weiss Essen und wechselte 1979 zu Dallas Tornado. In 74 Spielen für den BVB erzielte Lippens 16 Tore. Mit 79 Toren in 172 Bundesligaspielen ist Lippens RWE-Rekordspieler. © imago images 3/18 Seinen Spitznamen verdankt der Linksaußen seinem Laufstil. Lippens (r.) galt als schlagfertiges Original auf dem Platz, sein Platzverweis wegen Schiri-Beleidigung ("Ich danke Sie") machte ihn ebenfalls berühmt. © imago images 4/18 Er war der erste Niederländer in Schwarz-Gelb, dank des damaligen Trainers Otto Rehhagel: "Für mich gibt es keine jungen und keine alte Spieler, für mich gibt es nur gute und schlechte. Und Willi Lippens ist ein guter. Ein sehr guter sogar!" © imago images 5/18 HARRY DECHEIVER: Kam 1997 für 2,8 Millionen Euro vom FC Utrecht und musste verletzungsbedingt seine Karriere 1999 beenden. Für den BVB stand er in 15 Spielen auf dem Feld, drei Tore gelangen ihm dabei. © imago images 6/18 Beim SC Freiburg nannten sie den Stürmer mit der langen Mähne "den Knipser", der die Breisgauer 1996 mit seinen Toren zum Klassenerhalt schoss. Nach einer kurzzeitigen Rückkehr in die Niederlande holte der BVB Decheiver 1997. © imago images 7/18 Er darf sich immerhin Weltpokalsieger nennen, doch Decheiver war verletzungsbedingt nicht der erhoffte Goalgetter. Mit nur 28 Jahren musste er seine Karriere beenden. Später betrieb er eine Videothek in Deventer. © imago images 8/18 ALFRED NIJHUIS: Kam 1998 für 500.000 Euro von den Urawa Red Diamonds und beendete 2001 seine Karriere, nachdem ein Wechsel zum Karlsruher SC platzte. In 75 Spielen für den BVB erzielte Nijhuis (r.) sechs Tore. © imago images 9/18 Seinen wichtigsten Treffer im BVB-Trikot markierte der Abwehrspieler am 13. Mai 2000. Mit seinem Tor zum 1:1 im Revierderby gegen Schalke macht "Alf" für den BVB am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt perfekt. © getty 10/18 In der Folgesaison hatte Nijhuis mit Verletzungen zu kämpfen, ein geplanter Wechsel im Sommer 2001 zum KSC kam nicht zustande. Kurz darauf beendete er seine Karriere. © imago images 11/18 DENNIS GENTENAAR: Kam 2005 für 150.000 Euro von NEC Nijmegen und ging 2006 ablösefrei zu Ajax Amsterdam. Der Torhüter stand für den BVB zehnmal zwischen den Pfosten. © imago images 12/18 Als Vertreter des verletzten Roman Weidenfeller rückte Gentenaar im Saisonendspurt in den Fokus. In seinen zehn Bundesligaspielen ging er nur zweimal als Verlierer vom Feld. Anschließend war er Maarten Stekelenburgs Backup bei Ajax. © imago images 13/18 CEDRIC VAN DER GUN: Kam 2005 ablösefrei von ADO Den Haag und ging 2006 ebenfalls für lau wieder zurück in die Niederlande zum FC Utrecht. Der Stürmer blieb in seinen drei BVB-Einsätzen torlos. © imago images 14/18 Der Stürmer gilt als der größte Pechvogel in Dortmund. In seinem zweiten Spiel zog er sich nur vier Minuten nach seiner Einwechslung einen Kreuzbandriss zu. Erst am letzten Spieltag feierte er sein Comeback. Sein Vertrag wurde aber nicht verlängert. © getty 15/18 IMMANUEL PHERAI: Kam 2017 aus der Jugend des AZ Alkmaar zur Dortmunder U17, nach einer Leihe nach Zwolle 2020/21 seit dieser Saison Stammspieler beim BVB II in der 3. Liga. Auf sein Profidebüt wartet Pherai noch, aber … © getty 16/18 … im DFB-Pokal stand er in dieser Saison zumindest einmal im Kader. "Ich möchte mein erstes Bundesligaspiel für den BVB machen. Dafür bin ich vor vier Jahren hierher gekommen", sagte Pherai im Interview mit SPOX und GOAL. © getty 17/18 DONYELL MALEN: Kam für 30 Millionen Euro zu Saisonbeginn von der PSV Eindhoven. In der laufenden Saison kommt der Angreifer in 28 Einsätzen für den BVB auf sechs Tore. Zudem bereitete er fünf Treffer vor. © getty 18/18 Allein drei Assists gelangen dem flexiblen Offensivspieler zuletzt beim 3:2-Sieg bei der TSG Hoffenheim. BVB-Coach Marco Rose sieht noch Luft nach oben: "Er bekommt im Moment viel Lob, aber es geht um Nachhaltigkeit."

BVB, News: Zukunft von Nachwuchskeeper Unbehaun offen

Luca Unbehaun wechselte vor sechs Jahren von Lokalrivale VfL Bochum zum BVB und durchlief seitdem die Jugendmannschaften der Borussia. Nach langer Verletzungspause stehen dem Keeper nun entscheidende Wochen bevor.

Sein Vertrag läuft am Ende der Saison aus und wenn er weiter für die Borussia spielen möchte, werden seine Leistungen in den kommenden Wochen entscheidend sein.

In der U23 ist man nach wie vor Unbehaun überzeugt. "Luca ist auf einem guten Weg, wieder ganz der Alte zu werden. Er hat uns in Duisburg enorme Sicherheit gegeben", lobte Teammanager Ingo Preuß bei den Ruhr Nachrichten.

In der ersten Mannschaft ist Gregor Kobel die klare Nummer 1. Wenn Unbehaun in den kommenden Wochen überzeugen kann und ein neues Vertragsangebot vorgelegt bekommt, wird er sich auch Gedanken machen müssen, ob er mit einer Reservistenrolle einverstanden wäre.

